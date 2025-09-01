Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft vẫn bị ám ảnh bởi 'bóng ma' của Internet Explorer

Kiến Văn
Kiến Văn
01/09/2025 08:26 GMT+7

Internet Explorer (IE) đã trở thành một trong những ứng dụng gây tranh cãi nhất trong lịch sử công nghệ.

Được tích hợp trong mọi phiên bản Windows kể từ Windows 95, Internet Explorer không chỉ mang lại cho Microsoft nhiều rắc rối pháp lý mà còn để lại tiếng xấu về mặt kỹ thuật. Cuối cùng, Microsoft đã chính thức ngừng hỗ trợ Internet Explorer 11 vào giữa năm 2022, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. Tuy nhiên, mặc dù Internet Explorer đã bị khai tử, những di sản của nó vẫn còn ám ảnh người dùng.

Microsoft vẫn bị ám ảnh bởi bóng ma của Internet Explorer - Ảnh 1.

Microsoft vẫn phải hỗ trợ những khách hàng đang phụ thuộc vào Internet Explorer

ẢNH: ANDROID HEADLINES

Nhiều trang web vẫn chỉ hoạt động tốt trên Internet Explorer, điều này gây khó khăn cho người dùng Mac và Linux. Chẳng hạn, một số trang web khai thuế ở nhiều quốc gia chỉ tương thích với Internet Explorer khiến người dùng không thể thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Điều này cũng đúng với nhiều hệ thống cũ, đặc biệt là các trang web của chính phủ và các tổ chức lớn, nơi việc cập nhật công nghệ là một thách thức lớn.

Để giải quyết vấn đề này, Microsoft đã phát triển IE Mode trong Microsoft Edge nhằm cho phép trình duyệt mới giả mạo Internet Explorer để các trang web cũ vẫn hoạt động. Microsoft cam kết duy trì chế độ này ít nhất đến năm 2029, nhưng với tốc độ phát triển chậm chạp của nhiều tổ chức hiện tại, có thể chế độ này sẽ cần tồn tại lâu hơn.

Sự phụ thuộc vào Internet Explorer

Câu hỏi đặt ra là tại sao các doanh nghiệp vẫn đang phụ thuộc vào Internet Explorer? Mọi thứ bắt nguồn từ những ứng dụng phụ thuộc Internet Explorer, từ các thành phần ActiveX đến các công cụ báo cáo nội bộ. Việc viết lại những ứng dụng này không chỉ tốn kém mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì bất kỳ thay đổi nào cũng có thể gây gián đoạn hoạt động hằng ngày. Những nhà phát triển thường phải làm việc chậm rãi, lo sợ rằng một lỗi nhỏ có thể gây thiệt hại lớn về năng suất.

Microsoft xóa sổ bá chủ trình duyệt một thời Internet Explorer

Bóng ma của Internet Explorer vẫn tiếp tục ám ảnh các doanh nghiệp, tương tự như sự tồn tại của Control Panel trong Windows. Các công ty lớn không muốn mất đi những hợp đồng béo bở, vì vậy Microsoft phải đảm bảo rằng họ không tự ý loại bỏ các tính năng mà khách hàng đang sử dụng. IE Mode trong Microsoft Edge cho phép công ty duy trì sự cân bằng giữa việc phát triển một trình duyệt hiện đại và hỗ trợ các hệ thống cũ.

Dù Internet Explorer đã chính thức bị khai tử, cái bóng của nó sẽ còn tồn tại trong nhiều năm tới do sự trì trệ trong doanh nghiệp và nhu cầu tương thích. Đây là một bài học cảnh báo về cách mà sự thống trị của một phần mềm có thể kìm hãm sự phát triển công nghệ.

Giống như PDF đã trở nên phổ biến nhờ Acrobat Reader miễn phí, Internet Explorer đã trở thành trình duyệt mặc định chỉ vì nó được tích hợp sẵn trong Windows. Tuy nhiên, sự kém hiệu quả của Internet Explorer đã làm méo mó trải nghiệm web và dù thế giới đã dần bớt phụ thuộc vào trình duyệt này, những ảnh hưởng của nó vẫn còn hiện hữu trong thế giới trực tuyến.

Bình luận (0)

