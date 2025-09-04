Tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2025, Malaysia gây chú ý khi đầu tư gian hàng rộng đến 250m², quy mô lớn nhất sự kiện. Theo đại diện gian hàng, quyết định này thể hiện nỗ lực quảng bá Visit Malaysia 2026 và khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của ngành du lịch Malaysia.

Quyết tâm hút 43 triệu khách quốc tế, ưu tiên Việt Nam

ITE HCMC 2025 diễn ra từ 4 đến 6.9 tại Trung tâm SECC (phường Tân Mỹ, TP.HCM), quy tụ hàng trăm gian hàng từ các quốc gia, vùng lãnh thổ và doanh nghiệp trong ngành. Trong đó, Malaysia tạo dấu ấn với không gian trưng bày quy mô 250m², thiết kế mở và giàu trải nghiệm.

Đây không chỉ là "màn chào sân" mà còn là hoạt động chiến lược hướng tới Visit Malaysia 2026 - chiến dịch quốc gia nhằm thu hút 43 triệu lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch hơn 283,8 tỉ RM.

Gian hàng quy mô 250m² - rộng nhất triển lãm năm nay với thiết kế mở, nhiều trải nghiệm ẢNH: LÊ NAM

Bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại TP.HCM, nhấn mạnh: "Việc đầu tư mạnh cho gian hàng tại ITE HCMC không chỉ nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch đa dạng của Malaysia mà còn gửi đi thông điệp: Việt Nam là thị trường trọng điểm trong khu vực ASEAN, có vai trò quan trọng trong mục tiêu năm 2026".

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, Malaysia đã đón gần 170.000 lượt khách Việt Nam, trong khi hơn 266.000 lượt khách Malaysia đến Việt Nam. Đây là sự trao đổi khách sôi động bậc nhất trong khối ASEAN, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mục tiêu của Malaysia.

Đặc biệt, mạng lưới hàng không giữa hai nước hiện có đến 164 chuyến bay thẳng mỗi tuần, nối liền các thành phố lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho cả du lịch nghỉ dưỡng lẫn du lịch MICE (hội họp, hội nghị, khen thưởng, triển lãm).

"Sự gần gũi về địa lý, kết nối hàng không dày đặc và sự quan tâm ngày càng tăng của khách Việt Nam đối với các sản phẩm du lịch cao cấp đã đưa Việt Nam trở thành thị trường không thể thiếu trong chiến lược mở rộng của Malaysia", bà Amirah cho biết.

Có gì ở gian hàng rộng nhất triển lãm năm nay?

Gian hàng 250m² của Malaysia tại ITE HCMC 2025 không chỉ trưng bày thông tin du lịch mà còn tái hiện những nét đặc sắc của văn hóa đa dân tộc. Du khách có thể thưởng thức các tiết mục múa truyền thống, trải nghiệm vẽ henna, xem nghệ nhân chế tác thiếc, tham gia trò chơi tương tác và nhận quà lưu niệm độc đáo.

Bên cạnh đó, Malaysia giới thiệu các sản phẩm nổi bật như chương trình Malaysia My Second Home (MM2H) dành cho gia đình, dịch vụ giáo dục quốc tế với bằng cấp toàn cầu và chi phí hợp lý, cũng như loạt gói ưu đãi MICE hấp dẫn cho đoàn khách quy mô 50 - 499 người.

Rất nhiều đơn vị lữ hành hoạt động sôi nổi, nhằm giới thiệu tour tuyến nổi bật với nhiều khuyến mại hấp dẫn ẢNH: LÊ NAM

Với diện tích gian hàng lớn nhất hội chợ, Malaysia muốn khẳng định vị thế là điểm đến đa dạng, an toàn và thân thiện, đồng thời thể hiện tinh thần hiếu khách. Chiến dịch Visit Malaysia 2026 dự kiến sẽ đẩy mạnh hợp tác với các hãng hàng không, công ty du lịch, KOLs và blogger Việt Nam, đồng thời tổ chức roadshow, famtrip để quảng bá sâu rộng.

Gian hàng của du lịch Thái Lan và Campuchia có không gian nhỏ hơn nhưng xinh xắn, giàu bản sắc và tấp nập khách không kém ẢNH: LÊ NAM

"Đầu tư lớn tại ITE HCMC chính là lời cam kết lâu dài của Malaysia đối với du khách Việt Nam và đối tác trong ngành. Chúng tôi mong muốn không chỉ chào đón thêm nhiều khách Việt đến Malaysia, mà còn thúc đẩy hợp tác song phương bền vững trong lĩnh vực du lịch" - đại diện Tourism Malaysia khẳng định.