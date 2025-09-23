Đi Nhật Bản ngắm lá đỏ, thời điểm nào đẹp nhất?

Nếu mùa xuân được nhớ đến bởi hoa anh đào thì mùa thu lại là thời khắc nước Nhật chìm trong gam màu lãng mạn của lá phong đỏ, lá ngân hạnh vàng. Bản đồ dự báo mùa lá đỏ và lá vàng năm 2025 do Cơ quan Khí tượng Nhật Bản công bố cho thấy, khung thời gian đẹp nhất để ngắm lá sẽ kéo dài từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12, tùy từng vùng.

Tại Hokkaido (vùng cực bắc), lá đỏ sẽ bắt đầu từ ngày 7.11, sớm hơn so với các địa phương khác. Aomori đón mùa lá từ 14.11, Sendai từ 26.11, còn Tokyo sẽ vào độ rực rỡ từ 30.11. Ở miền Trung, Nagoya dự kiến bắt đầu mùa lá đỏ từ 3.12, Osaka từ 4.12, Kyoto từ 12.12. Các tỉnh miền Nam như Fukuoka, Kagoshima, Kochi sẽ rơi vào khoảng từ 9 - 12.12.

Với lá vàng, thời gian thường đến sớm hơn lá đỏ khoảng một đến hai tuần. Chẳng hạn, Tokyo có mùa lá vàng từ 26.11 nhưng phải đến 30.11 lá đỏ mới rực rỡ. Kyoto bắt đầu khoác áo vàng từ 28.11 trước khi chuyển sang đỏ vào 12.12.

Khung cảnh mùa thu Nhật Bản gợi nên một bức tranh sống động, vừa lãng mạn vừa thi vị. Những con đường rợp lá phong đỏ rực, công viên phủ đầy lá ngân hạnh vàng óng, cùng những ngôi chùa cổ kính, tạo nên khung nền hoàn hảo cho du khách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Khu phố Samurai Kakunodate - tỉnh Akita ẢNH: JNTO

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổ chức Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), trong tháng 8.2025, Nhật Bản đã đón khoảng 3,42 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Việt Nam đóng góp khoảng 61.200 lượt khách, tăng 16,7%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong tháng 8.

Các chuyên gia nhận định, lượng khách Việt đi Nhật tăng đều đặn trong năm nay nhờ nhiều yếu tố: Đường bay giữa hai nước được khôi phục và mở thêm, giá tour du lịch Nhật Bản cạnh tranh hơn, cùng với sự hấp dẫn đặc biệt của mùa lá đỏ, được coi là mùa cao điểm thu hút du khách quốc tế.

Mùa thu, khắp Nhật Bản đều đẹp, song một số điểm đến luôn được xem là "biểu tượng" của mùa lá đỏ như:

Tokyo: Công viên Shinjuku Gyoen, Đại lộ Icho Namiki với hàng cây ngân hạnh vàng rực là nơi check-in nổi tiếng.

Kyoto: Các ngôi chùa cổ như Kiyomizu-dera, Eikando hay khu vực Arashiyama với rừng tre và cầu Togetsukyo soi bóng bên dòng sông Hozu mang lại trải nghiệm vừa cổ kính vừa thơ mộng.

Osaka: Lâu đài Osaka được bao quanh bởi hàng trăm cây phong, cây ngân hạnh. Từ tháp lâu đài, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cả một "biển" lá đỏ.

Hokkaido: Công viên Moerenuma và núi Moiwa rực rỡ trong sắc lá cuối thu, kết hợp với khí hậu se lạnh, mang đến cảm giác lãng đãng rất riêng.

Fukuoka - Kyushu: Đền Dazaifu Tenmangu hay công viên Ohori là những điểm đến mùa thu được nhiều bạn trẻ Việt tìm đến.

Ngoài ra, Hiroshima, Nagoya hay Sendai cũng là những thành phố đáng để du khách Việt cân nhắc trong hành trình.

Các công ty lữ hành trong nước đã nhanh chóng tung ra nhiều gói tour Nhật Bản mùa thu với lịch trình linh hoạt từ 5 - 7 ngày, tập trung vào các điểm ngắm lá nổi tiếng. Giá tour dao động từ 25 - 40 triệu đồng/người, tùy vào thời điểm khởi hành và dịch vụ đi kèm.

Người Việt tăng tốc đi Nhật ngắm lá ẢNH: JNTO

Theo đại diện một doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM, hiện nay tour Nhật Bản mùa lá đỏ bán chạy chỉ sau tour ngắm hoa anh đào. Khách Việt, đặc biệt là nhóm khách gia đình và giới trẻ, có xu hướng lựa chọn tour kết hợp trải nghiệm văn hóa ẩm thực cùng ngắm cảnh thiên nhiên.

Cùng với đó, các hãng hàng không cũng tăng chuyến bay từ Việt Nam đến các thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Fukuoka để đáp ứng nhu cầu.

Giới chuyên gia đánh giá, mùa lá đỏ không chỉ mang lại giá trị cảnh quan mà còn là "cầu nối" văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ông Hideki Manabe, đại diện JNTO tại Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi ngày càng nhiều du khách Việt Nam lựa chọn Nhật Bản để trải nghiệm mùa thu. Sắc lá đỏ, lá vàng chính là nét đặc trưng đưa hình ảnh Nhật Bản đến gần hơn với bạn bè quốc tế".