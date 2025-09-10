Hơn 50 kênh/trang mạng xã hội chủ động gỡ nội dung bịa đặt, vu khống Vingroup

Thông tin từ Tập đoàn Vingroup, 50 kênh/trang trên thuộc các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Youtube… Trong đó, một số thuộc danh sách 68 đối tượng bị Vingroup khởi kiện.

Trong số 50 chủ tài khoản trên đã có một số chủ động đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính công khai trên kênh/trang của cá nhân; một số khác gửi thư xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng.

Điển hình là kênh của BLV Đoàn Chình BDS. Trong bài đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính, chủ kênh thừa nhận trong thời gian qua đã đăng tải 15 video liên quan đến Vingroup. Do sự thiếu hiểu biết về kinh tế nên đã lấy các nguồn thông tin cũng như số liệu từ các tờ báo nước ngoài như Asia Time, Reuters và một số bài viết, video trên mạng, tổng hợp lại rồi đưa ra quan điểm cá nhân.

Cụ thể, có 2 video kênh BLV Đoàn Chình BDS nói về khoản nợ 800.000 tỉ của Vingroup. Chủ kênh thừa nhận, do kiến thức tài chính hạn hẹp, khi đọc báo và nghe các video phân tích đã không phân biệt rõ ràng được hai khái niệm tổng nợ và nợ vay, dẫn đến bình luận sai lệch. Đồng thời, kênh còn có một video nói về các nghị định gần đây có phần ưu ái cho Vingroup nhưng thực tế là các nghị định này tốt cho toàn bộ khối kinh tế tư nhân chứ không riêng gì tập đoàn.

"Tôi muốn làm rõ thêm tất cả những gì tôi nói trong các video đều là sự chủ quan tổng hợp từ nguồn có sẵn trên mạng và các bài báo có sẵn tôi đã vô tình bịa đặt và là nạn nhân của những bài báo đó. Nhiều nguồn tôi dựa vào từ trước đến giờ tôi tưởng là uy tín nhưng lại không chính xác, thậm chí trích dẫn sai. Tôi đã quá tin tưởng vào sự lan truyền trên internet mà quên mất việc quan trọng nhất là phải kiểm chứng từ báo chí chính thống trong nước.... Mặc dù đã nhắc nhở và ghim thông tin kênh là quan điểm cá nhân, mọi người nên tìm hiểu thêm báo đài chính thống trước khi tin hoặc chia sẻ... Nó nhắc tôi nhớ rằng trong thời đại thông tin, mỗi người làm nội dung phải tự rèn luyện tính cẩn trọng và trách nhiệm. Mọi người nên tìm hiểu và theo dõi các bài báo thông tin chính thống từ nhà nước và tập đoàn" - chủ kênh kênh BLV Đoàn Chình BDS nói.

https://youtu.be/a05Ao2I1QGs?si=mpIRjHXhSKvT3Iar

Một số trang tiêu biểu đã gỡ hoặc ẩn video liên quan tới Vingroup như: Câu Chuyện Hàng Giả 32.500 follow :https://www.youtube.com/watch?v=yiqA72FFL0E; Linh làm Báo News 33.100 follow https://www.youtube.com/watch?v=tE5MUE5rr7s LOA PHƯỜNG PODCAST Official 72.900 follow; Tin Mới 4.900 follow https://www.youtube.com/watch?v=2pNtMnax1zI 8win.tin.tuc.tong.hop 199.000 lượt thích.

Nhiều kênh đưa thông tin xuyên tạc, bôi nhọ Vingroup đã tự động gỡ video

Hiện tại, nhiều trang thông tin đang có động thái rà soát và chủ động dọn dẹp những nội dung xấu, độc hại và sai sự thật về Vingroup. Đây là động thái tích cực, cho thấy những người đưa thông tin sai sự thật đã nhận ra và tích cực trong việc sửa lỗi.

Về tiến trình vụ kiện, ngoài một số ít chủ tài khoản như Phuong Ngo, Hoang Dung… cần thu thập thêm thông tin, còn phần lớn đã ở bước gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước - nơi các chủ tài khoản đang cư trú.

Ngoài ra, hồ sơ khởi kiện Phil Dong đã được nộp lên tòa án cấp cao Toronto tại Canada và đã được tiếp nhận. Theo đó, từ tháng 1.2022 - 29.10.2022, ông Dong đăng tải hàng trăm video và bài viết trên nhiều kênh YouTube, LinkedIn, trang gây quỹ GoFundMe và trang kêu gọi thỉnh nguyện thư Change.org, công khai đưa ra nhiều cáo buộc đối với ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và Fastboy.

Các cáo buộc chủ yếu bao gồm: Nguyên đơn rửa tiền, lừa đảo, chiếm đoạt dữ liệu thẻ tín dụng của khách hàng, bán dữ liệu cho tin tặc, thao túng đánh giá trên các trang review Google/Yelp, là cộng sản, Việt Cộng, và ông Phạm Nhật Vượng là người nhập cư bất hợp pháp. Một số video còn kêu gọi cộng đồng tẩy chay Fastboy, báo cáo nguyên đơn cho cơ quan hình sự Hoa Kỳ, thậm chí đưa ra các lời lẽ đe dọa bạo lực.

Sau thời gian xử lý đơn tố tụng từ Vingroup, Tòa án Tối cao British Columbia khẳng định: Các phát ngôn của Phil Dong mang tính phỉ báng nghiêm trọng, chắc chắn làm giảm uy tín ông Phạm Nhật Vượng. Ông Phil Dong không chứng minh được các phát ngôn là sự thật, cũng không đáp ứng điều kiện của "bình luận công bằng". Tòa cũng quy trách nhiệm cho ông Dong về phần bình luận của khán giả dưới video, do ông có toàn quyền quản lý nhưng không ngăn chặn, thậm chí có phản hồi cổ vũ.

Kết quả, Tòa tuyên án ông Phil Dong phải bồi thường thiệt hại tổng cộng 350.000 CAD. Ngoài ra, Tòa ban hành Lệnh cấm vĩnh viễn, cấm bị đơn tiếp tục đăng tải hay công bố bất kỳ phát ngôn nào mang tính phỉ báng đối với ông Phạm Nhật Vượng.