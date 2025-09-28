Bão Bualoi khiến lũ ĐBSCL đạt đỉnh năm 2025

Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), lũ trên dòng chính sông Mê Kông tại Kratie (Campuchia) trong các ngày vừa qua tăng mạnh do bão số 9 gây mưa lớn trên lưu vực. Cụ thể vào ngày 27.9, mực nước lúc 7 giờ đo được tại Kratie là 20,63m, cao hơn so với cùng kỳ trung bình nhiều năm 2,3m.

Bão Bualoi khiến lũ sông Mekong gia tăng nhanh chóng, đỉnh lũ vùng ĐBSCL có khả năng xuất hiện khoảng từ ngày 8 - 12.10 ẢNH: THANH QUỐC

Bên cạnh đó, tổng lượng lũ từ đầu mùa lũ đến nay (ngày 27.9) tại Kratie đạt 271,6 tỉ mét khối. So với trung bình cùng kỳ nhiều năm cao hơn khoảng 37,3 tỉ mét khối (tương đương 16%).

Tuy nhiên, mực nước lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc trong các ngày qua đang ở mức khá thấp vì thủy triều giảm. Đến ngày 26.9, mực nước cao nhất ngày tới Tân Châu đạt 3,15m, thấp hơn so với trung bình nhiều năm 0,37m; tại Châu Đốc đạt 2,77m, thấp hơn 0,34m.

Bão Bualoi khiến lũ ĐBSCL đạt đỉnh vào đầu tháng 10

Tuy nhiên, trong 2 tuần tới nước lũ sông Mê Kông và vùng ĐBSCL sẽ lên nhanh. Trung tâm Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết, do chịu tác động mạnh bởi cơn bão số 10 (Bualoi) dự báo lượng mưa ngày trên lưu vực hạ lưu sông Mê Kông ở mức cao và có nhiều biến động. Một phần khu vực thượng Lào và Thái Lan phổ biến từ 50 - 125mm/ngày và trên 125mm/ngày. Đặc biệt ngày 28.9, mưa xuất hiện ở mức cao trên khu vực hạ Lào và một số nơi trên khu vực trung Lào phổ biến từ 30 - 100mm/ngày và trên 100mm/ngày.

SIWRP dự báo: Mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 10 xảy ra trên lưu vực hạ lưu sông Mê Kông trong tuần tới ở mức cao, phạm vi mưa rộng và thời gian mưa lớn khá dài (28 - 30.9). Lượng mưa này dự kiến về ĐBSCL sẽ trùng với thời kỳ triều cường. Vì vậy, nhận định nguồn nước trên dòng chính sông Mê Kông trong tuần tới sẽ có xu thế tăng mạnh.



Dự báo nguồn nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc sẽ có xu thế tăng với cường suất khá cao trong 2 tuần tới do lũ thượng nguồn tăng kết hợp triều cường và khả năng đạt đỉnh lũ chính vụ năm 2025 vào ngày 8 - 12.10, tại Tân Châu đạt khoảng 3,6 - 3,8m (mức báo động 1 là 3,5 m) tại Châu Đốc đạt khoảng 3,4 - 3,6m (mức báo động 1 là 3 m).

Lũ nội đồng vùng thượng ĐBSCL tăng và đạt đỉnh lũ chính vụ phổ biến ở mức xấp xỉ và trên mức BĐI từ 0,1 - 0,3m, một số trạm dưới mức báo động 1. Riêng tại Long Xuyên (An Giang) lũ trên mức báo động 3.

Ở vùng giữa ĐBSCL do lũ kết hợp với triều cường nên đỉnh lũ ở mức cao, phổ biến trên mức báo động 3, thời gian đạt đỉnh phổ biến rơi vào các ngày 10 - 12.10.



Các khu vực thấp trũng trên vùng bán đảo Cà Mau như vùng trung tâm tỉnh Cà Mau, tiểu vùng thủy lợi bắc Cà Mau, khu vực bên trong hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng cục bộ do mưa lớn vào các ngày trong tuần tới, đặc biệt các ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2025.

Lũ chính vụ kết hợp triều cường kỳ tới làm mực nước trên vùng giữa dâng cao và đạt đỉnh lũ chính vụ năm 2025 phổ biến trên mức báo động 3, nhận định sẽ gây ra ngập úng nhiều nơi trên vùng giữa và ven biển ĐBSCL đặc biệt các khu vực có địa hình thấp trũng, các khu dân sinh, đô thị ven sông chính vào các ngày từ 8 - 12.10. Trong đó nguy cơ ngập cao nhất là các khu vực đô thị trung tâm thuộc TP. Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.

"Thời tiết diễn biến ngày càng bất thường, theo nhận định của các tổ chức trong và ngoài nước từ nay đến cuối mùa lũ vẫn còn xuất hiện các cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có nguy cơ gây mưa lớn trên lưu vực hạ lưu sông Mê Kông. Vì vậy, kiến nghị các địa phương phải theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo tiếp theo", các chuyên gia của SIWRP khuyến cáo.