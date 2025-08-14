Có gì ở 'siêu tuần lễ' hút hàng ngàn khách du lịch quốc tế tới TP.HCM?

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức sáng nay 14.8 tại TP.HCM.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, sự kiện hứa hẹn thu hút hàng nghìn khách quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư và báo chí toàn cầu, góp phần khẳng định vị thế TP.HCM. "Siêu tuần lễ" đầu tháng 9 tới bao gồm 4 hoạt động trọng điểm: Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2025, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12, Vietnam International Sourcing 2025 và Diễn đàn Xuất khẩu 2025.

ITE HCMC 2025, diễn ra từ ngày 4 đến 6.9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam, đã trải qua 19 kỳ tổ chức. Năm nay, hội chợ mang chủ đề "Du lịch bền vững - Trải nghiệm sống động", hướng tới quảng bá những sản phẩm, dịch vụ du lịch hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn giá trị văn hóa, xã hội, môi trường.

Ông Nguyễn Thế Bảo - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết sẽ mở mới và khôi phục 15 đường bay quốc tế ẢNH: LÊ NAM

Bên cạnh đó, TP.HCM vinh dự đăng cai Đại hội đồng TPO lần thứ 12 - sự kiện chiến lược của mạng lưới 131 thành phố thành viên thuộc 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với chủ đề "Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh", Đại hội đồng TPO sẽ quy tụ lãnh đạo các thành phố, bộ trưởng phụ trách du lịch, các chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế, cùng thảo luận định hướng hợp tác, chính sách phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới.

Điểm đặc biệt của "siêu tuần lễ" là sự kết hợp với Vietnam International Sourcing 2025 và Diễn đàn Xuất khẩu 2025 do Bộ Công thương phối hợp UBND TP.HCM tổ chức. Hai sự kiện này mở rộng không gian kết nối đa ngành, tạo cơ hội để doanh nghiệp du lịch tiếp cận các tập đoàn thương mại lớn, kết hợp khai thác phân khúc khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm) và khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao.

Bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM cho hay: "Bốn sự kiện đồng thời sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ, gia tăng lượng khách quốc tế, tối ưu nguồn lực tổ chức, nâng cao uy tín của TP.HCM trên bản đồ sự kiện quốc tế và lan tỏa hình ảnh thành phố năng động, sáng tạo".

Ông Nguyễn Thế Bảo, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, nhận xét: ITE HCMC 2025 là sự kiện chiến lược quảng bá du lịch Việt Nam, đồng thời hãng sẽ mở mới và khôi phục 15 đường bay quốc tế như Ý, Đan Mạch, Nga, Trung Quốc, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ; nâng cấp dịch vụ 5 sao và thúc đẩy vận hành xanh với nhiên liệu SAF.

Bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM cho biết hàng loạt sự kiện du lịch hấp dẫn rất cần được báo chí và nhà sáng tạo nội dung quảng bá thời gian tới ẢNH: LÊ NAM

240 người mua quốc tế, hàng loạt tập đoàn du lịch lớn góp mặt ITE HCMC 2025 tiếp tục khẳng định thương hiệu là hội chợ du lịch quốc tế duy nhất tại Việt Nam có chương trình Người mua quốc tế (Hosted Buyers). Năm nay, sự kiện dự kiến đón hơn 240 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho các tập đoàn lữ hành, MICE và đại lý du lịch hàng đầu. Bên cạnh các thị trường truyền thống, hội chợ năm nay còn mở rộng sang nhiều thị trường mới như Ba Lan, Đan Mạch, Qatar, Brazil và Bồ Đào Nha - những quốc gia có lượng khách quốc tế cao cấp tiềm năng cho Việt Nam. Không chỉ là nơi giao thương của doanh nghiệp du lịch, ITE HCMC 2025 còn là một "sân khấu" truyền thông quốc tế. Ban tổ chức cho biết, sự kiện năm nay sẽ mời hơn 50 cơ quan báo chí quốc tế và trên 30 nhà sáng tạo nội dung (content creators) từ các thị trường Đông Nam Á và Đông Bắc Á đến tác nghiệp, trải nghiệm và quảng bá hình ảnh TP.HCM.



