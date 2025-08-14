Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Có gì ở 'siêu tuần lễ' hút hàng ngàn khách du lịch quốc tế tới TP.HCM?

Lê Nam
Lê Nam
14/08/2025 11:26 GMT+7

Từ ngày 4 đến 6.9.2025, TP.HCM lần đầu tiên tổ chức đồng thời 4 sự kiện quốc tế lớn, tạo thành "siêu tuần lễ" du lịch - thương mại - đầu tư với quy mô chưa từng có.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức sáng nay 14.8 tại TP.HCM.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, sự kiện hứa hẹn thu hút hàng nghìn khách quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư và báo chí toàn cầu, góp phần khẳng định vị thế TP.HCM.  "Siêu tuần lễ" đầu tháng 9 tới bao gồm 4 hoạt động trọng điểm: Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2025, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12, Vietnam International Sourcing 2025 và Diễn đàn Xuất khẩu 2025.

ITE HCMC 2025, diễn ra từ ngày 4 đến 6.9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam, đã trải qua 19 kỳ tổ chức. Năm nay, hội chợ mang chủ đề "Du lịch bền vững - Trải nghiệm sống động", hướng tới quảng bá những sản phẩm, dịch vụ du lịch hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn giá trị văn hóa, xã hội, môi trường.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thế Bảo - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết sẽ mở mới và khôi phục 15 đường bay quốc tế

ẢNH: LÊ NAM

Bên cạnh đó, TP.HCM vinh dự đăng cai Đại hội đồng TPO lần thứ 12 - sự kiện chiến lược của mạng lưới 131 thành phố thành viên thuộc 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với chủ đề "Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh", Đại hội đồng TPO sẽ quy tụ lãnh đạo các thành phố, bộ trưởng phụ trách du lịch, các chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế, cùng thảo luận định hướng hợp tác, chính sách phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới.

Điểm đặc biệt của "siêu tuần lễ" là sự kết hợp với Vietnam International Sourcing 2025 và Diễn đàn Xuất khẩu 2025 do Bộ Công thương phối hợp UBND TP.HCM tổ chức. Hai sự kiện này mở rộng không gian kết nối đa ngành, tạo cơ hội để doanh nghiệp du lịch tiếp cận các tập đoàn thương mại lớn, kết hợp khai thác phân khúc khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm) và khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao.

Bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM cho hay: "Bốn sự kiện đồng thời sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ, gia tăng lượng khách quốc tế, tối ưu nguồn lực tổ chức, nâng cao uy tín của TP.HCM trên bản đồ sự kiện quốc tế và lan tỏa hình ảnh thành phố năng động, sáng tạo".

Ông Nguyễn Thế Bảo, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, nhận xét: ITE HCMC 2025 là sự kiện chiến lược quảng bá du lịch Việt Nam, đồng thời hãng sẽ mở mới và khôi phục 15 đường bay quốc tế như Ý, Đan Mạch, Nga, Trung Quốc, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ; nâng cấp dịch vụ 5 sao và thúc đẩy vận hành xanh với nhiên liệu SAF.

- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM cho biết hàng loạt sự kiện du lịch hấp dẫn rất cần được báo chí và nhà sáng tạo nội dung quảng bá thời gian tới

ẢNH: LÊ NAM

240 người mua quốc tế, hàng loạt tập đoàn du lịch lớn góp mặt

ITE HCMC 2025 tiếp tục khẳng định thương hiệu là hội chợ du lịch quốc tế duy nhất tại Việt Nam có chương trình Người mua quốc tế (Hosted Buyers). Năm nay, sự kiện dự kiến đón hơn 240 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho các tập đoàn lữ hành, MICE và đại lý du lịch hàng đầu.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, hội chợ năm nay còn mở rộng sang nhiều thị trường mới như Ba Lan, Đan Mạch, Qatar, Brazil và Bồ Đào Nha - những quốc gia có lượng khách quốc tế cao cấp tiềm năng cho Việt Nam.

Không chỉ là nơi giao thương của doanh nghiệp du lịch, ITE HCMC 2025 còn là một "sân khấu" truyền thông quốc tế. Ban tổ chức cho biết, sự kiện năm nay sẽ mời hơn 50 cơ quan báo chí quốc tế và trên 30 nhà sáng tạo nội dung (content creators) từ các thị trường Đông Nam Á và Đông Bắc Á đến tác nghiệp, trải nghiệm và quảng bá hình ảnh TP.HCM.


Tin liên quan

TP.HCM giữ cư dân 'tốt nhất thế giới' nhờ đâu?

TP.HCM giữ cư dân 'tốt nhất thế giới' nhờ đâu?

Nhiều người chọn ở lại quê hương để nuôi dưỡng, kết nối tình cảm và trải nghiệm những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình, trong khi những người có xu hướng chuyển đến nơi ở khác thường là để theo đuổi sự an toàn về tài chính và sức khỏe thể chất thông qua hệ thống y tế phát triển. TP.HCM hội tụ cả hai - vừa ân nghĩa, chân tình, vừa sôi động, hiện đại. Đó là lý do nhiều người con xa xứ tới đây rồi lại chẳng nỡ rời đi.

Vinpearl ký hợp tác với 3 'ông lớn' du lịch Hàn Quốc

Thêm 12 nước được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

ITE HCMC 2025 Vietnam Airlines nhà sáng tạo nội dung siêu tuần lễ Sở Du lịch Tp.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận