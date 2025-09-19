Tìm người nấu phở ngon qua Singapore trổ tài quảng bá

Chiều 19.9 tại TP.HCM, Ban tổ chức đã công bố thông tin chi tiết về sự kiện trong buổi họp báo diễn ra ở Khu du lịch Văn Thánh. Đây là hoạt động mở màn trước khi Vietnam Phở Festival 2025 chính thức khởi động ở Singapore vào tháng 10 tới.

Trong bối cảnh Việt Nam và Singapore vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, lễ hội mang thông điệp "Phở - Enjoying together, growing together". Không chỉ dừng ở việc giới thiệu một món ăn được CNN đưa vào danh sách 50 món phải thử trên toàn cầu, sự kiện còn khẳng định khát vọng kết nối, sẻ chia, đồng hành phát triển của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ngày 18 và 19.10, Vietnam Phở Festival 2025 sẽ diễn ra tại Our Tampines Hub (Singapore)

Khách tham dự sẽ có dịp thưởng thức nhiều phong cách phở khác nhau, từ phở Thìn Bờ Hồ, phở Ta, phở Phú Gia, phở Vượng, Bà Bán Phở… đến các khách sạn 5 sao thuộc hệ thống Saigontourist như Rex, Majestic, Grand, Caravelle. Ngoài phở, còn có nhiều món truyền thống khác, tạo nên một "bản hòa ca ẩm thực" sống động.

Song song với ẩm thực, khu triển lãm sẽ trưng bày hình ảnh, sản phẩm du lịch, thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền; đồng thời mở khu trải nghiệm mặc áo dài, áo bà ba, nón lá. Các tiết mục đàn tranh, sáo trúc, trống hội sẽ kết hợp cùng màn trình diễn hiện đại và giao lưu từ Singapore, đem đến bức tranh văn hóa đa sắc.

Ngay sau lễ khai mạc (sáng 18.10), Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Việt Nam - Singapore 2025 sẽ diễn ra với khoảng 150 doanh nghiệp tham dự. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như logistics xanh, du lịch - hàng không, xuất nhập khẩu nông sản, thương mại điện tử và chuyển đổi số. Đây là dịp để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, mở ra hợp tác thiết thực.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức cũng công bố kết quả cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon 2025. Điểm đặc biệt, từ 18 giờ chiều 18.9, 26 thí sinh đồng loạt thổi lửa trên hàng chục bếp gas, tạo nên khung cảnh hàng nồi nước dùng nghi ngút khói suốt đêm. Sau 12 giờ ninh xương, các đầu bếp trình làng phần nước lèo thơm ngon, tinh túy nhất.

Từ cuộc thi nấu phở đến hành trình ra thế giới

Năm thí sinh xuất sắc đoạt giải Hoa hồi vàng sẽ cùng đoàn đầu bếp sang Singapore, trực tiếp quảng bá phở Việt tại lễ hội. Đây cũng là hoạt động nối dài từ "Ngày của Phở" 12.12, sự kiện khởi xướng từ năm 2017 và nay đã vươn ra quốc tế. Sau Nhật Bản (2023) và Hàn Quốc (2024), điểm đến năm 2025 là Singapore - trung tâm giao thương của khu vực.

Ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ nhận định: "Phở - món ăn dân dã nhưng tinh tế đã trở thành đại sứ văn hóa của Việt Nam. Trong từng bát phở có câu chuyện về kinh tế, lịch sử, văn hóa, tình người và khát vọng phát triển".

Trong khi đó, ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group cho rằng, sự kiện là cầu nối văn hóa du lịch, đồng thời góp phần thắt chặt quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước: "Chúng tôi rất vui khi tiếp tục đưa Lễ hội Phở Việt Nam ra thế giới, lần này tại Singapore - một thị trường đầy tiềm năng".