Lừa đảo mạo danh - chiêu cũ vẫn lừa được người mới

Mạo danh khách sạn, người nổi tiếng

Mặc dù trong thời gian qua, các kênh thông tin báo chí và lực lượng chức năng liên tục cảnh báo về tình trạng giả mạo fanpage, website khách sạn, homestay để lừa đảo nhưng thực tế vẫn có nhiều nạn nhân bị lừa với mức độ thiệt hại cực lớn.

Một website dẫn dụ mua vé máy bay giá rẻ chỉ vài trăm ngàn đồng cho chuyến bay quốc nội Ảnh: Chụp màn hình

Công an TP.Hà Nội cho biết từ đầu tháng 7 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị đã tiếp nhận 20 đơn trình báo của các nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 6 tỉ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là lập các website, trang Facebook có giao diện tương tự trang chính thức của các resort, khách sạn, công ty du lịch. Sau đó, đối tượng thuê chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt theo dõi, đăng bài bán phòng, chương trình du lịch với giá hấp dẫn kèm theo các bình luận "ảo" để tạo uy tín, tiếp cận người dùng. Sau khi có người đặt và thanh toán tiền đặt cọc, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như: thông báo ghi nhầm nội dung chuyển khoản, bị treo tiền trên hệ thống...; yêu cầu bị hại chuyển tiền lại nhiều lần theo hướng dẫn để đặt phòng, lấy vé, lấy lại số tiền đã chuyển nhầm. Đặc biệt, thời gian gần đây, những kẻ lừa đảo còn yêu cầu nạn nhân tải app giả mạo để "định danh xác minh chính chủ ví điện tử", làm thủ tục rút tiền và yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền thêm để làm lệnh rút. Sau khi chuyển tiền, thủ phạm chặn toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Mới đây nhất, thông qua tổng đài tiếp nhận thông tin của dự án Chống lừa đảo, chị Katy Vũ tường trình mình bị lừa mất 20 triệu đồng với thủ đoạn tương tự. Theo một chuyên gia an ninh mạng, gần như các trang Facebook của khách sạn, homestay đều có trang giả mạo. Trình độ dẫn dụ, lừa đảo của các đối tượng giấu mặt giả danh nhân viên ngày càng chuyên nghiệp, đóng vai người tư vấn rất am hiểu và trả lời đầy đủ các thông tin khách hàng yêu cầu. Ngoài ra, các nhóm lừa đảo còn chuẩn bị sẵn hình ảnh, video clip, bảng giá, hợp đồng… nên chỉ cần một giây phút bất cẩn là nạn nhân lập tức bị lừa tiền đặt cọc.

Bên cạnh đó, hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội còn xuất hiện các trang Facebook mạo danh doanh nhân, chạy quảng cáo chia sẻ về đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp…, lôi kéo người dân tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Để câu nhử nhà đầu tư, các lệnh đầu tiên đặt tiền đều thắng lớn. Khi rút tiền, hệ thống cho phép rút dễ dàng về ví điện tử, ví tiền ảo hoặc nhận tiền về tài khoản ngân hàng. Đến khi số tiền nạp vào hệ thống đủ lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỉ đồng, những kẻ lừa đảo sẽ khóa tài khoản đầu tư của nạn nhân, đồng thời yêu cầu nộp thêm một số tiền nữa mới có thể rút tiền ra. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, các đối tượng sẽ chặn liên lạc, đóng trang Facebook và chiếm đoạt tiền.

Chiêu trò lừa đảo này không mới nhưng đánh trúng vào tâm lý muốn giàu nhanh của một số người nên vẫn có nhiều nạn nhân bị lừa với số tiền lớn. Để phòng ngừa lừa đảo, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ và chỉ đầu tư qua các kênh chính thống, được pháp luật công nhận. Tuyệt đối không tham gia đầu tư tiền ảo qua các website không rõ nguồn gốc; không tham gia đầu tư từ lời mời của người lạ trên mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook… Ngoài ra, không tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, đặc biệt cảnh giác những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, "cơ hội đầu tư hấp dẫn" để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản.

Tình trạng lừa đảo mua vé máy bay đang gia tăng khi nhu cầu di chuyển tăng lên trong mùa lễ hội và tựu trường Ảnh: Khang Ka tạo bằng AI

Nở rộ lừa đảo mua vé máy bay giá rẻ

Lợi dụng nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không đang tăng cao, các website giả mạo đại lý vé máy bay cũng đang xuất hiện như "nấm mọc sau mưa". Theo thống kê sơ bộ của PV Thanh Niên, trên internet hiện có hàng chục website bán vé máy bay có dấu hiệu lừa đảo. Đơn cử như trang https://vemaybay5s.com chuyên quảng cáo dịch vụ vé máy bay giá rẻ, chỉ vài trăm ngàn đồng cho các chuyến bay quốc nội. Giao diện website được thiết kế chuyên nghiệp, nhưng doanh nghiệp sở hữu hiển thị trên trang là Công ty TNHH Travelpass (MST 0313183351) trên thực tế đã bị giải thể từ 1.1.2023, không còn hoạt động hợp pháp. Đáng chú ý, website này sử dụng các số điện thoại 0947954666 và (028) 39977799, từng xuất hiện trên nhiều website lừa đảo khác.

Một website khác là viettoday.com.vn cũng sử dụng tên miền không chính thức. Trang này đang sử dụng các số điện thoại 0932259915, 0898482860, và 0904438229, thường xuất hiện trên nhiều trang lừa đảo khác. Đặc biệt, trên website ghi địa chỉ giao dịch ở 457/23 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM nhưng thực tế đây là nhà bỏ trống, đang mời cho thuê, không phải văn phòng hoạt động.

Ngoài ra, hàng loạt website khác như vemaybaygiare.net.vn, nhombay.vn, phongvevietmy.com… đều có giao diện bắt chước các đại lý uy tín nhưng thông tin liên hệ lại không rõ ràng. Đặc biệt, các trang vietjetvietnam.com, vietjetairvn.com có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng thương hiệu để bán vé giả, thu thập thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền của người dùng.

Thống kê của chuyên trang Chongluadao.vn cho thấy tình trạng giả mạo website, Facebook khách sạn, phòng vé máy bay hiện là những chiêu trò lừa đảo phổ biến nhất. Điểm chung là chúng được xây dựng bài bản, có các hệ thống đặt vé rất chuyên nghiệp. Một khi khách hàng chuyển tiền thanh toán thì lập tức sẽ bị chiếm đoạt số tiền này. Các đối tượng tiếp đó sẽ viện nhiều lý do để dẫn dụ, câu kéo nạn nhân chuyển tiền thêm nhiều lần nữa cho đến lúc bị phát hiện hoặc nạn nhân không còn tiền để chuyển nữa.