Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng iPad cuối cùng cũng có Instagram

Kiến Văn
Kiến Văn
04/09/2025 14:03 GMT+7

Sau nhiều năm chờ đợi, Instagram cuối cùng cũng chính thức ra mắt ứng dụng dành cho cho người dùng iPad.

Việc Instagram cập bến iPad đánh dấu một bước tiến quan trọng khi người dùng iPad không còn phải dựa vào ứng dụng trên iPhone hay phiên bản web.

Người dùng iPad cuối cùng cũng có Instagram - Ảnh 1.

Giao diện ứng dụng Instagram chính thức dành cho iPad

ẢNH: INSTAGRAM

Ứng dụng Instagram trên iPad mặc định hiển thị màn hình Reels giúp người dùng cuộn và xem các video ngắn trên màn hình lớn hơn. Giao diện của ứng dụng iPad gần như đầy đủ các tính năng của phiên bản điện thoại, với các Story xuất hiện ở đầu ứng dụng và các tùy chọn như nguồn cấp dữ liệu, tin nhắn trực tiếp, tìm kiếm, khám phá và thông báo được truy cập từ thanh bên trái.

Bảng tin Instagram trên iPad cung cấp ba tùy chọn: All để xem các bài đăng và video được đề xuất từ các tài khoản theo dõi; Friends để xem nội dung từ những người bạn chung và Latest để theo dõi các bài đăng theo thứ tự thời gian. Người dùng cũng có thể sắp xếp lại các bảng tin này theo sở thích cá nhân.

Sự chờ đợi dai dẳng của người dùng iPad

Instagram trên iPad trước đây chỉ là một phiên bản phóng to của ứng dụng dành cho iOS, nhưng công ty đã cải tiến trải nghiệm để phù hợp hơn với màn hình lớn. Ví dụ, khi xem một video ngắn, người dùng có thể xem bình luận bên cạnh, và có thể mở một cuộc trò chuyện cụ thể trong khi vẫn theo dõi các cuộc trò chuyện khác ở bên trái trong tab tin nhắn.

Facebook và Instagram ở EU thêm lựa chọn trả tiền để tắt quảng cáo

Mặc dù đã hoạt động gần 15 năm, Instagram chưa bao giờ ưu tiên phát triển ứng dụng cho iPad, điều này đã dẫn đến sự ra đời của các trình xem bên thứ ba như Retro để cải thiện trải nghiệm cho người dùng iPad. Giám đốc Adam Mosseri của Instagram từng khẳng định rằng công ty không vội vàng trong việc phát triển phiên bản iPad. Vào đầu năm nay, một báo cáo cho biết Instagram cuối cùng cũng đang xây dựng ứng dụng cho iPad và điều này đã xảy ra.

Ứng dụng Instagram mới dành cho iPad hiện đã có sẵn trên tất cả thiết bị iPad chạy iPadOS 15.1 trở về sau. Người dùng có thể tải về từ cửa hàng ứng dụng App Store.

