Apple phản hồi về khiếu nại của khách hàng Việt Nam dùng iPad Pro

Đinh Đang
Đinh Đang
18/09/2025 12:54 GMT+7

Phản ảnh bức xúc về việc cây viết Apple Pencil có dấu hiệu đổi màu sau khi cắm sạc từ năm 2020, đến nay bộ phận bảo vệ người tiêu dùng thuộc Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) mới nhận được phản hồi.

Apple phản hồi về khiếu nại của khách hàng Việt Nam dùng iPad Pro- Ảnh 1.

Phản ảnh, khiếu nại về hiện tượng đổi màu sau khi sạc pin iPad Pro đã được người dùng đăng tải cách đây 5 năm nhưng đến nay mới nhận được phản hồi

ẢNH: FBNV

Ngày 17.9, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, Công ty TNHH Apple Việt Nam đã có văn bản trả lời sau khi nhận được ý kiến khiếu nại của người dùng sản phẩm iPadApple Pencil. Theo phản ánh của người tiêu dùng, có hiện tượng đổi màu xảy ra trên Ipad Pro 11-inch (M4) WiFi và Apple Pencil Pro khi hai thiết bị tiếp xúc với nhau trong quá trình sử dụng. Cụ thể, tại điểm tiếp xúc sạc từ tính giữa hai thiết bị xuất hiện vệt đổi màu bất thường, giống dấu hiệu cháy xém nhẹ. Dấu hiệu này có thể liên quan đến an toàn thiết bị, có thể gây cháy nổ và khả năng lỗi kỹ thuật. Căn cứ phản ánh của người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Apple Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. 

Công ty TNHH Apple Việt Nam đã tiếp nhận phản ánh về hiện tượng nêu trên. Qua quá trình xem xét hình ảnh, thông tin, tài liệu do người tiêu dùng cung cấp, công ty xác định hiện tượng đổi màu là vấn đề về thẩm mỹ/bề ngoài, có khả năng là do các yếu tố nhiễm bẩn từ bên ngoài như bụi bẩn, hơi ẩm, hoặc bụi đã tồn tại giữa các thiết bị khi sạc điện. Hiện tượng này không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chức năng của thiết bị và không phải là dấu hiệu về an toàn của sản phẩm. Hiện nay, công ty không ghi nhận bất kỳ vấn đề an toàn mang tính hệ thống nào đối với Ipad Pro 11-inch (M4) WiFi và Apple Pencil Pro.

Đối với hiện tượng nêu trên, Apple Việt Nam cho rằng, các sản phẩm Apple được sản xuất bằng nhiều loại vật liệu khác nhau và mỗi loại vật liệu có thể có yêu cầu vệ sinh cụ thể như chỉ sử dụng vải mềm, không xơ; tránh sử dụng vải, khăn tắm, khăn giấy hoặc các vật dụng tương tự có tính mài mòn, tránh lau quá nhiều vì điều này có thể gây hư hỏng. Rút phích cắm của tất cả các nguồn điện, thiết bị và cáp bên ngoài, không để hơi ẩm lọt vào bất kỳ khe hở nào... Báo cáo của công ty cho thấy, vấn đề về thẩm mỹ/bề ngoài không dẫn tới việc "không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng", vì vậy, không phát sinh nghĩa vụ thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trên cơ sở thông tin do Công ty Apple Việt Nam cung cấp và quy định pháp luật hiện hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng: Chủ động kiểm tra tình trạng sản phẩm sau khi mua và trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi phát hiện các dấu hiệu bất thường xuất hiện trên bề mặt thiết bị, lưu giữ thông tin, hình ảnh về hiện trạng sản phẩm, trong trường hợp cần phản ánh tới doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, trường hợp người tiêu dùng phát hiện hoặc gặp phải các rủi ro liên quan đến sản phẩm không bảo đảm an toàn, có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản, đề nghị kịp thời thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương (Sở Công thương) để tiến hành xác minh và thực hiện thu hồi theo quy định của pháp luật. 

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, phản ảnh của người tiêu dùng về hiện tượng nói trên đã xuất hiện trên hội nhóm mạng xã hội cách đây 5 năm. Một số ý kiến cho rằng việc giải quyết, trả lời khiếu nại của khách hàng, người tiêu dùng như vậy là quá lâu và chưa kịp thời. 

