Giả shipper lừa chủ shop 'cuỗm' hàng giá trị lớn

Các món hàng cồng kềnh và giá trị lớn đang là mục tiêu nhắm tới của các đối tượng lừa đảo ẢNH: ĐINH ĐANG

Ngày 25.8, nhiều chủ shop bán hàng qua sàn thương mại điện tử cho biết đã gặp phải trường hợp shipper đến nhận hàng đi giao và sau đó biến mất cùng với đơn hàng. Một nạn nhân là chủ shop tại TP.HCM (xin giấu tên), kể: "Tôi vừa mới bị lừa mất món hàng lớn. Khách hàng đặt đơn Shopee hàng cồng kềnh, và đơn vị vận chuyển đến tận nơi lấy hàng, vì theo quy định của Shopee thì người bán không tự ý vận chuyển ra bưu cục. Sau khi chuẩn bị hàng hóa xong, một shipper lạ đến showroom của tôi, đọc đúng địa chỉ và mã vận đơn nên nhân viên kho của tôi đã giao hàng cho anh ta, nhưng anh ta không phải là người của đơn vị vận chuyển. Sau khi lấy hàng xong, người mua đơn hàng cũng hủy đơn hàng luôn".

Ngay sau khi trường hợp này được chia sẻ, nhiều chủ shop khác cũng cho hay, gần đây xuất hiện tình trạng lừa đảo này và lừa lấy đi sản phẩm của không ít người. Chị Đặng Kiều Vy, chủ shop tại Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết chị gặp trường hợp lừa đảo tương tự khi đặt 1 đơn hàng trên app Shopee, trạng thái đang chuẩn bị giao. Đến buổi sáng hôm sau, chị Vy nhận được cuộc gọi shipper yêu cầu phải chuyển tiền cọc thì mới lấy đơn giao cho mình vì hàng cồng kềnh.

"Tôi cẩn thận đối chiếu mã vận đơn, tên sản phẩm, trạng thái đơn hàng thì shipper này trả lời đúng hết, tôi suýt chút nữa chuyển tiền theo yêu cầu nhưng sực nhớ lại là tôi đã thanh toán trước đó. Trường hợp lừa đảo này tôi đoán rằng bên giao hàng đã làm lộ thông tin đơn hàng của khách, hoặc shipper chủ động bán thông tin này cho đối tượng khác nên mới xuất hiện tình trạng 'cướp trên giàn mướp' như thế", chị Vy kết luận.

Anh Tiến Dũng, một chủ shop khác tại Hưng Yên cũng chia sẻ về trường hợp của mình. Anh Dũng đặt shipper giao hàng tiết kiệm cho khách nội thành, shipper gọi điện xác nhận xong qua lấy hàng, đến lúc giao hàng xong thì trên ứng dụng lại thông báo lấy hàng không thành công, gọi điện thoại nhưng không liên lạc được với shipper, xem như bị mất một món hàng giá trị lớn.

Phân tích về hình thức lừa đảo mới này, một chuyên gia an ninh mạng nhận định: "Lợi dụng chính sách không nhận hàng cồng kềnh tại bưu cục mà phải qua một đơn vị vận chuyển đến nơi nhận, các đối tượng lừa đảo đã đóng giả shipper để cuỗm đi hàng hóa có giá trị lớn. Trường hợp này nhiều người cho rằng, đơn vị vận chuyển đã làm lộ thông tin người bán và đơn hàng cho các đối tượng lừa đảo, từ đó chúng giả mạo shipper và đến lấy hàng mang đi, tương tự như vấn nạn lộ lọt thông tin mua hàng dẫn đến tình trạng lừa đảo người mua trong thời gian qua. Tuy nhiên, cũng có trường hợp khác là shipper giả cũng chính là người đặt mua hàng. Chúng có thể sử dụng app (ứng dụng) để đặt hàng, nên biết rõ thông tin món hàng, mã đặt hàng... Sau đó, chúng giả mạo shipper và đến tận nơi lấy hàng mang đi".

Trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Công Hoan, Giám đốc vận hành của SwiftHub, đơn vị vận chuyển, cũng nhìn nhận: "Tình trạng mạo danh shipper để lừa đảo người mua, người bán trên sàn thương mại điện tử đã xảy ra rất nhiều trong thời gian vừa qua và bây giờ chúng nhắm đến các chủ shop bán hàng có giá trị lớn. Vì lượng đơn nhiều, đôi khi chủ shop lại không để ý đồng phục, hoặc kẻ lừa đảo mua đồng phục bên ngoài để giả dạng và đọc đúng mã đơn. Mã đơn này có thể do đồng bọn lừa đảo đặt hàng, nên lấy được thông tin. Nếu chủ shop bất cẩn và gửi hàng đi, ngay lập tức người mua (ảo) sẽ hủy đơn hàng, khi đó hàng đã bị lấy mất, không biết khiếu kiện ở đâu".

Theo ông Trần Công Hoan, để phòng ngừa bị lừa đảo với hình thức này, chủ shop cần phải yêu cầu shipper quét tại chỗ bằng app, sau đó kiểm tra tín hiệu đơn trên hệ thống đã đổi chưa. Ngoài ra, chủ shop có thể sử dụng app bàn giao như SwiftTrack để đối chiếu với shipper (ghi nhận ngày giờ và tín hiệu) nếu đơn chưa chuyển trạng thái như "Đã bàn giao" hoặc "Đã nhận hàng" thì không cho lấy.



