Bão Bualoi là tên món chè Thái Lan, còn Ragasa có nghĩa là gì?

Cả 2 cơn bão Bualoi và Ragasa đang hướng về đất liền nước ta. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên vùng biển tây Thái Bình Dương sáng nay đón cơn bão thứ 20 trong năm 2025, tên quốc tế là Bualoi. Tên bão này do Thái Lan đặt và đó là tên một món ăn tráng miệng của Thái Lan.



Bualoi hay Bua loy có nghĩa là hoa súng nổi, còn được biết đến với tên gọi chè trôi Thái. Đây là món ăn được làm từ bột gạo vo tròn thành những viên nhỏ, nấu chín trong nước cốt dừa và đường. Trong văn hóa ẩm thực của Thái Lan, một quả trứng gà chần thường được thêm vào trong bát chè này.

Do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi), từ tối và đêm 26.9, vùng biển phía đông bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này.

Còn tên bão Ragasa do Philippines đề cử, là một trong những tên bão hiếm hoi không phải là tên địa danh, động vật hay thực vật, mà lại là một từ mô tả trạng thái hoặc hành động. Theo ngôn ngữ của Philippines, "Ragasa" có nghĩa là "chuyển động nhanh, thần tốc" hoặc "chuyển động đột ngột, dòng chảy xiết".

Hồi 10 giờ ngày 24.9, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 15 (167 - 183 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đến 10 giờ ngày 25.9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc 20 km/giờ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Mức độ rủi ro thiên tai trên vùng biển tây bắc Biển đông ở cấp 4 còn khu vực bắc vịnh Bắc bộ và ven biển đông Bắc bộ cấp 3.