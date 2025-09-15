Thái Lan làm mới để hút khách Việt

Theo bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), Việt Nam là thị trường lân cận (short-haul market) giữ vị trí chiến lược của du lịch Thái Lan. Khảo sát hành vi du lịch khách du lịch Việt Nam năm 2024 - 2025 của TAT cho thấy, khách Việt có mức độ yêu thích rất cao đối với du lịch Thái Lan với tần suất quay lại trung bình 3 - 4 lần.

Những loại hình được ưa chuộng nhất gồm ẩm thực, du lịch biển, khám phá lịch sử văn hóa, massage - spa và hoạt động về đêm. Bà Thapanee cho rằng: "Đây chính là nền tảng quan trọng để Thái Lan tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách Việt Nam".

Bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT)

Mặc dù Bangkok, Pattaya, Chiang Mai và Phuket vẫn tiếp tục thu hút du khách Việt Nam và duy trì sự phổ biến nhờ các đường bay thẳng, nhưng đồng thời TAT cũng ghi nhận rằng số lượng khách du lịch Việt Nam bắt đầu mở rộng sang những điểm đến mới như Kanchanaburi, Ayutthaya, Khao Yai, Phang Nga, Krabi và có xu hướng gia tăng.

5 trải nghiệm không thể bỏ lỡ

Trong kế hoạch tiếp thị năm 2026, TAT nhấn mạnh định hướng "Value over Volume" (chất lượng hơn số lượng). Theo đó, thay vì chỉ gia tăng lượng khách, Thái Lan tập trung thu hút nhóm khách chất lượng cao, sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho trải nghiệm.

TAT triển khai hàng loạt chương trình thúc đẩy du lịch bền vững theo chuẩn quốc tế: Dự án STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating) với hơn 2.300 doanh nghiệp tham gia, hay công cụ CF-Hotels hỗ trợ khách sạn tính toán lượng khí thải nhà kính. Giải thưởng Du lịch Thái Lan (Thailand Tourism Awards - TTA) được tổ chức định kỳ nhằm tôn vinh các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ xuất sắc, hướng đến phát triển bền vững.

TAT làm việc với cơ quan du lịch nhiều nước nhằm thúc đẩy hợp tác và quảng bá du lịch liên kết

Một trong những điểm nhấn quan trọng mà Thái Lan muốn giới thiệu tới du khách Việt là chiến lược quyền lực mềm "5 must do in Thailand" - năm trải nghiệm không thể bỏ lỡ:

Must Taste - Món ngon phải thử từ nhà hàng Michelin 3 sao như Sorn cho đến ẩm thực đường phố Yaowarat, phố ẩm thực thịnh hành mới như Banthat Thong, hay con đường văn hóa Song Wat thu hút đông đảo du khách với hàng loạt quán ăn và quán cà phê độc đáo.

Must Try - Hoạt động phải thử như trải nghiệm nhảy dù từ độ cao 4.000m tại Rayong, mang lại cảm giác phấn khích khó quên.

Must Buy - Sản phẩm phải mua, như quần voi, lụa Thái, ống hít thảo dược… vốn được khách quốc tế ưa chuộng.

Must Seek - Điểm đến phải ghé như Jurassic World: The Experience tại Bangkok hay các địa danh quay phim Jurassic World: Rebirth ở Trang, Krabi, Phang Nga.

Must See - Sự kiện, lễ hội đặc sắc phải tham gia: Loy Krathong ở Sukhothai, Vijit Chao Phraya, các sự kiện quốc tế cả về thể thao và giải trí, như Thailand Marathon, SEA Games Sport & Tourism, và đặc biệt là Tomorrowland Thailand 2026, lần đầu tiên tổ chức tại châu Á.

Nghệ nhân Thái giới thiệu vải ‘Lai Yang’ vẽ tay; du khách Việt trải nghiệm mặc trang phục truyền thống tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE 2025

Song song đó, Thái Lan còn giới thiệu loạt sản phẩm du lịch độc đáo theo hình thức mới cả bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy: Tour ẩm thực Michelin trên xe buýt (Thai Food Bus Tour) ở Bangkok, hành trình tàu hỏa hạng sang Blue Jasmine Rail Journey kéo dài 9 ngày qua các điểm đến biểu tượng của Thái Lan như Bangkok - Ayutthaya - Uthai Thani - Chiang Mai - Sukhothai - Bangkok, hay du ngoạn bằng thuyền cổ Suriyan Chandra dọc sông Mae Klong, Ayutthaya.

Mục tiêu đón gần 1 triệu khách Việt

Trước những sự kiện ảnh hưởng đến hình ảnh an toàn, Thái Lan đã triển khai dự án "Trusted Thailand" với 4 trụ cột: An ninh, thanh toán, ngoại ngữ và giao thông công cộng.

Cục Cảnh sát Du lịch Thái Lan cũng ra mắt ứng dụng Thailand Tourist Police và đường dây nóng 1155, tích hợp SOS, GPS và hỗ trợ 5 ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật, Hàn, Nga). Chính phủ Thái Lan đồng thời đẩy mạnh công nghệ giám sát an ninh (camera CCTV), lập Trung tâm Hỗ trợ du khách (TAC) và xây dựng mạng lưới tình nguyện viên du lịch - thể thao nhằm hỗ trợ khách quốc tế.

TAT cũng triển khai chương trình "Thái Lan: Càng hiểu càng yêu" nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026). TAT dành tặng ưu đãi đặc biệt cho 500 du khách Việt Nam sử dụng để đi du lịch Thái Lan. Các đoàn khách từ 30 người trở lên cũng sẽ được hưởng chính sách khuyến mãi, hỗ trợ đặc biệt trong giai đoạn cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Doanh nghiệp Chiang Mai mời du khách Việt dự Lễ hội Yi Peng tháng 11

TAT dự báo nếu không có biến động bất lợi, lượng khách Việt Nam đến Thái Lan sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2026, đạt tối thiểu 900.000 lượt.

Bà Thapanee nhấn mạnh: "Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đa dạng điểm đến, những trải nghiệm mới mẻ, cùng các biện pháp đảm bảo an toàn, du khách Việt Nam sẽ ngày càng yêu thích và gắn bó hơn với Thái Lan".