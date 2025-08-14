Malaysia tung ưu đãi thu hút du khách Việt

Trong cuộc phỏng vấn riêng với PV Báo Thanh Niên tại TP.HCM nhân sự kiện công bố chiến dịch Visit Malaysia 2026, bà Nor Aida Ismail - Phó giám đốc Vụ Xúc tiến quốc tế khu vực Đông Nam Á (thuộc Cục Xúc tiến du lịch Malaysia) đã có những chia sẻ về tầm quan trọng của thị trường Việt Nam, và lý do đất nước hình chữ S đang được Malaysia ưu tiên hàng đầu trong chiến lược quảng bá du lịch quốc tế giai đoạn hậu đại dịch.

Ông Dato' Sri Tiong King Sing - Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia đánh cồng phát động chiến dịch quảng bá Năm du lịch quốc gia Malaysia 2026 ẢNH: LÊ NAM

"Việt Nam không chỉ là thị trường khách tiềm năng mà còn là đối tác chiến lược của Malaysia trong quá trình tái định vị hình ảnh du lịch quốc gia giai đoạn mới", bà Nor Aida khẳng định.

Sức hút của du khách Việt: 168.677 lượt chỉ trong 6 tháng

Theo thống kê của Tourism Malaysia, trong nửa đầu năm 2025, Malaysia đã đón hơn 168.677 lượt khách Việt Nam - con số ấn tượng, cho thấy mức độ phục hồi mạnh mẽ và sự yêu thích ổn định mà du khách Việt dành cho điểm đến này. Năm 2024, tổng số lượt khách Việt đến Malaysia cũng đạt hơn 366.500 lượt, cao nhất trong nhóm các nước ASEAN (không tính Singapore và Thái Lan, vốn có biên giới liền kề).

Ngược lại, cũng trong năm qua, hơn 221.000 du khách Malaysia đã chọn Việt Nam là điểm đến nghỉ dưỡng, công tác và khám phá văn hóa. Mối quan hệ hai chiều này tạo nên nền tảng song phương vững chắc, giúp Malaysia không chỉ nhìn nhận Việt Nam là thị trường trọng điểm, mà còn là đối tác chiến lược trong hợp tác phát triển du lịch khu vực.

Kết nối hàng không "trong mơ": 164 chuyến bay thẳng/tuần ẢNH: LÊ NAM

Yếu tố then chốt giúp Malaysia duy trì vị thế hấp dẫn với du khách Việt chính là kết nối hàng không liên tục và thuận tiện. Tính đến tháng 7.2025, đã có 164 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa các thành phố lớn của Việt Nam (TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng) và các trung tâm du lịch của Malaysia như Kuala Lumpur, Penang, Langkawi.

Các hãng bay như Malaysia Airlines, AirAsia, Batik Air đều duy trì tần suất bay ổn định và liên tục tung ra nhiều gói combo ưu đãi riêng cho thị trường Việt Nam, đặc biệt trong mùa lễ hội, dịp hè, lễ tết.

"Chúng tôi nhận thấy lượng du khách Việt trẻ đang tăng rất nhanh, đặc biệt là nhóm thích du lịch tự túc, yêu văn hóa, ẩm thực và luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ nhưng an toàn, thân thiện và chi phí hợp lý", bà Nor Aida Ismail chia sẻ.

Khách du lịch Việt Nam trải nghiệm đảo Mamutik (hòn đảo nằm trong Vườn quốc gia Tunku Abdul Rahman) và làng văn hóa Mari Mari (Sabah, Malaysia) ẢNH: LÊ NAM

Đó là lý do Malaysia đang dịch chuyển trọng tâm sang quảng bá các sản phẩm du lịch cá nhân hóa, bền vững và gắn với cộng đồng địa phương, như: Du lịch sinh thái tại Sabah, Sarawak - nơi có rừng nguyên sinh và hệ sinh thái đa dạng bậc nhất Đông Nam Á; du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe (wellness retreats) tại các resort cao cấp vùng cao nguyên; du lịch MICE dành cho doanh nghiệp, đoàn thể kết hợp họp, nghỉ, khám phá.

"Mỏ vàng" chưa khai thác hết

"Malaysia là nơi giao thoa của ba nền văn hóa lớn - Mã Lai, Trung Hoa và Ấn Độ, cùng các cộng đồng bản địa như Orang Asli hay Baba-Nyonya. Chính sự pha trộn này tạo nên bản sắc văn hóa vô cùng sống động, từ món ăn đường phố, âm nhạc dân gian cho đến các lễ hội truyền thống quanh năm", bà Nor Aida nhấn mạnh.

Để quảng bá trọn vẹn "hương vị Malaysia", chiến dịch Visit Malaysia 2026 không chỉ tổ chức lễ hội trong nước, mà còn đưa ẩm thực, nghệ thuật và biểu diễn truyền thống sang Việt Nam. Một ví dụ điển hình chính là sự kiện Rasa Malaysia - Tuần lễ Văn hóa ẩm thực Malaysia diễn ra tại khách sạn Nikko Saigon cuối tháng 7.2025, thu hút đông đảo thực khách và giới truyền thông.

Lễ hội và ẩm thực đặc sắc - một phần không thể thiếu khi nói đến Malaysia ẢNH: LÊ NAM

Sự kiện phát động chiến dịch tại TP.HCM cũng quy tụ hơn 30 doanh nghiệp du lịch hàng đầu từ Malaysia, tạo điều kiện cho các công ty Việt Nam làm việc trực tiếp qua các phiên B2B, từ đó đàm phán tour, thiết kế sản phẩm mới, triển khai các chiến dịch truyền thông chung.

Malaysia hiện cũng đang mở rộng hợp tác với KOLs, travel blogger, báo chí chuyên ngành du lịch tại Việt Nam nhằm tiếp cận đúng tệp khách hàng Gen Z, gia đình trẻ và nhóm trung, thượng lưu yêu trải nghiệm "du lịch chất lượng cao, linh hoạt và cá nhân hóa".

Hỗ trợ đặc biệt cho du khách Việt Malaysia tiếp tục duy trì chính sách miễn visa 30 ngày cho công dân Việt Nam, kết hợp các ưu đãi: Combo vé máy bay + lưu trú. Tour charter đến điểm mới ngoài Kuala Lumpur như Perak, Langkawi. Chương trình MM2H Malaysia My Second Home: cơ hội sống dài hạn tại Malaysia trong môi trường đa văn hóa, ổn định và giàu tiềm năng.

Bà Nor Aida khẳng định: "Việt Nam không chỉ là thị trường mục tiêu, mà còn là cầu nối văn hóa và hợp tác bền vững trong ASEAN. Chúng tôi tin rằng, khi người Việt thêm hiểu và yêu Malaysia, đó cũng là lúc quan hệ hai nước càng thêm sâu sắc".