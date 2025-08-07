Doanh nghiệp thời trang bị giả mạo fanpage, khách hàng bị lừa hàng chục triệu đồng

Fanpage chính thức của thương hiệu SBHN

Đầu tháng 8, đơn vị sở hữu thương hiệu thời trang SBHN phát hiện fanpage thương hiệu SBHN của mình bị các đối tượng xấu sao chép toàn bộ nội dung để mạo danh, chạy quảng cáo và lừa đảo khách hàng.

Ông Nguyễn Hữu Tú, đại diện đơn vị chủ quản nhãn hàng, cho biết fanpage giả mạo có tên, ảnh đại diện, nội dung và thông tin liên hệ giống hệt fanpage chính thức của thương hiệu SBHN. "Họ sao chép toàn bộ từ hotline, địa chỉ cửa hàng đến nội dung giới thiệu, ảnh sản phẩm và bài đăng khuyến mại. Thậm chí, các bài mới trên fanpage thật vừa cập nhật là bên giả mạo cũng đăng theo ngay sau đó", đại diện công ty cho biết.

Qua tìm hiểu của ông và các nhân viên công ty, fanpage giả mạo mới xuất hiện từ tháng 7, "kế thừa" và đổi tên từ một trang khác không liên quan đến lĩnh vực thời trang. Tuy chỉ hoạt động trong vài ngày nhưng số lượng các nạn nhân công ty ghi nhận lên đến hàng chục người và vẫn gia tăng. Đáng nói, một số nạn nhân chuyển cọc đến hơn 20 triệu đồng cho các đối tượng trên trang giả mạo. Điều khiến đơn vị đau đầu là các trang mạo danh "tinh vi và chuyên nghiệp" khi sử dụng fanpage có tích xanh – yếu tố khiến nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Những bài quảng cáo trên fanpage giả thường đưa ra mức giá "sốc", chỉ bằng 1/10 giá gốc, kèm theo lời mời gọi chuyển tiền đặt cọc để giữ hàng. Tuy nhiên, sau khi khách chuyển tiền, các đối tượng này lập tức chặn liên lạc.

Chị N.H.L., sống tại TP.Hà Nội, cho biết sau khi xem quảng cáo các mặt hàng thời trang trên fanpage giả mạo đã quyết định đặt mua vì "nhìn chất lượng hàng cao cấp". Sau khi tìm hiểu, chị làm theo hướng dẫn, chuyển tiền vào một tài khoản đối tượng cung cấp, tuy nhiên sau đó chị được hướng dẫn chuyển lại vì sai cú pháp. Đến khi nghi ngờ bị lừa, chị phát hiện đã bị mất tổng cộng hơn 20 triệu đồng. Theo đại diện SHE Việt Nam, nhiều khách hàng tin tưởng khi thấy thông tin chuyển khoản là doanh nghiệp, tuy nhiên, theo họ tìm hiểu, doanh nghiệp nhận tiền chỉ mới được thành lập vài ngày trước.

"Điểm khác biệt duy nhất giữa trang thật và trang giả là fanpage thật có lượng người theo dõi cao (450.000 lượt), nhiều bình luận và tương tác từ khách hàng thật, trong khi fanpage giả có rất ít hoặc không có bình luận", ông Tú nói.

Nhiều khách hàng tố bị fanpage SBHN giả lừa đảo

Đến ngày 5.8, công ty ghi nhận nhiều trường hợp bị lừa với tổng số tiền vài chục triệu đồng. Ngoài ra, rất nhiều người tiêu dùng suýt trở thành nạn nhân đã gọi điện, nhắn tin qua Facebook và Zalo của công ty để xác minh thông tin.

"Chúng tôi nhận được hàng chục cuộc gọi, tin nhắn mỗi ngày hỏi có đúng đang chạy khuyến mãi sốc như quảng cáo không. Nhân viên chăm sóc khách hàng phải liên tục giải thích, ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận hành", đại diện SHE Việt Nam chia sẻ.

Không chỉ thiệt hại cho người tiêu dùng, sự việc còn khiến doanh nghiệp chịu nhiều tổn thất. Uy tín thương hiệu bị ảnh hưởng khi khách hàng bắt đầu nghi ngờ cả những thông tin từ fanpage chính thức. "Một số người từng là khách hàng thân thiết cũng lưỡng lự, không dám tin tưởng thông tin chúng tôi công bố", đại diện công ty cho biết. Hiện, doanh nghiệp quyết định chi thêm ngân sách truyền thông để đính chính thông tin và cảnh báo đến cộng đồng.

Hành trình bảo vệ thương hiệu còn nhiều thách thức

Ngay sau khi phát hiện sự việc, SHE Việt Nam đã đăng bài cảnh báo trên các kênh của doanh nghiệp, phối hợp xác minh tài khoản ngân hàng được sử dụng để lừa đảo từ thông tin khách hàng cung cấp, đồng thời chuẩn bị gửi văn bản tới cơ quan chức năng.

Tuy vậy, quá trình bảo vệ thương hiệu theo đơn vị không dễ dàng. "Đối tượng lừa đảo hoạt động rất tinh vi và thay đổi liên tục. Việc xác minh, xử lý tốn thời gian, trong khi doanh nghiệp không nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các nền tảng mạng xã hội", đại diện SHE Việt Nam nói. Ngoài ra, các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ hiện nay còn kéo dài và tốn kém, đặc biệt với ngành thời trang có hàng trăm mẫu mã thay đổi liên tục.

Một trong những mẫu thời trang chính hãng của thương hiệu SBHN

Tình trạng giả mạo fanpage để lừa đảo không mới nhưng xuất hiện ngày càng tinh vi theo kiểu "tấn công nhanh, rút gọn" và lan rộng nhiều lĩnh vực, khiến không chỉ người tiêu dùng mà đơn vị kinh doanh chân chính cũng bị thiệt hại nặng. Trước thực trạng này, doanh nghiệp khuyến cáo khách hàng nên mua sản phẩm qua các kênh chính thức, kiểm tra cẩn thận fanpage, trang web của thương hiệu trước khi quyết định mua hàng.

"Chúng tôi mong muốn cộng đồng cùng vào cuộc, khi phát hiện fanpage giả mạo cần nhanh chóng tố cáo đến nền tảng hoặc cơ quan chức năng. Sự chung tay sẽ giúp môi trường kinh doanh online an toàn hơn", đại diện SHE Việt Nam nói.

Fanpage SBHN: https://www.facebook.com/shebyhoanguyen



