Khách quốc tế nhộn nhịp thăm TP.HCM trong mùa thấp điểm

Liên tục lập kỷ lục về lượng khách quốc tế, du lịch Việt Nam không chỉ phục hồi mạnh mẽ mà còn tiến gần mục tiêu doanh thu "triệu tỉ đồng" đầy ấn tượng. Theo Cục Thống kê, trong 8 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14 triệu người, tăng gần 22% so cùng kỳ năm trước. Tính riêng tháng 8, hơn 1,68 triệu lượt khách đã nhập cảnh Việt Nam, tăng 8% so với tháng 7 và cao nhất so với các tháng 8 những năm trước.

Trong bức tranh sôi động ấy, TP.HCM đã đóng góp hơn 5,2 triệu lượt khách quốc tế, 22 triệu lượt khách nội địa, doanh thu du lịch vượt 140.000 tỉ đồng.

TP.HCM đang trong cao điểm mùa mưa, đây cũng là mùa thấp điểm của du khách quốc tế, nhưng trên các nẻo đường ở trung tâm, chúng ta có thể dễ dàng gặp nhiều đoàn khách vui tươi trên những chuyến xích lô, hay đi bộ dạo quanh mua sắm... ẢNH: NHẬT THỊNH

Gia đình du khách tay trong tay bình yên ngắm cảnh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Vào ban ngày, con phố vắng vẻ hơn, tạo không gian thoải mái cho du khách tận hưởng vẻ thanh bình của đô thị nhộn nhịp nhất nước ẢNH: NHẬT THỊNH

Nữ du khách tạo dáng bên trong Bưu điện TP.HCM ẢNH: VÕ HÀ LAM

Chị Thúy, nhân viên Vietnam Post tại Bưu điện TP.HCM, cho biết dù không phải mùa cao điểm nhưng lượng khách tham quan vẫn rất đông, tập trung nhiều nhất từ 10 giờ sáng đến khoảng 4 - 5 giờ chiều ẢNH: VÕ HÀ LAM

Du khách thích thú check-in tại Bưu điện TP.HCM - công trình kiến trúc tiêu biểu, hòa quyện tinh tế giữa phong cách châu Âu và Á Đông, gắn liền với dấu ấn lịch sử của thành phố ẢNH: VÕ HÀ LAM

TP.HCM không chỉ hút khách bởi những công trình kiến trúc, điểm đến văn hóa - lịch sử mà còn đa dạng loại hình du lịch. Từ tham quan bảo tàng, thưởng thức ẩm thực đường phố, trải nghiệm tour xích lô, du thuyền trên sông Sài Gòn đến mua sắm, giải trí đêm… tất cả tạo nên sức hấp dẫn riêng ẢNH: NHẬT THỊNH

Những chiếc xe buýt 2 tầng mui trần đang trở thành điểm nhấn thú vị trên đường phố TP.HCM. Từ khoang xe thoáng đãng, du khách có thể ngắm trọn vẻ đẹp của các công trình biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, UBND TP.HCM, chợ Bến Thành… ẢNH: NHẬT THỊNH

Đông đảo du khách đến tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh dù là ngày giữa tuần. Một gia đình Việt dừng chân check-in, lưu lại khoảnh khắc tại điểm đến lịch sử nổi tiếng của TP.HCM ẢNH: VÕ HÀ LAM

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trưng bày hơn 20.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý giá, trở thành địa chỉ văn hóa - lịch sử nổi bật thu hút du khách trong và ngoài nước ẢNH: VÕ HÀ LAM

Du khách nước ngoài chăm chú tìm hiểu các tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ẢNH: NHẬT THỊNH

Kinh tế đêm TP.HCM ngày càng sôi động, trong đó phố Tây Bùi Viện là điểm nhấn thu hút đông đảo du khách. Khi màn đêm buông xuống, con phố rực rỡ ánh đèn, nhộn nhịp tiếng nhạc, quán bar, nhà hàng và ẩm thực đường phố, mang đến trải nghiệm khác cho du khách quốc tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Phố Tây Bùi Viện là nơi "hò hẹn" của du khách khi đến TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Các chương trình du lịch tại TP.HCM lồng ghép nhiều nét văn hóa dân tộc qua ẩm thực, nghệ thuật và lễ hội truyền thống, tạo dấu ấn riêng và thu hút đông đảo du khách trong lẫn ngoài nước. Trong ảnh là lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2025 thu hút rất đông người dân và du khách tham gia ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ khách quốc tế, du khách trong nước cũng chọn TP.HCM làm điểm đến để trải nghiệm nhiều sắc thái khác nhau của thành phố. Bên cạnh các điểm tham quan văn hóa - lịch sử, du khách còn thích thú với những hành trình sông nước trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch, mang lại góc nhìn mới lạ về đô thị hiện đại ẢNH: NHẬT THỊNH