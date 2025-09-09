Sáng mai Apple ra mắt iPhone 17, Việt Nam có được bán sớm?

Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng tiêu thụ sản phẩm Apple ở mức 2 con số trong nhiều năm qua ẢNH: BÙI HUYỀN

Apple dự kiến công bố bốn phiên bản iPhone 17 ngày 9.9 tại California, Mỹ (0 giờ ngày 10.9 tại Việt Nam), gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone 17 "Air" thay cho mẫu Plus. Trước mỗi sự kiện ra mắt, Apple chuẩn bị hàng triệu chiếc iPhone mới, tuy nhiên, số lượng không đủ cho việc bán ra trên mọi thị trường cùng lúc. Do vậy, hãng phải tính toán để phân bố sản phẩm phù hợp với sức mua từng khu vực, việc chia "hạng" một số nước bán trễ hơn nước khác cũng từ nguyên nhân này.

Năm ngoái, Apple ra mắt iPhone 16 series đã tạo ra sự thay đổi lớn, khi lần đầu tiên Việt Nam vào danh sách những quốc gia mở bán sớm, chỉ sau hai tuần so với đợt mở bán đầu tiên ở các thị trường khác trên thế giới. Năm nay, nhiều tin đồn cho rằng Việt Nam sẽ lọt vào danh sách các nước mở bán iPhone 17 đầu tiên trên thế giới.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện hệ thống FPT Shop, đơn vị phân phối chính hãng của Apple tại Việt Nam cho biết: Việt Nam là một trong những thị trường có mức độ yêu thích các sản phẩm Apple hàng đầu, được xem là một "love brand" trong lòng người dùng. Những năm qua, sức tiêu thụ các sản phẩm Apple tại Việt Nam luôn tăng trưởng vượt bậc với tốc độ hai chữ số. Hiện tại, Apple chưa công bố thông tin chính thức về thời điểm mở bán iPhone 17 tại Việt Nam. Theo thông lệ, tất cả các thị trường sẽ chỉ có thông tin sau sự kiện ra mắt toàn cầu diễn ra vào ngày 10.9. Sau khi Apple công bố, FPT Shop sẽ nhanh chóng cập nhật kế hoạch mở bán, cùng các chính sách ưu đãi và dịch vụ đi kèm để khách hàng nắm bắt sớm nhất.

Đại diện FPT Shop chia sẻ: "Với vai trò là đối tác chiến lược của Apple, chúng tôi luôn kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm nằm trong nhóm thị trường đầu tiên được trải nghiệm iPhone mới. Tuy nhiên, quyết định chính thức vẫn phụ thuộc vào kế hoạch toàn cầu của Apple. Việc Việt Nam có mở bán sớm iPhone 17 series hay không vẫn phải chờ quyết định của Apple trong lễ ra mắt dòng sản phẩm này vào 0 giờ ngày 10.9".

Theo các nguồn tin rò rỉ, năm nay, Apple sẽ ra mắt iPhone 17 series gồm các phiên bản: iPhone 17 Air, chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay để thay thế cho dòng Plus; iPhone 17 được kỳ vọng sẽ có một cuộc lột xác đáng kể để tiệm cận hơn với các mẫu Pro; iPhone 17 Pro có thể thay đổi chất liệu khung, từ titan sang nhôm. Điều này vừa giúp Apple giảm chi phí, vừa khiến máy nhẹ hơn; iPhone 17 Pro Max có thay đổi lớn nhất có thể là thân máy dày hơn một chút, nhằm chứa viên pin lớn hơn, điều mà nhiều người dùng mong đợi.