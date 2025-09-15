Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hàng loạt chủ shop bất ngờ bị lỗ vì Shopee lỗi tính phí gấp đôi

Quang Thuần
Quang Thuần
15/09/2025 13:55 GMT+7

Sáng 15.9, nhiều chủ shop kinh doanh qua sàn thương mại điện tử Shopee bất ngờ thấy đơn hàng của mình tăng phí gấp đôi và nhiều đơn hàng bị lỗ.

Hàng loạt chủ shop bị lỗ đơn hàng bị Shopee bất ngờ tăng phí - Ảnh 1.

Shopee thông báo bị lỗi khiến chủ shop bị trừ thêm phí vào sáng nay 15.9

ẢNH: H.T

Sáng nay, chị N.Đ.T, chủ shop tại Đà Nẵng kiểm tra đơn hàng của mình thì bất ngờ phát hiện phí từ gói Voucher Xtra bị trừ đến 2 lần, và tổng kết lại thì tiền phí đã tăng lên khiến doanh số đơn hàng chỉ còn 171.000 đồng, tính ra lợi nhuận bị sụt giảm mạnh. 

Anh Nguyễn Đức Nam, chủ shop hàng thủ công Hana tại TP.HCM cũng cho biết, các đơn hàng từ 0 giờ sáng nay đều bị trừ gấp đôi phí Voucher Xtra. Nhiều chủ shop khác cũng đồng loạt phản ảnh tình trạng này. Ông Trần Công Hoan, Giám đốc vận hành Swift Hub, đơn vị hỗ trợ hoàn tất đơn hàng thương mại điện tử cũng xác nhận "các chủ shop Shopee đều khấu trừ 2 lần Voucher Xtra trên đơn hàng. Lỗi này có thể là hệ thống của họ, Shopee thông báo đang xác thực". 

Hàng loạt chủ shop bị lỗ đơn hàng bị Shopee bất ngờ tăng phí - Ảnh 2.

Shopee thông báo hệ thống bị lỗi

ẢNH: Đ.Đ

Về phía Shopee, sàn thương mại điện tử này cũng chính thức thông báo: "Các đơn hàng hiện đang bị trừ phí Voucher Xtra chưa chính xác, các chủ shop cần thông cảm và cho Shopee thêm thời gian để khắc phục". Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoang mang chưa biết những đơn hàng đã được đặt thành công vào chốt đơn cho người mua thì sẽ được xử lý như thế nào? Liệu rằng Shopee sẽ chịu khoản phí này hay chủ shop phải chịu? 

Trao đổi với PV Thanh Niên, nhiều chủ shop cho biết việc bám trụ trên các sàn hiện nay đang càng ngày càng khó khăn, bên cạnh việc điều chỉnh thuế phí tăng một cách chủ quan, hiện Shopee còn thay đổi phương thức quảng cáo từ thủ công sang tự động khiến cho người bán phụ thuộc hết vào sàn, không tự chủ được tệp khách hàng và chi phí quảng cáo. Điều này khiến cho tiền quảng cáo bị trừ liên tục nhưng đơn hàng thì không như mong muốn. Các chủ shop kiến nghị Shopee phục hồi lại chức năng quảng cáo thủ công để có thể chủ động hơn về chi phí. 

Theo phản ảnh của các chủ shop, việc Shopee cắt giảm thu nhập của đơn vị vận chuyển trực thuộc là SXP đã khiến các shipper phản ứng và không giao nhận hàng đúng thời hạn, các đơn hàng dồn ứ rất nhiều gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các chủ shop.


Hết giả mạo shipper (người giao hàng) để lừa người mua, đến các chủ shop kinh doanh qua sàn thương mại điện tử cũng bị tình trạng mạo danh shipper đến nhận hàng và cuỗm luôn sản phẩm giá trị lớn.

Xem thêm bình luận