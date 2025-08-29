Việt Nam hướng tới trung tâm làm đẹp châu Á

Sáng 29.8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM), sự kiện Beauty Summit 2025 chính thức diễn ra với hơn 100 thương hiệu trong và ngoài nước cùng hơn 6.000 lượt khách tham dự.

Điểm nhấn năm nay là Diễn đàn Kinh tế Văn hóa Việt - Hàn nhằm bàn thảo chiến lược hợp tác, chuẩn hóa dịch vụ và mở rộng xuất khẩu trong lĩnh vực thẩm mỹ, spa và chăm sóc sắc đẹp.

Các ngôi sao Hàn Quốc như Kim Bum, Song Ji Hyo xuất hiện tại sự kiện phản ánh một xu hướng mới làm đẹp không chỉ là dịch vụ mà là một ngành kinh tế chiến lược… ẢNH: BTC

Ông Thân Minh Hoàng, CEO Hoàng Tú Holding, chia sẻ: "Beauty Summit không chỉ dừng lại là một triển lãm mà còn mở ra cơ hội hợp tác quốc tế, giúp thương hiệu nước ngoài tìm đối tác tại Việt Nam, đồng thời đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới. Đây là bước tiến quan trọng khi VCCI lần đầu tiên đồng hành chính thức với ngành làm đẹp".

Một trong những nội dung đáng chú ý tại diễn đàn là việc giới thiệu ISO 17024, tiêu chuẩn quốc tế về năng lực cá nhân trong lĩnh vực spa, clinic và chăm sóc sắc đẹp. Ông Lee JoonWoo (KL Global) phân tích: "Việc áp dụng chuẩn hóa quốc tế không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn mở ra cánh cửa cho các thương hiệu Việt Nam tiến ra thị trường toàn cầu. Đây chính là chìa khóa để Việt Nam trở thành trung tâm mới trong ngành công nghiệp làm đẹp khu vực".

Kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu ẢNH: BTC

Sự hiện diện của những tiêu chuẩn này cho thấy ngành làm đẹp tại Việt Nam không chỉ dừng lại ở nhu cầu tiêu dùng trong nước, mà còn hướng tới việc xây dựng chuỗi giá trị kinh tế, từ đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ cho đến xuất khẩu dịch vụ và sản phẩm.

Với dân số trẻ, tầng lớp trung lưu ngày càng lớn, cùng xu hướng chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp trở thành nhu cầu thiết yếu, Việt Nam đang ở ngưỡng cửa để biến "văn hóa làm đẹp" thành một ngành công nghiệp mũi nhọn.

Nếu tận dụng tốt cơ hội, Việt Nam có thể từng bước xây dựng thương hiệu quốc gia về làm đẹp, tương tự như cách K-Beauty đã làm nên tên tuổi. Từ đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu làm đẹp trong nước, mà còn mở ra một "khu vực xuất khẩu giá trị gia tăng" mới, góp phần vào tăng trưởng kinh tế quốc gia trong thập kỷ tới.