Việt Nam - Campuchia tăng tốc hợp tác du lịch

Theo Bộ VH-TT-DL, từ sau khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch năm 2020, kết quả trao đổi khách giữa Việt Nam và Campuchia có bước tiến rõ rệt. Năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Campuchia đón khoảng 600.000 lượt khách Việt, trong khi Việt Nam cũng tiếp nhận gần 400.000 lượt khách Campuchia.

Những con số này cho thấy nhu cầu du lịch qua lại ngày càng tăng, đặc biệt nhờ vị trí địa lý gần gũi và sự tương đồng văn hóa. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục khai thác lợi thế, mở rộng các sản phẩm du lịch mới.

Hơn 1 triệu lượt khách qua lại hai nước ẢNH: LÊ NAM

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Văn hóa và di sản chính là điểm tựa để quảng bá hình ảnh đất nước, đồng thời tạo sự kết nối lâu dài giữa nhân dân hai nước. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều giải pháp cụ thể để gia tăng lượng khách, đưa du lịch song phương trở thành điểm sáng trong hợp tác kinh tế - văn hóa.

Về phía Campuchia, Bộ trưởng Huot Hak khẳng định tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Ông mong muốn Việt Nam hỗ trợ tổ chức các đoàn khảo sát du lịch qua lại để hai bên cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và khai thác sản phẩm.

Ngoài việc tiếp tục triển khai các thỏa thuận hiện có, hai bên thống nhất thúc đẩy ký kết văn bản hợp tác mới, trong đó ưu tiên du lịch đường bộ nhằm tạo thuận lợi cho khách di chuyển qua biên giới. Đặc biệt, ý tưởng tổ chức các sự kiện biên giới như giải đua xe, chạy marathon xuyên quốc gia được đưa ra, nhằm tạo điểm nhấn quảng bá và thu hút khách quốc tế.

Hai bên trao quà lưu niệm nhân dịp buổi làm việc

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng tiếp đón Bộ trưởng Huot Hak, nhấn mạnh TP.HCM luôn giữ vai trò đầu mối quan trọng trong hợp tác với Campuchia, đặc biệt với thủ đô Phnom Penh. Với tầm nhìn trở thành "siêu đô thị" trung tâm kinh tế - logistics khu vực, TP.HCM được kỳ vọng sẽ đóng góp mạnh mẽ cho kết nối du lịch song phương.

Các chuyên gia du lịch nhận định, ngoài thế mạnh về du lịch văn hóa, di sản, cả Việt Nam và Campuchia đều có lợi thế ở mảng du lịch đường sông, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Việc phối hợp quảng bá tại các thị trường quốc tế như châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản... sẽ giúp tăng sức hút, tạo gói sản phẩm liên quốc gia hấp dẫn hơn.

Du lịch Campuchia quảng bá sôi nổi tại hội chợ du lịch quốc tế tại TP.HCM sáng ngày 5.9 ẢNH: LÊ NAM

Sự cam kết của lãnh đạo ngành du lịch hai nước tại ITE HCMC 2025 không chỉ mang ý nghĩa củng cố tình hữu nghị truyền thống, mà còn mở ra triển vọng mới cho một dòng khách ổn định, bền vững, góp phần đưa Việt Nam và Campuchia trở thành cặp điểm đến song hành trong bản đồ du lịch Đông Nam Á.