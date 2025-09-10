TP.HCM khẳng định vị thế trung tâm du lịch quốc tế

Trong 4 ngày diễn ra sôi động (3 - 6.9.2025), ITE HCMC 2025 với chủ đề "Du lịch bền vững, Trải nghiệm sống động" đã khẳng định vị thế là sự kiện du lịch quốc tế uy tín hàng đầu của Việt Nam và khu vực hạ nguồn sông Mê Kông.

Sự kiện năm nay ghi nhận những con số ấn tượng: Hơn 550 khách quốc tế cao cấp từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ; 41 đoàn đại biểu cấp cao gồm Bộ trưởng, Thị trưởng và lãnh đạo thành phố quốc tế, cùng 15 cơ quan ngoại giao tại TP.HCM - tăng tới 412,5% so với năm 2024.

Quy mô tổ chức hội chợ năm nay được nâng tầm ẢNH: LÊ NAM

Thị trường quốc tế ghi nhận 256 người mua (buyer) từ 32 quốc gia, tăng 16,5%; hơn 500 đơn vị, thương hiệu triển lãm tại 402 gian hàng, tăng 25%. Đặc biệt, tất cả 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam đều góp mặt, cho thấy sức hút và tính kết nối mạnh mẽ của sự kiện.

ITE HCMC 2025 cũng chứng kiến lượng khách tham quan kỷ lục 46.100 lượt, trong đó 35.550 lượt khách thương mại và 10.555 lượt khách công chúng (tăng 77,3%). Các phiên giao thương diễn ra sôi nổi với hơn 20.050 cuộc hẹn, gần một nửa đã đi đến ký kết hợp tác thành công - mức tăng 75% so với năm trước.

Công tác truyền thông cũng đạt hiệu quả lớn: Hơn 3.900 tin, bài, hình ảnh trên báo chí trong và ngoài nước (tăng 44,4%), cùng hơn 400 bài viết, video clip trên nền tảng số, thu hút 3,1 triệu lượt tiếp cận, tăng 158,3%.

ITE HCMC 2025 không chỉ là nơi trưng bày, quảng bá sản phẩm mà còn là diễn đàn chiến lược với 09 hội nghị, hội thảo chuyên đề, thu hút hơn 2.500 đại biểu. Nổi bật là Diễn đàn Du lịch cấp cao "Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh", quy tụ hơn 300 lãnh đạo, chuyên gia trong và ngoài nước.

Song song, các chương trình Famtrip và Presstrip dành cho người mua và báo chí quốc tế đã trực tiếp quảng bá điểm đến, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Trong ba ngày mở cửa cho công chúng, hàng chục nghìn lượt khách trải nghiệm, nhiều gian hàng "cháy tour" ngay tại chỗ.

ITE HCMC 2025 diễn ra song hành cùng Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 - sự kiện mang tầm vóc quốc tế mà TP.HCM vinh dự đăng cai. Tại đây, TP.HCM đã giới thiệu sáng kiến "TPO Green Horizon" - xây dựng cộng đồng du lịch xanh, bền vững và thông minh. Sáng kiến này được các thành viên TPO đồng thuận 100%, khẳng định vai trò tiên phong của thành phố trong định hình tương lai du lịch toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, nhấn mạnh: "Sự thành công của chuỗi sự kiện không chỉ khẳng định vị thế quốc tế của TP.HCM mà còn là chiến lược 'một mũi tên nhiều đích', thúc đẩy đồng thời du lịch, thương mại, văn hóa và đổi mới sáng tạo".