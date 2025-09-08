Du lịch lập kỷ lục mới, tiến tới mục tiêu doanh thu triệu tỉ

Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong 8 tháng từ đầu năm đến nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14 triệu người, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng tháng 8, hơn 1,68 triệu lượt khách đã nhập cảnh Việt Nam, tăng 8% so với tháng 7 và cao nhất so với các tháng 8 những năm trước.

Dù vẫn đang mùa thấp điểm du lịch quốc tế nhưng kết quả tăng trưởng tích cực trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua đã cho thấy những tín hiệu khả quan cho thị trường du lịch inbound. Động lực tăng trưởng đến từ châu Âu (tăng 33,2%), châu Á (tăng 21,3%), châu Úc (tăng 14%), châu Mỹ (tăng 9,1%) và châu Phi (tăng 4,7%).

Các thị trường lớn ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, trong đó có Trung Quốc (+44,3%), Nhật Bản (+17,1%), Ấn Độ (+42,2%), Campuchia (+50,7%). Đặc biệt, thị trường Nga tiếp tục tăng trưởng rất nhanh (+164,9%). Sự phát triển vượt bậc của thị trường khách Nga được nhận định là kết quả đến từ chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Nga của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Bộ VH-TT-DL, các địa phương, doanh nghiệp trong thời gian qua.

Các thị trường Đông Nam Á tăng trưởng tốt: Philippines (+93,4%), Campuchia (+50,7%), Lào (+33,1%), Indonesia (+13,1%), Malaysia (+9,8%), Singapore (+9,4%), Thái Lan (+8,1%).

Tổng quan thông tin du lịch tháng 8.2025 Nguồn: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Không chỉ có lượng khách tăng cao trong tháng 8, trong kỳ nghỉ lễ 2.9 vừa qua, ngành du lịch cũng ghi nhận lượng khách tăng cao trên cả nước. Theo thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30.8 - 2.9), ước tính ngành du lịch cả nước đã phục vụ khoảng 5,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 83,3% so với cùng kỳ năm 2024.



Đà tăng trưởng mạnh của cả khách quốc tế và khách nội địa từ đầu năm đến nay đã giúp ngành du lịch Việt Nam mang về 707.000 tỉ đồng doanh thu. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra sáng 6.9 với sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, du lịch tiếp tục được đánh giá là một trong 9 điểm sáng kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng ấn tượng.