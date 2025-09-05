Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khoảnh khắc du thuyền triệu đô vừa hạ thủy đã chìm xuống biển

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
05/09/2025 08:33 GMT+7

Du thuyền trị giá hơn 1 triệu USD, tương đương 25 tỉ đồng, vừa hạ thủy đã chìm ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, buộc toàn bộ khách phải nhảy xuống nước.

Du thuyền Dolce Vento, có nghĩa là "gió ngọt" trong tiếng Anh, chìm chỉ 15 phút sau chuyến hải trình đầu tiên ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ ba tuần này, buộc chủ sở hữu, thuyền trưởng và hai thành viên thủy thủ đoàn phải nhảy xuống nước.

Đoạn phim ghi lại cảnh Dolce Vento lướt nhẹ xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển Zonguldak ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ trước khi nghiêng sang một bên và dần chìm xuống được chia sẻ không ngừng trên các nền tảng mạng xã hội.

Đây là lần đầu tiên du thuyền dài khoảng 25 mét ra khơi sau khi được bàn giao cho chủ ở Istanbul.

Khoảnh khắc du thuyền triệu đô vừa hạ thủy đã chìm xuống biển- Ảnh 1.

Du thuyền lật nghiêng chỉ vài phút ra khơi

ẢNH: CMH

Chủ sở hữu, thuyền trưởng và hai thành viên thủy thủ đoàn đã nhảy xuống biển và bơi vào bờ an toàn. Lực lượng Bảo vệ bờ biển và các đội cứu hộ cảng đã thiết lập một hàng rào an ninh xung quanh con tàu, theo tờ Mirror US.

Đoạn clip được đăng tải trên Instagram và thu hút hàng nghìn lượt xem. "Nó còn có chế độ tàu ngầm nữa à?", một người đùa. Người khác thêm vào: "Hình như đây là cách thử áo phao rất tốn kém".

Trong khi đó, những người khác lại suy đoán rằng phần trên của con tàu quá nặng, có thể là nguyên nhân gây ra vụ chìm tàu.

"Vụ tai nạn xảy ra có thể do trọng lượng phần trên quá lớn, dẫn đến chiều cao tâm trục thấp", một người nêu ý kiến và nói thêm: "Tình trạng này làm giảm đáng kể độ ổn định của du thuyền, khiến nó bị lật ngay sau khi hạ thủy. Việc phân bổ trọng lượng và tính toán độ ổn định hợp lý là rất quan trọng trước khi hạ thủy bất kỳ tàu thuyền nào".

Một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành, và du thuyền sẽ được kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Khoảnh khắc du thuyền vừa hạ thủy đã chìm



