Kinh tế Kinh tế xanh

Bão Bualoi lao nhanh vào Biển Đông, TP.HCM chủ động ứng phó

Chí Nhân
Chí Nhân
26/09/2025 14:42 GMT+7

Bão Bualoi đang trên khu vực miền Trung của Philippines và lao nhanh về phía Biển Đông với tốc độ từ 35 - 40 km/ giờ, có xu hướng mạnh thêm. Trước diễn biến bất thường của bão, TP.HCM triển khai các phương án chủ động ứng phó.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (NCHMF) cho biết: Hồi 13 giờ hôm nay (26.9), tâm bão Bualoi ở khoảng 12,5 độ vĩ bắc và 121,3 độ kinh đông, trên khu vực miền Trung của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 11 (tương đương từ 103 - 117 km/ giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ lên đến 35 - 40 km/ giờ.

Bão Bualoi lao nhanh vào Biển Đông, TP.HCM chủ động ứng phó - Ảnh 1.

Bão Bualoi sắp vượt qua miền Trung của Philippines, dự báo vào Biển Đông trong tối nay. Bão di chuyển rất nhanh và đang mạnh thêm

NGUỒN: NCHMF

Bão tiếp tục di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 35 km/ giờ và mạnh lên cấp 12 - 13, giật cấp 15 - 16 khi vào Biển Đông; cấp bão rất mạnh.

Trước diễn biến của bão Bualoi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã gửi công văn khẩn triển khai các biện pháp chủ động ứng phó. Theo đó, đề nghị các đơn vị và địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến của bão Bualoi. Đặc biệt, UBND các phường, xã ven biển, xã đảo và đặc khu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Đài Thông tin duyên hải TP thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp. Tổ chức theo dõi kiểm điểm, thống kê số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng, đảm bảo giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn, xử lý kịp thời các sự cố.

Bão Bualoi liên tục tăng cấp, di chuyển rất nhanh hướng vào miền Trung

Bão Bualoi lao nhanh vào Biển Đông, TP.HCM chủ động ứng phó - Ảnh 2.

TP.HCM triển khai các biện pháp chủ động ứng phó bão Bualoi

NGUỒN: HYMETNET

Sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên biển trước diễn biến của bão. Bên cạnh đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.

Tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định. Kịp thời thông tin, báo cáo những tình huống bất lợi về Ban Chỉ huy Phòng thủy dân sự TP và Sở Nông nghiệp Môi trường.

