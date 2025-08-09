FPT Shop triển khai gói bảo hành 1 đổi 1 khi mua iPhone

Theo đó, chính sách đặc biệt này được FPT Shop bắt đầu từ ngày 9.8, giúp người dùng vừa tiết kiệm chi phí vừa chủ động bảo vệ thiết bị trong suốt quá trình sử dụng.

Mua điện thoại kèm SIM FPT tại FPT Shop, người dùng nhận ngay đặc quyền 1 đổi 1 hằng tháng Ảnh: CTV



Hiện tại, thị trường điện thoại iPhone tại Việt Nam ngày càng sôi động, kéo theo nhu cầu sở hữu thiết bị chính hãng đi cùng với một chế độ bảo hành minh bạch, đáng tin cậy. Người dùng không chỉ muốn trải nghiệm công nghệ mới mà còn cần sự an tâm lâu dài, đặc biệt là khi các chi phí sửa chữa phát sinh có thể trở thành gánh nặng.

Nắm bắt nhu cầu vừa sở hữu điện thoại chính hãng, vừa an tâm trong quá trình sử dụng, FPT Shop tiên phong triển khai chính sách: Khách hàng mua điện thoại iPhone kèm SIM FPT sẽ được hưởng quyền lợi bảo hành 1 đổi 1 cho thiết bị với chi phí chỉ từ 149.000 đồng mỗi tháng. Đây là giải pháp tiện lợi, kết hợp quyền lợi bảo hành, tiện ích viễn thông và dịch vụ hậu mãi, giúp người dùng yên tâm trải nghiệm công nghệ mà không lo phát sinh chi phí sửa chữa.

FPT Shop khởi động chương trình bảo hành 1 đổi 1 khi mua điện thoại kèm SIM FPT, mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng.

Đặc biệt, người dùng còn có thể trải nghiệm tiện ích viễn thông từ mạng di động FPT để phục vụ quá trình học tập và làm việc. Với gói cước TD149 (149.000 đồng/tháng), người dùng được sử dụng 5 GB data tốc độ cao mỗi ngày, kèm 1.000 phút gọi nội mạng và 30 phút ngoại mạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu kết nối và giải trí hằng ngày.



Theo chia sẻ của FPT Shop, dự kiến vào tháng 9 tới chương trình này sẽ được mở rộng sang các dòng điện thoại chạy Android được bán tại hệ thống này.



Với đặc quyền bảo hành 1 đổi 1 hằng tháng dành cho khách hàng mua điện thoại kèm SIM FPT, FPT Shop tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường bán lẻ công nghệ tại Việt Nam.