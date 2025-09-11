Khách Việt Nam đến Thái Lan giảm mạnh

Báo Thái Bangkok Post nhận định, đây là hai thị trường quan trọng của du lịch Thái Lan khi được dự báo sẽ tăng trưởng GDP cao và có lực lượng dân số trẻ đông đảo và cho rằng, sự sụt giảm lượng khách đến nước này có khả năng diễn ra trong ngắn hạn.



Ông Thanet Supornsahasrungsi, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Chonburi, cho biết trong 8 tháng đầu năm nay, Thái Lan đã đón hơn 6,4 triệu khách du lịch từ 9 thị trường Đông Nam Á, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thế nhưng, trong đó có tới 7 thị trường sụt giảm, ngoại trừ Myanmar và Philippines lần lượt tăng trưởng 18,8% và 22,4%.

Malaysia dẫn đầu về lượng khách với 3 triệu lượt, tiếp theo là Lào và Singapore với lần lượt 630.000 và 612.000 lượt. Indonesia đứng thứ tư với 550.000; còn du khách Việt Nam đến Thái Lan đạt 482.000 lượt, giảm gần một nửa so cùng kỳ năm ngoái. Năm 2024, có hơn 1 triệu khách Việt Nam du lịch Thái Lan, tăng gấp 3 lần so với năm trước. Ở chiều ngược lại, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón 296.000 khách Thái Lan, tăng 8%.

Du khách bên ngoài Bảo tàng Sanctuary of Truth ở Pattaya ẢNH: XINHUA

Tại Pattaya, hầu hết khách du lịch trong khu vực đến từ Singapore, Malaysia, Việt Nam và Indonesia, ông Thanet Supornsahasrungsi nói. Các đại lý du lịch thường bán những gói tour kết hợp 1 - 2 ngày ở Pattaya với ít nhất 2 ngày ở Bangkok.

Ông Thanet cho biết, du khách Việt Nam thường lưu trú tại các khách sạn hạng trung ở Pattaya vào mùa thấp điểm, với mức giá phải chăng từ 700 - 800 baht mỗi đêm (khoảng 500.000 - 600.000 đồng).

Sự sụt giảm của một số thị trường khách ở Đông Nam Á có thể do đồng baht mạnh lên, cũng như sự cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia châu Á trong việc đưa ra các điểm tham quan mới để thu hút khách du lịch.

Du lịch Thái Lan có những tháng đầu năm 2025 bết bát khi du khách quốc tế trong 8 tháng qua giảm hơn 7%, trong đó giảm nhiều nhất là khách từ thị trường truyền thống Trung Quốc (giảm khoảng 30%). Nguyên nhân được cho đến từ những lo ngại an ninh của nước này khi xảy ra nhiều vụ bắt cóc du khách, tưới xăng đốt sống khách Malaysia ở Bangkok hay những bất ổn ở biên giới…