Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Khách quốc tế nhộn nhịp thăm TP.HCM trong mùa thấp điểm

Nhật Thịnh - Võ Hà Lam
10/09/2025 08:41 GMT+7

Dù đang trong mùa thấp điểm, thường rơi vào khoảng thời gian từ tháng 5 - 9, nhưng lượng khách quốc tế đến Việt Nam nói chung và TP.HCM vẫn tăng. Các điểm đến ở TP.HCM trong những ngày này tấp nập khách nước ngoài...

Liên tục lập kỷ lục về lượng khách quốc tế, du lịch Việt Nam không chỉ phục hồi mạnh mẽ mà còn tiến gần mục tiêu doanh thu "triệu tỉ đồng" đầy ấn tượng. Theo Cục Thống kê, trong 8 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14 triệu người, tăng gần 22% so cùng kỳ năm trước. Tính riêng tháng 8, hơn 1,68 triệu lượt khách đã nhập cảnh Việt Nam, tăng 8% so với tháng 7 và cao nhất so với các tháng 8 những năm trước.

Trong bức tranh sôi động ấy, TP.HCM đã đóng góp hơn 5,2 triệu lượt khách quốc tế, 22 triệu lượt khách nội địa, doanh thu du lịch vượt 140.000 tỉ đồng.

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 1.

TP.HCM đang trong cao điểm mùa mưa, đây cũng là mùa thấp điểm của du khách quốc tế, nhưng trên các nẻo đường ở trung tâm, chúng ta có thể dễ dàng gặp nhiều đoàn khách vui tươi trên những chuyến xích lô, hay đi bộ dạo quanh mua sắm...

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 2.

Gia đình du khách tay trong tay bình yên ngắm cảnh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Vào ban ngày, con phố vắng vẻ hơn, tạo không gian thoải mái cho du khách tận hưởng vẻ thanh bình của đô thị nhộn nhịp nhất nước

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 3.

Nữ du khách tạo dáng bên trong Bưu điện TP.HCM

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 4.

Chị Thúy, nhân viên Vietnam Post tại Bưu điện TP.HCM, cho biết dù không phải mùa cao điểm nhưng lượng khách tham quan vẫn rất đông, tập trung nhiều nhất từ 10 giờ sáng đến khoảng 4 - 5 giờ chiều

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 5.

Du khách thích thú check-in tại Bưu điện TP.HCM - công trình kiến trúc tiêu biểu, hòa quyện tinh tế giữa phong cách châu Âu và Á Đông, gắn liền với dấu ấn lịch sử của thành phố

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 6.

TP.HCM không chỉ hút khách bởi những công trình kiến trúc, điểm đến văn hóa - lịch sử mà còn đa dạng loại hình du lịch. Từ tham quan bảo tàng, thưởng thức ẩm thực đường phố, trải nghiệm tour xích lô, du thuyền trên sông Sài Gòn đến mua sắm, giải trí đêm… tất cả tạo nên sức hấp dẫn riêng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 7.

Những chiếc xe buýt 2 tầng mui trần đang trở thành điểm nhấn thú vị trên đường phố TP.HCM. Từ khoang xe thoáng đãng, du khách có thể ngắm trọn vẻ đẹp của các công trình biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, UBND TP.HCM, chợ Bến Thành…

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 8.

Đông đảo du khách đến tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh dù là ngày giữa tuần. Một gia đình Việt dừng chân check-in, lưu lại khoảnh khắc tại điểm đến lịch sử nổi tiếng của TP.HCM

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 9.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trưng bày hơn 20.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý giá, trở thành địa chỉ văn hóa - lịch sử nổi bật thu hút du khách trong và ngoài nước

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 10.

Du khách nước ngoài chăm chú tìm hiểu các tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 11.

Kinh tế đêm TP.HCM ngày càng sôi động, trong đó phố Tây Bùi Viện là điểm nhấn thu hút đông đảo du khách. Khi màn đêm buông xuống, con phố rực rỡ ánh đèn, nhộn nhịp tiếng nhạc, quán bar, nhà hàng và ẩm thực đường phố, mang đến trải nghiệm khác cho du khách quốc tế

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 12.

Phố Tây Bùi Viện là nơi "hò hẹn" của du khách khi đến TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 13.

Các chương trình du lịch tại TP.HCM lồng ghép nhiều nét văn hóa dân tộc qua ẩm thực, nghệ thuật và lễ hội truyền thống, tạo dấu ấn riêng và thu hút đông đảo du khách trong lẫn ngoài nước. Trong ảnh là lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2025 thu hút rất đông người dân và du khách tham gia

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 14.

Không chỉ khách quốc tế, du khách trong nước cũng chọn TP.HCM làm điểm đến để trải nghiệm nhiều sắc thái khác nhau của thành phố. Bên cạnh các điểm tham quan văn hóa - lịch sử, du khách còn thích thú với những hành trình sông nước trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch, mang lại góc nhìn mới lạ về đô thị hiện đại

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách quốc tế thăm TP . HCM mùa thấp điểm: Tăng trưởng ấn tượng trong du lịch - Ảnh 15.

Còn gần 4 tháng cao điểm khách quốc tế phía trước, du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ giữ vững đà tăng trưởng. Nếu cán mốc 25 triệu lượt khách quốc tế và 130 triệu lượt khách nội địa, ngành sẽ tiến gần hơn bao giờ hết tới ngưỡng doanh thu “triệu tỉ đồng”.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tin liên quan

Du lịch hướng tới doanh thu triệu tỉ đồng

Du lịch hướng tới doanh thu triệu tỉ đồng

Liên tiếp phá đỉnh về lượng khách quốc tế, ngành du lịch VN không chỉ trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ mà còn tiến tới chinh phục mốc doanh thu kỷ lục triệu tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

du lịch du lịch TP.HCM du khách du khách quốc tế doanh thu kỷ lục TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận