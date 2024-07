Những game di động miễn phí hay đến mức khó tin

Quan trọng hơn, nhiều tựa game di động có chất lượng tuyệt vời cả về đồ họa, lối chơi cho đến cốt truyện nhưng lại được cung cấp miễn phí. Chúng có thể tính phí bằng việc mua các vật dụng trong game, tuy nhiên điều quan trọng là những ai thích "chơi chùa" vẫn có thể trải nghiệm chúng mà không vi phạm bản quyền. Dưới đây là một số tựa game như vậy.



Genshin Impact là game di động được phát hành được nhiều năm nhưng vẫn hút khách CHỤP MÀN HÌNH

Genshin Impact

Mặc dù đã xuất hiện trên thị trường trong nhiều năm kể từ khi phát hành nhưng Genshin Impact vẫn tiếp tục hay đến mức xứng đáng có trong danh sách này. Game di động này không ngừng phát triển với việc bổ sung ngày càng nhiều vùng vào bản đồ, nhiệm vụ và nhiều nhân vật để thu thập.

Đây là một trò chơi miễn phí có thể chơi mà không tốn một xu nào, mặc dù có giới hạn thời gian nhất định. Thế giới mở theo phong cách của The Legend of Zelda: Breath of the Wild và hệ thống chiến đấu nhiều nhân vật khiến đây trở thành một tựa game tuyệt vời để khám phá và chơi trong nhiều giờ.

Zenless Zone Zero

Game di động mới này được tạo bởi miHoYo, nhà phát triển phía sau Genshin Impact. Đây là game nhập vai miễn phí với đồ họa trông rất tuyệt vời trên màn hình di động và lối chơi dựa trên chiến đấu với nhiều yếu tố hành động và nhập vai. Dựa vào lối chơi của Zenless Zone Zero, dường như nó lấy cảm hứng từ các tựa game như Persona 5 và Bayonetta.

Vampire Survivors

Đây là một game di động chơi theo phong cách cổ điển, với lối chơi đơn giản về mặt lý thuyết nhưng rất hiệu quả và trên hết là có thể khiến mọi người mê mẩn trong nhiều giờ.

Vampire Survivors là trò chơi thuộc thể loại bắn súng, trong đó người chơi điều khiển một nhân vật tự động tấn công và phải đối mặt với vô số đợt quái vật tiến đến. Ý tưởng của game là làm thế nào để người chơi sống càng lâu càng tốt - một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ.

Call of Duty: Mobile tiếp tục là một trong những game di động thu hút người chơi ACTIVISION

Call of Duty: Mobile

Nếu thích game hành động và game bắn súng góc nhìn thứ nhất, chắc chắn người chơi sẽ thích Call of Duty: Mobile, phiên bản di động của series game huyền thoại Call of Duty, nơi người chơi sẽ phải đối đầu với những game thủ khác. Đây là một trong những game di động được tải xuống nhiều nhất trên thế giới, với hàng trăm triệu người chơi và cả đồ họa lẫn lối chơi đều có chất lượng tuyệt vời.

Eternium

Eternium là một trò chơi lấy cảm hứng từ các tựa game nhập vai cổ điển, thậm chí có thể gợi nhớ đến Diablo. Trong trò chơi, game thủ điều khiển một nhân vật, có thể chọn giữa Mage, Warrior và Bounty Hunter. Họ chiến đấu với các sinh vật kỳ ảo, từ bộ xương đến rồng và thậm chí cả người ngoài hành tinh, trong quá trình khám phá hang động, ngục tối, làng mạc và rừng rậm. Đây là một trò chơi kết hợp các yếu tố hành động nhập vai với phiêu lưu, mang đến nhiều giờ giải trí thú vị.

Kitty Death Room

Một trò chơi nền tảng theo phong cách cuộn cảnh cổ điển khác với lối chơi mạnh mẽ, nơi mọi động thái đều có thể tạo nên sự khác biệt. Trong game, người chơi sẽ khám phá một tòa tháp với mục tiêu lên đến đỉnh, khám phá và hoàn thành nhiều cấp độ cũng như đối mặt với nhiều tên trùm, kèm theo nhạc nền dữ dội và vui nhộn.

CarX Street

CarX Street là một game di động đua xe miễn phí với đồ họa ấn tượng cùng những chiếc xe đẹp mắt. Trò chơi có cơ chế thực tế hơn những gì chúng ta thường thấy trong hầu hết các game đua xe trên các thiết bị di động và cung cấp chế độ chiến dịch, nơi người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ, tham gia câu lạc bộ và sửa đổi xe của mình. Cùng với Asphalt 9, CarX Street là hai trong số những game đua xe hay nhất hiện có trên thiết bị di động.