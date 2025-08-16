Tranh cãi quán ăn TP.HCM cấm khách mang thú cưng vào: Hợp lý hay khắt khe?

"Quý khách vui lòng không mang thú nuôi vào quán ăn. Chân thành cảm ơn!", dòng thông báo được dán phía trước một quán cơm ở TP.HCM bất ngờ được mạng xã hội chia sẻ những ngày qua, cùng với đó là nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần, dân mạng bày tỏ sự ủng hộ với việc làm của chủ quán khi muốn thực khách có những trải nghiệm ẩm thực tốt nhất, tránh bị phiền hà bởi thú cưng như chó, mèo của khách cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bảng thông báo không cho khách mang thú nuôi vào quán của một quán ăn ở TP.HCM được mạng xã hội chia sẻ với nhiều tranh cãi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, một bộ phận dân mạng khác phản bác, cho rằng việc dán thông báo như vậy là không tinh tế, không thể hiện sự yêu thương động vật cũng như gây khó khăn cho nhiều người có thú cưng.

Tài khoản Tường Vân bình luận: "Cấm như vậy đúng mà ta. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vậy còn đòi gì nữa?". "Ghét nhất quán ăn, nhà hàng, quán cà phê mà mang chó vào, rất nguy hiểm vì bệnh sán chó rất nhiều. Dù có tiêm phòng bệnh cho chó nhưng vẫn có thể có, không lường trước được. Cấm là đúng!", nickname Ruby Nguyễn đồng tình.

"Chủ quán này sai hoàn toàn, tôi không đồng ý. Vì nhiều khách không coi chó là thú nuôi đâu mà là một đứa con, một thành viên trong gia đình", tài khoản Nguyễn Sĩ phản bác. "Ở Sài Gòn người ta chỉ nhắc khéo nhau thôi, không ai đăng như thế, mất khách hết", nickname Minhthang Tran bày tỏ.

Thực khách, chủ quán ăn ở TP.HCM nói gì?

Chia sẻ với Thanh Niên, chủ một quán ăn cũng dán bảng thông báo không cho thực khách mang chó, mèo vào quán nhiều năm nay, cho biết không phải ngẫu nhiên mà quán làm vậy.

"Trước đó, chúng tôi không ít lần gặp phiền phức khi khách mang chó vào quán rồi để chạy lung tung, sủa um sùm ảnh hưởng tới khách khác. Nhiều lần bị khách phàn nàn nên tôi quyết định dán bảng thông báo để khách biết. Quán tôi trong không gian kín, mùi động vật, lông lá… cũng sẽ mang nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm và trải nghiệm của khách", phía quán lý giải.

Dù không cấm khách mang theo thú cưng vào quán vì "sợ mất khách", tuy nhiên chủ một quán ốc ở phường Bình Đông (TP.HCM) cho rằng bản thân rất ám ảnh khi khách mang theo chó, mèo.

Trên thực tế, có không ít hàng quán ở TP.HCM dán bảng thông báo không cho khách mang thú cưng vào trong ẢNH: CAO AN BIÊN

"Với những con chó, mèo ngoan thì cũng đỡ, nhưng với những con quậy, mà chủ không biết quản lý thì rất ảnh hưởng. Trong trường hợp thú nuôi gây phiền hà cho khách khác, quán mình cũng sẽ nhắc nhở chủ nhân của chúng", chị bày tỏ.

Dù là một người rất yêu động vật và có nuôi một chú mèo ở nhà, tuy nhiên chị Phương Hoa (25 tuổi) sống ở TP.HCM cho biết chị hạn chế tối đa mang thú cưng của mình vào quán vì sợ ảnh hưởng khách khác. Theo chị Hoa, không phải ai cũng có thể quen với mùi chó, mèo.

Vị khách bày tỏ sự thông cảm với những quán ăn quy định khách không mang chó, mèo vào trong. Theo chị, cách làm này của chủ quán cũng là để tránh ảnh hưởng tới những khách xung quanh.

Bạn nghĩ sao về quy định cấm thú nuôi của chủ quán ở TP.HCM? Hãy chia sẻ quan điểm với Thanh Niên trong phần bình luận bên dưới.