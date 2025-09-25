Khách Trung Quốc trở lại Việt Nam tăng mạnh

Nhiều đường bay thẳng mới giữa Việt Nam và Trung Quốc vừa được khai thác đã tạo "cú hích" lớn cho du lịch song phương. Theo dữ liệu từ nền tảng Agoda, chỉ riêng trong tháng 7 và 8.2025, lượng tìm kiếm điểm đến Việt Nam từ du khách Trung Quốc tăng đến 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Động lực tăng trưởng đến từ việc mở thêm nhiều chuyến bay trực tiếp nối Hà Nội với các thành phố lớn của Trung Quốc như Ninh Ba, Thành Đô, Thượng Hải và Tây An. Nhờ kết nối hàng không thuận tiện, thủ đô Việt Nam trở thành điểm đến nổi bật trong mắt du khách. Agoda ghi nhận lượng tìm kiếm Hà Nội từ thị trường Trung Quốc tăng 89% so với cùng kỳ năm 2024.

Sự gia tăng này không chỉ phản ánh nhu cầu du lịch đang hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch, mà còn cho thấy tầm quan trọng của hạ tầng hàng không trong việc thúc đẩy dòng khách quốc tế. Một khi rào cản di chuyển được tháo gỡ, việc khám phá văn hóa, ẩm thực và cảnh quan của Việt Nam trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Khách Trung Quốc du lịch Việt Nam

Số liệu từ Cục Thống kê Việt Nam, riêng tháng 8.2025, Trung Quốc đã trở thành thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế. Điều này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của du khách Trung Quốc - vốn từng là thị trường truyền thống nhưng đã sụt giảm trong giai đoạn dịch bệnh.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu của du khách Việt đến Trung Quốc cũng gia tăng rõ rệt. Agoda cho biết, trong giai đoạn tháng 7 - 8.2025, lượng tìm kiếm chuyến đi Trung Quốc tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nổi bật nhất là thành phố Tây An (cái nôi văn hóa Trung Hoa) với mức tăng 130% lượng tìm kiếm. Tiếp theo là Ninh Ba (77%), Thượng Hải (68%) và Thành Đô (20%).

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda tại Việt Nam nhận định: "Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách Trung Quốc nhờ tăng cường kết nối hàng không, mở ra cơ hội để họ khám phá văn hóa giàu bản sắc và cảnh quan phong phú. Đồng thời, khách Việt cũng có thêm điều kiện thuận lợi để đến Trung Quốc trải nghiệm du lịch".

Theo giới chuyên gia, chi phí hợp lý và thời gian bay ngắn, tiềm năng khai thác dòng khách giữa hai nước là rất lớn. Việc đẩy mạnh hợp tác hàng không, mở thêm đường bay thẳng và tăng tần suất các chuyến sẽ tiếp tục là chìa khóa để duy trì đà tăng trưởng.

Song song đó, sự quan tâm ngày càng lớn của du khách Việt đến Trung Quốc cũng đặt ra yêu cầu cho các công ty lữ hành trong việc thiết kế sản phẩm mới, kết hợp trải nghiệm truyền thống và hiện đại. Những hành trình khám phá Tây An cổ kính, Thượng Hải sầm uất hay những vùng đất còn ít dấu chân du khách có thể trở thành "điểm cộng" để thu hút thị trường này.