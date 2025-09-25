Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khách Trung Quốc trở lại Việt Nam tăng mạnh

Lê Nam
Lê Nam
25/09/2025 12:29 GMT+7

Việt Nam ghi nhận sự bùng nổ từ thị trường Trung Quốc khi lượng tìm kiếm điểm đến tăng gần gấp đôi, đưa nguồn khách lớn nhất quay trở lại và mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho ngành du lịch.

Nhiều đường bay thẳng mới giữa Việt Nam và Trung Quốc vừa được khai thác đã tạo "cú hích" lớn cho du lịch song phương. Theo dữ liệu từ nền tảng Agoda, chỉ riêng trong tháng 7 và 8.2025, lượng tìm kiếm điểm đến Việt Nam từ du khách Trung Quốc tăng đến 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Động lực tăng trưởng đến từ việc mở thêm nhiều chuyến bay trực tiếp nối Hà Nội với các thành phố lớn của Trung Quốc như Ninh Ba, Thành Đô, Thượng Hải và Tây An. Nhờ kết nối hàng không thuận tiện, thủ đô Việt Nam trở thành điểm đến nổi bật trong mắt du khách. Agoda ghi nhận lượng tìm kiếm Hà Nội từ thị trường Trung Quốc tăng 89% so với cùng kỳ năm 2024.

Sự gia tăng này không chỉ phản ánh nhu cầu du lịch đang hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch, mà còn cho thấy tầm quan trọng của hạ tầng hàng không trong việc thúc đẩy dòng khách quốc tế. Một khi rào cản di chuyển được tháo gỡ, việc khám phá văn hóa, ẩm thực và cảnh quan của Việt Nam trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Khách Trung Quốc trở lại Việt Nam tăng mạnh- Ảnh 1.

Khách Trung Quốc du lịch Việt Nam

Số liệu từ Cục Thống kê Việt Nam, riêng tháng 8.2025, Trung Quốc đã trở thành thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế. Điều này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của du khách Trung Quốc - vốn từng là thị trường truyền thống nhưng đã sụt giảm trong giai đoạn dịch bệnh.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu của du khách Việt đến Trung Quốc cũng gia tăng rõ rệt. Agoda cho biết, trong giai đoạn tháng 7 - 8.2025, lượng tìm kiếm chuyến đi Trung Quốc tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nổi bật nhất là thành phố Tây An (cái nôi văn hóa Trung Hoa) với mức tăng 130% lượng tìm kiếm. Tiếp theo là Ninh Ba (77%), Thượng Hải (68%) và Thành Đô (20%).

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda tại Việt Nam nhận định: "Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách Trung Quốc nhờ tăng cường kết nối hàng không, mở ra cơ hội để họ khám phá văn hóa giàu bản sắc và cảnh quan phong phú. Đồng thời, khách Việt cũng có thêm điều kiện thuận lợi để đến Trung Quốc trải nghiệm du lịch".

Theo giới chuyên gia, chi phí hợp lý và thời gian bay ngắn, tiềm năng khai thác dòng khách giữa hai nước là rất lớn. Việc đẩy mạnh hợp tác hàng không, mở thêm đường bay thẳng và tăng tần suất các chuyến sẽ tiếp tục là chìa khóa để duy trì đà tăng trưởng.

Song song đó, sự quan tâm ngày càng lớn của du khách Việt đến Trung Quốc cũng đặt ra yêu cầu cho các công ty lữ hành trong việc thiết kế sản phẩm mới, kết hợp trải nghiệm truyền thống và hiện đại. Những hành trình khám phá Tây An cổ kính, Thượng Hải sầm uất hay những vùng đất còn ít dấu chân du khách có thể trở thành "điểm cộng" để thu hút thị trường này.

Tìm kiếm Việt Nam từ du khách Trung Quốc (7 - 8.2025): tăng 90% so với cùng kỳ 2024.

Tìm kiếm Hà Nội từ khách Trung Quốc: tăng 89%.

Tìm kiếm du lịch Trung Quốc từ du khách Việt: tăng 50%.

Tin liên quan

Đi Nhật Bản ngắm lá đỏ, thời điểm nào đẹp nhất?

Đi Nhật Bản ngắm lá đỏ, thời điểm nào đẹp nhất?

Nhật Bản đang khoác lên mình tấm áo rực rỡ của lá đỏ, lá vàng trải dài từ Hokkaido đến Kyushu. Cùng với đó, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản tăng trưởng mạnh.

Tìm người nấu phở ngon qua Singapore trổ tài quảng bá

Báo Thái: Vì sao khách Trung Quốc đến Việt Nam đông hơn Thái Lan?

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc khách trung quốc Cục Thống kê Việt Nam du khách AGODA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận