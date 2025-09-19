Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Tìm người nấu phở ngon qua Singapore trổ tài quảng bá

Lê Nam
Lê Nam
19/09/2025 18:37 GMT+7

Từ cuộc thi "Đi tìm người nấu phở ngon" tại TP.HCM, năm đầu bếp đoạt giải Hoa hồi vàng sẽ cùng Vietnam Phở Festival 2025 sang Singapore, trực tiếp quảng bá món ăn quốc hồn quốc túy đến bạn bè quốc tế.

Chiều 19.9 tại TP.HCM, Ban tổ chức đã công bố thông tin chi tiết về sự kiện trong buổi họp báo diễn ra ở Khu du lịch Văn Thánh. Đây là hoạt động mở màn trước khi Vietnam Phở Festival 2025 chính thức khởi động ở Singapore vào tháng 10 tới.

Trong bối cảnh Việt Nam và Singapore vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, lễ hội mang thông điệp "Phở - Enjoying together, growing together". Không chỉ dừng ở việc giới thiệu một món ăn được CNN đưa vào danh sách 50 món phải thử trên toàn cầu, sự kiện còn khẳng định khát vọng kết nối, sẻ chia, đồng hành phát triển của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tìm người nấu phở ngon qua Singapore trổ tài quảng bá- Ảnh 1.

Ngày 18 và 19.10, Vietnam Phở Festival 2025 sẽ diễn ra tại Our Tampines Hub (Singapore)

Khách tham dự sẽ có dịp thưởng thức nhiều phong cách phở khác nhau, từ phở Thìn Bờ Hồ, phở Ta, phở Phú Gia, phở Vượng, Bà Bán Phở… đến các khách sạn 5 sao thuộc hệ thống Saigontourist như Rex, Majestic, Grand, Caravelle. Ngoài phở, còn có nhiều món truyền thống khác, tạo nên một "bản hòa ca ẩm thực" sống động.

Song song với ẩm thực, khu triển lãm sẽ trưng bày hình ảnh, sản phẩm du lịch, thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền; đồng thời mở khu trải nghiệm mặc áo dài, áo bà ba, nón lá. Các tiết mục đàn tranh, sáo trúc, trống hội sẽ kết hợp cùng màn trình diễn hiện đại và giao lưu từ Singapore, đem đến bức tranh văn hóa đa sắc.

Ngay sau lễ khai mạc (sáng 18.10), Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Việt Nam - Singapore 2025 sẽ diễn ra với khoảng 150 doanh nghiệp tham dự. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như logistics xanh, du lịch - hàng không, xuất nhập khẩu nông sản, thương mại điện tử và chuyển đổi số. Đây là dịp để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, mở ra hợp tác thiết thực.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức cũng công bố kết quả cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon 2025. Điểm đặc biệt, từ 18 giờ chiều 18.9, 26 thí sinh đồng loạt thổi lửa trên hàng chục bếp gas, tạo nên khung cảnh hàng nồi nước dùng nghi ngút khói suốt đêm. Sau 12 giờ ninh xương, các đầu bếp trình làng phần nước lèo thơm ngon, tinh túy nhất.

Tìm người nấu phở ngon qua Singapore trổ tài quảng bá- Ảnh 2.

Từ cuộc thi nấu phở đến hành trình ra thế giới

Năm thí sinh xuất sắc đoạt giải Hoa hồi vàng sẽ cùng đoàn đầu bếp sang Singapore, trực tiếp quảng bá phở Việt tại lễ hội. Đây cũng là hoạt động nối dài từ "Ngày của Phở" 12.12, sự kiện khởi xướng từ năm 2017 và nay đã vươn ra quốc tế. Sau Nhật Bản (2023) và Hàn Quốc (2024), điểm đến năm 2025 là Singapore - trung tâm giao thương của khu vực.

Ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ nhận định: "Phở - món ăn dân dã nhưng tinh tế đã trở thành đại sứ văn hóa của Việt Nam. Trong từng bát phở có câu chuyện về kinh tế, lịch sử, văn hóa, tình người và khát vọng phát triển".

Trong khi đó, ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group cho rằng, sự kiện là cầu nối văn hóa du lịch, đồng thời góp phần thắt chặt quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước: "Chúng tôi rất vui khi tiếp tục đưa Lễ hội Phở Việt Nam ra thế giới, lần này tại Singapore - một thị trường đầy tiềm năng".

Tin liên quan

Hành trình 5 ngày 4 đêm trên du thuyền quốc tế từ TP.HCM đến Singapore

Hành trình 5 ngày 4 đêm trên du thuyền quốc tế từ TP.HCM đến Singapore

Du thuyền Star Voyager vừa chính thức khởi hành chuyến đi khứ hồi đầu tiên từ TP.HCM đến Singapore, xuất phát tại cảng Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây được xem là dấu mốc mang tính lịch sử, mở ra hướng phát triển mới cho ngành du lịch tàu biển Việt Nam.

Du lịch Việt Nam phục hồi nhanh nhất ASEAN, vượt xa Thái Lan, Singapore...

Vì sao Singapore là điểm đến lý tưởng của khách Việt?

Khám phá thêm chủ đề

phở Việt Saigontourist Group Saigontourist Caravelle Khu du lịch Văn Thánh Phở nấu phở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận