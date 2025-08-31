Mua iPad giá rẻ liệu 'có ổn'?

Cho dù phải sở hữu một chiếc iPad cơ bản với mức giá rẻ nhất, người dùng vẫn có những trải nghiệm mà bản thân họ cảm thấy ổn. Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao như vậy.

Chức năng tương tự

Nếu đã sử dụng iPad, người dùng sẽ nhận thấy rằng các chức năng trên các thiết bị này khá tương đồng. Dù sở hữu iPad mini ra mắt năm 2021 hay một mẫu mới hơn, người dùng vẫn có thể tải xuống ứng dụng từ App Store, thực hiện cuộc gọi FaceTime, soạn email, trả lời iMessage, nghe nhạc trên Apple Music và thậm chí làm việc hiệu quả.

Người dùng không nhất thiết phải mua những chiếc iPad cao cấp ẢNH: K. VĂN

Mặc dù các bản cập nhật phần mềm có thể khiến iPad cũ trở nên lỗi thời nhanh hơn so với các mẫu thế hệ mới, tuy nhiên tiết kiệm chi phí từ việc mua iPad có thể giúp người dùng đủ tiền để nâng cấp sau này.

Màn hình không có khác biệt đáng kể

Các mẫu iPad Pro mới nhất được trang bị màn hình Ultra Retina XDR với tấm nền OLED mang lại màu sắc rực rỡ hơn so với các mẫu iPad giá rẻ hơn. Điều này đặc biệt có lợi cho những người làm nghệ thuật, thiết kế đồ họa hoặc nhiếp ảnh. Tuy nhiên, với những người chỉ sử dụng iPad cho các chức năng cơ bản, việc chi thêm tiền cho một mẫu Pro không thực sự cần thiết.

Công nghệ ProMotion trên iPad Pro cho tần số quét thích ứng giúp hình ảnh luôn sắc nét. Trong khi đó, iPad Air sở hữu màn hình Liquid Retina với chất lượng hình ảnh ấn tượng và tần số quét 60 Hz, điều này không phải là vấn đề lớn đối với người dùng thông thường. Mặc dù người dùng có thể nhận thấy sự khác biệt khi đặt hai chiếc iPad cạnh nhau, nhưng thực tế điều này không có ý nghĩa nhiều.

Khả năng tương thích của thiết bị ngoại vi với iPad

Khi tìm kiếm thiết bị ngoại vi cho iPad, người dùng không cần phải lo lắng về việc tìm kiếm sản phẩm chỉ tương thích với iPad Pro hay iPad M3. Có nhiều bàn phím Magic Keyboard tương thích với tất cả các loại iPad. Tương tự, người dùng cũng có thể tìm thấy nhiều trackpad hoặc chuột ngoài phù hợp mọi mẫu iPad.

Khả năng tương thích với phụ kiện bên ngoài của iPad là khá tốt ẢNH: THE NEW YORK TIMES

Ngay cả khi gặp khó khăn trong việc kết nối, việc mua bộ chuyển đổi giữa hai loại cổng là một giải pháp hợp lý mà không cần phải nâng cấp toàn bộ thiết bị. Các kết nối như hub hay ổ SSD ngoài vẫn hoạt động tốt với iPad. Đặc biệt, người dùng có thể sử dụng iPad như màn hình phụ cho máy tính thông qua tính năng Sidecar có sẵn trên nhiều mẫu iPad mới.

Công cụ giáo dục cho thế hệ trẻ

Thế hệ trẻ hiện nay rất yêu thích iPad, coi đây là một công cụ giải trí và học tập không thể thiếu. Với iPad, trẻ em có thể xem phim trong ô tô hay khám phá các ứng dụng giáo dục thú vị. Tuy nhiên, không nhất thiết phải sở hữu mẫu iPad cao cấp để tận dụng tối đa các tính năng này.

Dù là mẫu iPad nào, trẻ em vẫn có quyền truy cập vào các ứng dụng phát trực tuyến, công cụ học tập và trò chơi. Các mẫu iPad mini hoặc Air thường dễ cầm nắm hơn và ngay cả khi sử dụng các phiên bản cũ hơn, trẻ em vẫn có thể trải nghiệm tốt. Tính năng kiểm soát của phụ huynh cũng có sẵn trên tất cả các phiên bản iPad, đảm bảo các trò chơi như Roblox hay Minecraft hoạt động mượt mà trên các mẫu iPad giá rẻ hơn.

Nếu không muốn tốn tiền mua iPad mới, thị trường iPad cũ rất rộng lớn. Ngoài ra, các sản phẩm iPad tân trang cũng cho phép mọi người tiết kiệm tiền. Chúng có thể có vài vết lõm hoặc trầy xước, nhưng phần cứng vẫn hoạt động tốt và chạy các bản cập nhật phần mềm mới.