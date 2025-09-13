Tranh cãi quán ăn dán thông báo shipper không vào trong, không ngồi bàn của khách

Dòng thông báo được dán ở cửa ra vào của một quán ăn với nội dung: "Shipper vui lòng đợi ở ngoài, không vào trong quán, không ngồi vào bàn của khách. Khi đơn xong, nhân viên sẽ mang ra, cảm ơn bạn".



Dân mạng 'dậy sóng'

Dòng thông báo sau khi đăng tải lên mạng xã hội có nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng, quy định đó dễ tạo cảm giác thiếu tôn trọng những người làm dịch vụ giao hàng, vốn thay mặt khách đến mua hàng. Nếu quán có ít bàn, khách đông có thể viết thông báo một cách khéo léo, dễ nghe hơn.

Tài khoản Minh Hùng bình luận: "Nếu quán ít bàn, thà nói đúng thực tế và mong shipper thông cảm đứng ở ngoài giúp quán. Còn nhiều bàn trông khách mà thông báo vậy thì không nên, họ cũng là đại diện cho khách đi mua hàng, cho shipper ngồi nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi chút cũng có sao đâu".

"Đáng lẽ ra nhà hàng nên có khu vực riêng cho shipper ngồi, vì shipper thay mặt khách đến mua hàng mà. Đọc quy định thấy tội nghiệp các tài xế ghê, thời gian chờ lấy đơn cũng phải đứng ngoài nắng nữa", một tài khoản ẩn danh cho hay.

Bạn Thu Hà viết: "Năm 2020 tui làm bếp bên Q.10 cũ, không shipper nào đợi đơn mà tui không kêu mấy em rót trà đá, mưa nắng ngày đêm gì cũng vậy, cưng mấy ảnh lắm, chạy cực mà nhiệt tình nắng nôi cũng thương".

Bên cạnh những ý kiến phản đối, cũng có những người lại cho rằng chủ quán có quyền đặt ra quy định riêng để đảm bảo không gian phục vụ. Nếu quán đông, việc yêu cầu tài xế đứng ngoài để khách dùng bữa thoải mái là hợp lý, miễn quán làm món nhanh và có chỗ chờ gọn gàng.

Bạn Toàn Nguyễn bình luận: "Quán bán hàng cho khách còn tài xế nhận dịch vụ và nhận phí ship của khách thì quán không có mối quan hệ gì với shipper á. Shipper không phải khách mà là một phía cung cấp dịch vụ cho khách mua, shipper vô bàn ngồi, lỡ có khách tại quán thiếu bàn thì sao. Họ cũng nói lịch sự là có nhân viên mang ra cho shipper". Nickname Tú Nguyễn chia sẻ: "Mỗi quán có một quy định riêng, có gì đâu mà đăng lên mạng xã hội chỉ trích như vậy".

Chủ quán, shipper nói gì?

Anh V.T (38 tuổi), chủ quán nem nướng ở phường Diên Hồng, TP.HCM cho hay, dù diện tích quán không quá rộng nhưng anh vẫn sắp xếp thêm ít ghế để shipper có chỗ ngồi trong thời gian chờ nhân viên bếp làm món. Tuy nhiên, anh cũng mong muốn shipper có ý thức để nhân viên quán không mất thời gian dọn dẹp.

"Quán tôi cho shipper ngồi hẳn vào trong cho mát nhưng mong họ lúc quay lưng đi nên kéo ghế vào cho gọn gàng. Thậm chí, shipper xin đi vệ sinh chúng tôi cũng rất thoải mái chỉ mong họ có ý thức giữ gìn vệ sinh. Tôi thấy nếu trời nắng nóng hay mưa to mà để họ đợi ở ngoài không có chỗ che thì tội họ", anh V.T cho hay.

Anh N.H (36 tuổi), chủ quán bún bò trên đường Tô Hiến Thành, TP.HCM chia sẻ, quán anh đông khách vào giờ cao điểm sáng và trưa. Nếu lúc nào vắng khách, anh để shipper vào ngồi chờ đơn thoải mái. Khi nào đông khách, không có chỗ ngồi, anh sẽ dặn nhân viên nói shipper đợi ở ngoài và mong họ thông cảm giúp.

"Tôi áp dụng điều đó suốt nhiều năm qua và may mắn chưa có ai phàn nàn về điều đó. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ viết dòng thông báo để shipper chờ ở ngoài vì lúc nói trực tiếp giọng của nhân viên có thể điều chỉnh theo ý quán muốn truyền tải còn thông báo ngắn gọn như vậy khiến nhiều người có thể hiểu sai. Thực tế, có nhiều quán mặt bằng rất hẹp nên không có đủ chỗ để shipper ngồi đợi riêng nhưng điều quan trọng là cách giao tiếp và thông báo", anh N.H bày tỏ.

Theo anh Ngọc Nguyễn (27 tuổi), shipper một ứng dụng giao hàng, việc quán có chỗ ngồi cho shipper hay không đối với anh không quá quan trọng. "Tôi chỉ mong quán chuẩn bị món sớm để giao cho khách và tranh thủ chạy những đơn khác. Tôi thấy việc đợi ở trong hay ngoài quán đều được nhưng đúng là đọc dòng thông báo đó những lúc chạy mệt cũng có chút chạnh lòng. Shipper chạy ngoài đường nhiều, đợi thêm chút ở ngoài cũng không có sao", anh Nguyễn nói.

Anh Trần Huy Hoàng, cũng làm shipper ứng dụng giao đồ ăn cho biết: "Tôi là shipper và thấy dòng thông báo đó cũng bình thường. Tôi thấy các quán để shipper chờ ở ngoài cũng được, miễn là có ghế nhỏ để ngoài và chỗ đậu xe đàng hoàng cho tài xế không bị phạt là được, không nhất thiết phải ngồi trong đợi".