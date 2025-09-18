Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
UNIQLO kỷ niệm 20 năm tại Mỹ

Lê Nam
Lê Nam
18/09/2025 14:08 GMT+7

Thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản vừa tổ chức sự kiện đặc biệt tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) - New York nhân dịp kỷ niệm 20 năm hiện diện tại thị trường Mỹ.

Sự kiện với chủ đề "The Art and Science of LifeWear" (Nghệ thuật và Khoa học của LifeWear) đã quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, đồng thời đánh dấu những bước tiến mới trong hành trình toàn cầu hóa. Trong phát biểu khai mạc, ông Tadashi Yanai, nhà sáng lập UNIQLO, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Fast Retailing nhấn mạnh: "Hôm nay đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ khi UNIQLO mở cửa hàng đầu tiên tại Mỹ. Tôi tự hào được chia sẻ giá trị LifeWear ngay tại MoMA - biểu tượng văn hóa gắn bó với UNIQLO hơn một thập niên qua".

Ông Yanai khẳng định, sự phát triển của LifeWear chính là thành quả từ quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài với Toray Industries - tập đoàn công nghệ vật liệu hàng đầu Nhật Bản. UNIQLO và Toray cam kết tiếp tục đổi mới công nghệ, nắm bắt nhu cầu thay đổi của khách hàng để mang đến những sản phẩm bền vững, chất lượng.

UNIQLO kỷ niệm 20 năm tại Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập đoàn Toray Industries Mitsuo Ohya; tay vợt Roger Federer; nhà thiết kế Clare Waight Keller; nhà sáng lập UNIQLO, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Fast Retailing Tadashi Yanai (từ trái qua phải)

Điểm nhấn của sự kiện là lần xuất hiện công khai đầu tiên của nữ minh tinh Cate Blanchett trên cương vị Đại sứ Thương hiệu toàn cầu của UNIQLO, bên cạnh Roger Federer - biểu tượng quần vợt thế giới. Cate Blanchett khẳng định: "Việc sở hữu những trang phục chất lượng, được tạo ra một cách tỉ mỉ không nên là điều xa xỉ, và tôi nghĩ đó chính là DNA của UNIQLO".

Cũng tại đây, hãng công bố nghệ sĩ đương đại KAWS trở thành Nghệ sĩ Lưu trú đầu tiên của thương hiệu. Từ mùa thu/đông 2025, KAWS sẽ tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm LifeWear, đồng thời mang đến những sáng kiến nghệ thuật tại các cửa hàng và dự án hợp tác với bảo tàng trên toàn cầu.

UNIQLO kỷ niệm 20 năm tại Mỹ - Ảnh 2.

Ở Việt Nam, sau 5 năm hiện diện - UNIQLO đã trở thành lựa chọn quen thuộc của tầng lớp thành thị

Khách mời còn được tham quan ba khu vực triển lãm "Technology For All" (giới thiệu lịch sử hợp tác công nghệ UNIQLO - Toray), "Art For All" (hành trình đồng hành với MoMA) và "Heart For All" (cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua LifeWear).

Hiện thương hiệu có hơn 2.500 cửa hàng tại Nhật Bản, châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, đóng góp lớn vào doanh thu 3.100 tỉ yen (21,39 tỉ USD) của Tập đoàn Fast Retailing trong năm tài chính 2024.

