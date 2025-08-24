Triệt phá đường dây lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng

Ngày 24.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm hàng ngàn tỉ đồng của người dân.

6 trong số 7 bị can bị khởi tố ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

7 nghi phạm trong đường dây lừa đảo trên đã bị bắt giữ, khởi tố để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, gồm: Nguyễn Thanh Tùng (36 tuổi, thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, Thanh Hóa), Huỳnh Tấn Trọng (29 tuổi, ngụ xã Đại Hải, Cần Thơ), Lê Tấn Sang (31 tuổi, ngụ P.Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Dũng (25 tuổi, ngụ P.Vàng Danh, Quảng Ninh), Ngô Văn Thắng (23 tuổi, ngụ P.Hoành Bồ, Quảng Ninh), Nguyễn Văn Hòa (26 tuổi, ngụ P.Sầm Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Trường (32 tuổi, ngụ P.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây lừa đảo trên do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu. Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hoặc cấu kết nhiều người Việt Nam để thiết lập lên đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân bằng hình thức "kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video".

Bị can Nguyễn Thanh Tùng ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Tùng cùng các nghi phạm đã sử dụng mạng xã hội giả mạo người nổi tiếng, KOLs để đăng tải thông tin quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền ngay tại nhà chỉ bằng cách đơn giản là xem video.

Các cộng tác viên khi tham gia sẽ được trả lương cao, công việc lại đơn giản, nhẹ nhàng.

Khi có người tham gia, các đối tượng trong đường dây yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến khi bị bắt, đường dây lừa đảo do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của nhiều người dân trên cả nước.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng thực hiện hình thức rửa tiền qua hình thức mua bán hàng hóa để che mắt lực lượng chức năng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.