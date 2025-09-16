Báo Thái: Vì sao khách Trung Quốc đến Việt Nam đông hơn Thái Lan?

Hu, chồng và hai con trai đang tuổi đi học đã đi trên một chiếc xe buýt giường nằm sang trọng từ thủ đô Hà Nội đến thành phố biển Đà Nẵng vào tháng 7. "Việt Nam có nét quyến rũ riêng biệt", Hu, 33 tuổi, người đã chi chưa đến 3.000 đô la Mỹ cho chuyến đi từ Trung Quốc đến Việt Nam, chia sẻ. "Tôi thực sự yêu thích những nơi mang lại cảm giác tự nhiên và hoang sơ. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ quay lại", Hu nói với Bangkok Post.

Việt Nam khác biệt và chân thực

Hu và gia đình cô nằm trong làn sóng 3,5 triệu lượt khách mới từ Trung Quốc, góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam đạt kỷ lục trong năm nay và giúp Việt Nam soán ngôi Thái Lan, trở thành điểm đến hàng đầu khu vực của du khách đại lục. Nỗi lo ngại về các điểm lừa đảo và vụ bắt cóc diễn viên nổi tiếng Trung Quốc hồi tháng 1 đã khiến du khách tránh xa Thái Lan, đẩy lượng khách đến từ Trung Quốc giảm mạnh khoảng 35% trong năm nay.

Bãi biển Nha Trang, nơi thu hút đông du khách Trung Quốc ẢNH: THẾ QUANG

Sự bùng nổ của Việt Nam là một phần của thay đổi lớn trong ngành du lịch trị giá hàng tỷ đô la của Đông Nam Á. Theo China Trading Desk, đơn vị theo dõi du lịch và chi tiêu thẻ tín dụng của người Trung Quốc, chuyển hướng này có thể đồng nghĩa với việc Thái Lan mất 3,5 tỉ đô la doanh thu. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi làn sóng du khách Trung Quốc tự túc mới, báo hiệu một sự thay đổi cơ bản trong sở thích của thị trường du lịch lớn nhất thế giới.

"Đối với nhóm du khách Trung Quốc mới này, Việt Nam mang đến những điều mới mẻ", Subramania Bhatt, Giám đốc điều hành của China Trading Desk, cho biết. "Nhiều du khách cảm thấy Việt Nam có phần khác biệt và chân thực hơn".

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, phá kỷ lục trong năm nay, trong đó du khách đến từ Trung Quốc - thị trường nguồn lớn nhất - tăng 44% so với cùng kỳ năm trước tính đến tháng 8.

Chuyển từ du lịch tiết kiệm sang chi tiêu cao

Chính phủ Việt Nam và các công ty du lịch tư nhân đang tập trung thu hút thêm khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là khách Trung Quốc. Ví dụ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh, giáp biên giới Trung Quốc, đã hợp tác với các doanh nghiệp để phát triển các lễ hội dù lượn và khinh khí cầu nhằm khuyến khích du khách ở lại lâu hơn.

Tại thành phố biển Đà Nẵng, các khách sạn đang tuyển dụng nhân viên nói tiếng Quan Thoại hoặc sử dụng ứng dụng dịch thuật để giao tiếp với khách.

Du khách nước ngoài bên trong chợ Hàn, Đà Nẵng ẢNH: NGỌC HÂN

"Hơn 40% người Trung Quốc hiện là những du khách quốc tế lần đầu, độc lập, có học thức và đang tìm kiếm những trải nghiệm đích thực. Họ không muốn bị đẩy lên xe buýt, bị đưa đến một điểm đến, bị đưa đến khách sạn, bị đưa đến một cửa hàng bán sản phẩm Trung Quốc. Và họ ngày càng sẵn sàng chi tiêu mạnh hơn", Bhatt nói.

Hava Travel, công ty lữ hành có văn phòng tại Đà Nẵng và Nha Trang, đã chuyển hướng từ khách du lịch tiết kiệm sang khách du lịch cao cấp. Chỉ riêng trong tháng 8, công ty đã phục vụ khoảng 2.000 khách hàng tìm kiếm trải nghiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng, tăng 20% so với đầu năm.

"Khách du lịch Trung Quốc của chúng tôi sẵn sàng chi tiêu cao hơn", ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó tổng giám đốc Hava, cho biết.

Tại khách sạn Mercure Nha Trang Beach, gần một nửa số phòng thường xuyên được đặt bởi du khách Trung Quốc.

Nỗi lo của người Thái

Chi tiêu của du khách đang thúc đẩy doanh số bán lẻ du lịch của Việt Nam, vốn đã tăng vọt khoảng 51% trong 8 tháng năm nay so với năm ngoái, theo công ty phân tích thị trường BMI. Các nhà phân tích của công ty này dự kiến Việt Nam sẽ thu hút kỷ lục 22,6 triệu lượt khách trong năm nay, vượt qua mức cao nhất năm 2019 là 18 triệu lượt khách.

Tuy nhiên, trong khi Việt Nam đang ăn mừng, tâm trạng ở Thái Lan lại hoàn toàn khác. Trong 8 tháng đầu năm 2025, công suất ghế một chiều trên các chuyến bay từ Trung Quốc đến Thái Lan đã giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 5,1 triệu, theo phân tích chuyến bay của Cirium.

Du khách Trung Quốc trong trang phục truyền thống Thái Lan tham quan đền Wat Arun ẢNH: EFFE

Mặc dù du khách từ đại lục vẫn là thị trường nguồn lớn nhất của Thái Lan, nhưng số lượng giảm sút này đã góp phần làm giảm 7% tổng lượng du khách nước ngoài tính đến tháng 8, bất chấp sự tăng trưởng mạnh mẽ từ các thị trường khác như châu Âu và Mỹ. Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn dự báo, doanh thu khách sạn của Thái Lan sẽ giảm 4,5% vào năm 2025, với tỷ lệ lấp đầy phòng giảm.

Vụ bắt cóc và giải cứu nam diễn viên Trung Quốc Vương Hưng, người bị dụ dỗ sang Thái Lan và bị bán sang Myanmar bởi một băng nhóm lừa đảo trực tuyến, tiếp tục gây e ngại cho du khách.

"Du khách Trung Quốc chưa từng đến Thái Lan vẫn còn lo sợ", Thienprasit Chaiyapatranun. Chúng ta đã làm rất kém trong việc quảng bá về việc chính phủ đã trấn áp các vụ lừa đảo qua mang và tăng cường an ninh ra sao". Thái Lan cũng đang đánh mất danh tiếng về giá trị du lịch. Du khách Trung Quốc đại lục phàn nàn trên mạng xã hội về việc giá khách sạn, đồ ăn và dịch vụ taxi tăng cao sau đại dịch...", chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cho biết.