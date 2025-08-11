Lan rộng chiêu lừa đảo giả mạo tuyển dụng của trường đại học

Trang "Đại học Y dược - kênh việc làm" là giả mạo

Chiều nay 11.8, cả 2 trường đại học y dược, một ở Hà Nội, một ở TP.HCM đồng thời phát thông báo cảnh báo việc xuất hiện fanpage và website giả mạo đơn vị mình để lừa đảo tuyển dụng.

Theo thông báo của Trường ĐH Y dược TP.HCM, trang fanpage "Đại học Y dược - Kênh việc làm" thường xuyên đăng lại các bài viết từ trang chính thức, gây nhầm lẫn cho cộng đồng và yêu cầu cung cấp thông tin người dùng với mục đích giới thiệu việc làm, ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Mặc dù hai trường đã phát thông tin cảnh báo, thông tin lừa đảo vẫn tiếp tục xuất hiện như quảng cáo trên Facebook ẢNH: QUÝ HIÊN

Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội (Y dược VNU) cũng có cảnh báo tương tự, cũng với trang fanpage "Đại học Y dược - Kênh việc làm".

Trường ĐH Y dược VNU cảnh báo: "Tuyệt đối không đăng nhập, không cung cấp tài khoản cá nhân, mật khẩu, thông tin đăng ký tài khoản trên đường link đăng tại fanpage Facebook/website giả mạo nói trên".

Tìm kiếm trên Facebook, thấy vẫn còn trang "Đại học Y dược - Kênh việc làm" với nhiều hình ảnh và bài viết có nội dung về hoạt động của cả Trường ĐH Y dược VNU và Trường ĐH Y dược TP.HCM. Tuy nhiên, hình đại diện của trang là logo của Trường ĐH Y dược VNU.

Đặc biệt, sau khi tìm kiếm, trên trang chủ Facebook của phóng viên đã hiện bài quảng cáo thông tin tuyển dụng lừa đảo nói trên. Bài quảng cáo được nhận 59 lượt thích và 10 lượt chia sẻ. Một số tài khoản còn đánh dấu mời người thân của mình vào xem.

Lừa đảo tuyển dụng bằng thao túng tâm lý

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, hiện tượng giả mạo fanpage, website của trường đại học để lừa đảo tuyển dụng xuất hiện cách đây hơn 2 tháng.

Ngày 19.6, trên nhóm "Giảng viên đại học" (nền tảng Facebook) có một người cho biết bạn mình suýt bị lừa tiền khi được mời ứng tuyển giảng viên ĐH Quốc gia Hà Nội (qua trang "VNU - Tuyển dụng"). Theo người suýt bị lừa, các bước tuyển dụng có vẻ rất chuyên nghiệp.

Mặc dù đã có nhiều lời cảnh báo, sau gần 2 tháng lượng người theo dõi trang giả mạo "VNU-Tuyển" dụng đã tăng gấp đôi (ảnh bên phải chụp ngày 19.6, ảnh bên trái chụp ngày 11.6) ẢNH: QUÝ HIÊN

Nhưng đến khâu nhập liệu (thực hiện dự án an sinh xã hội của VNU và đối tác), ứng viên được hướng dẫn làm nhiệm vụ và được yêu cầu chuyển tiền tạm ứng để tiếp tục thực hiện dự án. "Đây là một kịch bản lừa đảo và thao túng tâm lý khá tinh vi", quản trị viên nhóm này chia sẻ.

Một số thành viên của nhóm cho biết, họ cũng từng hoặc suýt bị lừa với thủ đoạn tương tự, nhưng từ trang giả mạo của các trường đại học khác như Trường ĐH VinUni, Trường ĐH FPT, Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội…

Táo tợn hơn, ngay dưới bài viết cảnh báo nói trên, một số tài khoản ảo đã "quảng cáo" là mình có thể giúp người bị lừa cách lấy lại tiền khiến các quản trị viên phải đi "dọn dẹp" (xóa còm, chặn tài khoản). Một quản trị viên cảnh báo các thành viên: "Muốn lấy lại tiền thì liên hệ cơ quan công an điều tra. Không cá nhân nào tự lấy lại được tiền của bọn lừa đảo đâu".

Nhóm "Giảng viên đại học" sau đó đã phải kêu gọi thành viên chụp ảnh những tài khoản có dấu hiệu lừa đảo hoặc hành vi lừa đảo và báo cáo với quản trị viên.

Làm sao để không bị lừa?

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Văn phòng ĐH Quốc gia Hà Nội khẳng định, trang fanpage VNU – Tuyển dụng là giả mạo. Từ nhiều năm nay, ĐH Quốc gia Hà Nội đã phải nhiều lần đề nghị các trường thành viên phát hành cảnh báo tới người dùng về việc ĐH Quốc gia Hà Nội cũng như các đơn vị thành viên bị giả mạo tên miền, fanpage…

Giao diện trang giả mạo "Đại học Y dược - Kênh việc làm" ẢNH: QUÝ HIÊN

Theo ĐH Quốc gia Hà Nội, các đối tượng giả mạo đã lợi dụng uy tín của đại học này để thực hiện nhiều hành vi với mục đích xấu, bao gồm: thu thập thông tin cá nhân hoặc lừa đảo tiền bạc. Các trường thành viên cần khuyến cáo người dùng đơn vị mình tuyệt đối không truy cập vào các website sử dụng tên miền giả mạo (gần đây có trang vnuhn.edu.vn là giả mạo) và các tên miền con của trang giả mạo, cũng như các trang tin không chính thống; không cài đặt các phần mềm, ứng dụng từ các nguồn không chính thống.

Người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội và các kênh trực tuyến khác nếu chưa xác minh chính xác thông tin người nhận...



