Long Châu và Foripharm hợp tác đưa sản phẩm chính hãng đến tay người tiêu dùng

Giữa những biến động của thị trường dược phẩm, việc lựa chọn sản phẩm chính hãng, đạt chuẩn kiểm định đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dùng. Với cam kết bền vững về chất lượng và minh bạch xuất xứ, Long Châu và thương hiệu Foripharm cùng hợp lực mở rộng kênh phân phối sản phẩm chính hãng, hướng tới mục tiêu dài hạn nâng cao nhận thức cộng đồng, và chung tay góp phần lành mạnh thị trường dược phẩm.

Mối quan hệ song hành giữa Foripharm – đơn vị sở hữu hơn 60 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, sản xuất và Long Châu với nguồn lực 18.000 dược sĩ cùng hệ thống hơn 2.222 cửa hàng phủ khắp toàn quốc được kỳ vọng sẽ mang những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng, trải nghiệm tiện lợi và an toàn hơn cho người dân Việt Nam.

Long Châu đã đặt chân đến những miền đất xa xôi, để trao sức khỏe, gửi yêu thương và thắp lên tinh thần sẻ chia

Không chỉ dừng lại ở hoạt động phân phối, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều chương trình thăm khám và tư vấn, nhằm khuyến khích xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Đại diện Foripharm chia sẻ: "Tại hệ thống Nhà thuốc Long Châu, khách hàng dễ dàng tìm thấy những sản phẩm quen thuộc của Foripharm như sâm nhung bổ thận TW3 (*) hỗ trợ tăng cường chức năng thận qua đó giúp nâng cao thể lực; hay các sản phẩm giúp tăng tuần hoàn máu, giảm tê bì chân tay, hoa mắt, chóng mặt. Các sản phẩm hầu hết được bào chế từ dược liệu thiên nhiên và sản xuất trên dây chuyền hiện đại, mỗi sản phẩm đều giữ trọn dược tính quý, đảm bảo hàm lượng hoạt chất tối ưu cho hiệu quả sử dụng. Foripharm chú trọng minh bạch nguồn gốc, kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến thành phẩm, mang đến những lựa chọn chăm sóc sức khỏe an toàn và tin cậy cho người dùng."

Được biết, Foripharm là một trong những đơn vị đầu ngành trong cả nước với những sản phẩm thuốc được bào chế từ các nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, phòng kiểm tra chất lượng đạt chuẩn GLP, kho bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn GSP…

Các sản phẩm chính hãng từ Foripharm hiện đã có mặt tại toàn bộ hệ thống nhà thuốc Long Châu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết thực của người dùng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt Huyết Thông Mạch TW3 Gold hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành huyết khối, giảm nguy cơ tắc mạch, giúp tăng cường tuần hòa máu, cải thiện tình trạng chóng mặt, ù tai, nhức đầu, suy giảm tập trung. Long Châu cùng Foripharm cam kết chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn GPQC: 449/2025/XNQC-ATTP Chịu trách nhiệm sp: Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 Địa chỉ: số 16, Lê Đại Hành, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng (địa chỉ cũ) Thực phẩm này không phải là thuốc , không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh (*) Sâm nhung bổ thận TW3 GPQC: 0314/2017/XNQC/QLD Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và nếu cần thêm thông tin xin ý kiến của Bác sĩ.



