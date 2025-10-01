Biển Đông sắp đón bão số 11

Sáng nay (1.10), một vùng áp thấp ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), dự báo vào ngày mai 2.10, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão với cường độ mạnh cấp 8 - 9, tương đương sức gió từ 62 - 74 km/giờ; dự báo sẽ vào Biển Đông thành bão số 11 trong một vài ngày tới.



Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên hướng vào Biển Đông thành bão số 11 NGUỒN: NCHF

Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ, hướng về khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines).

Bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25 - 30 km, đến ngày 4.10 vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11 và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 3.10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5 - 4,5m, biển động mạnh.

Trong khoảng ngày 4 - 6.10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết: Đây là thông tin rất quan trọng vì sau bão ngư dân thường tranh thủ ra khơi nhưng với diễn biến bão xuất hiện dồn dập hiện nay, rất nguy hiểm. Cơn bão này dự báo sẽ đi vào khu vực đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc sau đó suy yếu trước khi vào Vịnh Bắc bộ. Tuy mức độ ít nguy hiểm như bão số 10 vừa qua nhưng người dân không nên chủ quan.