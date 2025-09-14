Thái Lan muốn tặng tiền cho du khách nước ngoài mua sắm

Phó chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan Ratchaporn Poolsawadee cho hay, trong thời gian có hạn mà chính phủ nắm quyền, chính phủ nên xem xét các biện pháp phát triển du lịch hoặc ưu đãi nhanh chóng để cạnh tranh với các đối thủ khác ở châu Á. Du lịch Thái Lan vừa trải qua nhiều tháng suy giảm khách quốc tế. Mới nhất trong 8 tháng khách quốc tế giảm 8%, đặc biệt khách Trung Quốc giảm tới 30%.

Du lịch Thái Lan đề xuất chính phủ xem xét phát hành phiếu tiền mặt cho khách du lịch nhằm kích thích doanh thu du lịch ẢNH: BKP

Các biện pháp này bao gồm cash coupon du lịch mà du khách nước ngoài có thể sử dụng tại bất kỳ cửa hàng nào, giúp phân phối thu nhập cho cộng đồng địa phương, tương tự như chương trình đã được triển khai tại Đài Loan. Vào năm 2023, Đài Loan đã tặng tiền (qua voucher) trị giá khoảng 165 USD (tương đương 4 triệu đồng) cho khoảng 500.000 du khách nước ngoài nhằm hỗ trợ ngành du lịch phục hồi sau đại dịch. Khoản tiền được xem là động lực khuyến khích du khách đến Đài Loan nhiều hơn.

Mặc dù du lịch Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong mùa cao điểm cuối năm, nhưng ngành này có thể phải đối mặt với nhiều thách thức hơn vào năm tới, do thuế quan của Mỹ tác động đến nền kinh tế toàn cầu và có thể dẫn đến sự suy giảm du lịch, ông Ratchaporn nhận định.

Theo Bangkok Post, đảng Kla Tham dự kiến sẽ nắm quyền Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan khi liên minh do đảng Bhumjaithai lãnh đạo đang thành lập chính phủ. Chính quyền này chỉ còn 4 tháng nữa là phải giải tán quốc hội, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử.

Vì thế, ông Ratchaporn cho rằng chính quyền nên đẩy nhanh các biện pháp, thu hút các thị trường giải trí tiềm năng, đồng thời khôi phục niềm tin về an toàn. Đồng thời khôi phục chương trình trợ cấp mua sắm Khon La Khrueng của chính phủ để mang lại lợi ích cho tiêu dùng nội địa trên toàn quốc trong bối cảnh chi tiêu nội địa đang yếu kém. Chương trình này đã thực hiện năm giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, với tổng ngân sách 234,5 tỉ baht (7,4 tỉ USD), giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt trong đại dịch Covid-19.

Ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, cũng kêu gọi tân Bộ trưởng Du lịch bắt đầu chuẩn bị các biện pháp kích thích cho mùa thấp điểm năm sau. Chính phủ nên sử dụng ngân sách năm 2026 một cách khôn ngoan bằng cách thực hiện các biện pháp mang lại lợi ích lớn nhất cho công chúng, đặc biệt là loại bỏ các vụ lừa đảo qua mạng và gian lận du lịch.



