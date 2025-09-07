Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng 'sập bẫy' trước chiêu trò buộc nâng cấp iPhone của Apple

Kiến Văn
Kiến Văn
07/09/2025 11:28 GMT+7

Apple đang tạo ra một áp lực không nhỏ đối với người dùng iPhone khi liên tục khuyến khích họ nâng cấp sản phẩm hằng năm.


Trước đây, Apple tạo sự khác biệt tinh tế giữa các mẫu iPhone để lôi kéo người dùng nâng cấp sản phẩm. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nhiều người cảm thấy Apple đang sử dụng chiêu trò thể hiện sự kém cỏi để khiến iPhone nhanh chóng trở nên lỗi thời. Điều này được thể hiện rõ khi chuyển giao từ iPhone 15 sang iPhone 16. Giờ đây là sự ra mắt của iPhone 17 cũng khiến người dùng cảm thấy iPhone 16 trở nên lỗi thời nhanh chóng.

Người dùng 'sập bẫy' trước chiêu trò buộc nâng cấp iPhone của Apple - Ảnh 1.

Người dùng iPhone 16 có thể cảm thấy 'ganh tị' với iPhone 17 Pro vì hệ thống tản nhiệt mới

ẢNH: BLOOMBERG


Chiêu trò khiến iPhone nhanh chóng lỗi thời của Apple

Vào tháng 9.2024, khi iPhone 16 ra mắt, Apple gián tiếp thông báo rằng iPhone 15 đã trở nên lỗi thời bằng việc giới thiệu các tính năng mới của Apple Intelligence. Công ty khẳng định chỉ các mẫu Pro trong dòng iPhone 15 mới có khả năng chạy AI (trí tuệ nhân tạo) của hãng do RAM lớn hơn.

Mặc dù iPhone 15 vẫn có thể nhận các bản cập nhật mới, nhưng rõ ràng việc thiếu khả năng chạy Apple Intelligence khiến sản phẩm này nhanh chóng lỗi thời chỉ sau 1 năm ra mắt. Nếu muốn trải nghiệm Apple Intelligence, người dùng iPhone 15 buộc phải nâng cấp lên iPhone 15 Pro hoặc các mẫu iPhone 16 mới hơn.

Chuyển sang iPhone 17, nhiều người dùng iPhone 16 (bao gồm cả bản Pro) đang cảm thấy áp lực nâng cấp, với nguyên nhân một phần bắt nguồn từ hệ thống tản nhiệt mới trên iPhone 17 Pro. Mặc dù không phải là một nâng cấp thiết yếu, nhưng nhiều người có thể cảm thấy khác, đặc biệt khi iPhone đã gặp khó khăn trong việc duy trì hiệu suất, mà nguyên nhân bắt nguồn từ hiện tượng quá nhiệt. Điều này thật khó chấp nhận đối với một thiết bị cao cấp như iPhone.

Quảng cáo khả năng bảo vệ iPhone 16 của Ceramic Shield

Hơn nữa, sự xuất hiện của iOS 26 với tính năng Liquid Glass càng khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Giao diện Liquid Glass mới yêu cầu khối lượng xử lý hình ảnh lớn khiến iPhone quá nhiệt nhanh hơn và giao diện người dùng trở nên chập chờn. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng trên các mẫu iPhone cũ hơn, thậm chí cả iPhone 16 do hệ thống tản nhiệt kém hơn. Nếu người dùng muốn trải nghiệm Liquid Glass mà không gặp vấn đề, iPhone 17 Pro Max có thể là lựa chọn tốt nhất.

Rõ ràng, người dùng Apple đang phải đối mặt với nhiều thách thức buộc họ phải nâng cấp, từ các bản cập nhật phần mềm lỗi, thiếu đổi mới, đến các công cụ AI kém và sự cố với Liquid Glass. Tất cả bắt nguồn từ chiêu bài chậm triển khai các tính năng để khiến người dùng cảm giác iPhone của mình đang lỗi thời, ngay cả khi sản phẩm ra mắt cách nay một năm.

