Hệ thống bán lẻ FPT Shop vừa đưa ra thông báo mở bán mẫu smartphone REDMAGIC 10S Pro chính hãng với ưu đãi giảm 3,5 triệu đồng. Đặc biệt, học sinh - sinh viên còn được giảm thêm 500.000 đồng, nâng tổng ưu đãi đến 4 triệu đồng.

Trong bối cảnh game di động bùng nổ, các ‘game thủ’ ngày nay không chỉ cần một chiếc điện thoại mạnh về cấu hình mà còn đòi hỏi thiết kế cá tính, hiệu quả để sử dụng lâu mà không giảm hiệu suất.

FPT Shop mở bán mẫu máy Gaming Phone REDMAGIC 10S Pro chính hãng - Ảnh 1.

REDMAGIC 10S Pro với hiệu năng mạnh mẽ cùng thiết kế đậm chất ‘game thủ’

Ảnh: CTV

Nắm bắt nhu cầu này, FPT Shop hợp tác cùng REDMAGIC chính thức đưa REDMAGIC 10S Pro về thị trường Việt Nam - mẫu điện thoại được ví như ‘vũ khí tối thượng’ của ‘tín đồ game’ di động. Sản phẩm gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa thiết kế lưng trong suốt, đèn LED RGB tinh tế, viền màn hình mỏng hiện đại và khung máy tối ưu cho cảm giác cầm nắm thoải mái. Bên trong là sức mạnh vượt trội cùng màn hình AMOLED mượt mà, kết hợp hệ thống tản nhiệt tiên tiến giúp duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi chơi game nặng trong thời gian dài.

Cụ thể, từ nay đến ngày 31.8, khách hàng có thể sở hữu REDMAGIC 10S Pro tại FPT Shop với mức giá ưu đãi: phiên bản 12 GB - 256 GB giảm 3,5 triệu đồng (còn 18,49 triệu đồng); phiên bản 16 GB - 512 GB giảm 2 triệu đồng (còn 22,99 triệu đồng). Đặc biệt, học sinh - sinh viên được giảm thêm 500.000 đồng khi mua máy.

Được biết, REDMAGIC 10S Pro sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Leading phiên bản mới nhất, RAM LPDDR5T lên đến 16 GB. Bên cạnh đó, bộ nhớ UFS 4.1 Pro kết hợp với chip chơi game AI chuyên dụng Red Core 3 mang lại sức mạnh tuyệt đối, tốc độ lên đến 4,47 Hz, tăng 30% so với thế hệ tiền nhiệm. Màn hình AMOLED toàn màn hình tùy chỉnh độc quyền của BOE-REDMAGIC có kích thước 6,85 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 144 Hz giúp máy trải nghiệm mượt mà hơn. 

Ngoài ra, máy sở hữu hệ thống tản nhiệt Liquid Meta 2.0 kết hợp quạt Turbo 23.000 vòng/phút giúp duy trì hiệu năng ổn định ngay cả khi chơi các tựa game nặng trong thời gian dài với viên pin 7.050 mAh. Đồng thời, 10S Pro nổi bật với thiết kế mặt lưng phẳng liền mạch, trong suốt, đèn LED RGB đa màu, nút trigger cảm ứng siêu nhạy và giao diện Game Space tùy chỉnh sâu cho từng tựa game.

