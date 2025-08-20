Đơn hàng 30 ly chè 'gây bão': Khách bị tạm đình chỉ công việc, shipper mất việc

Mới đây, công ty văn phòng phẩm nơi có nhân viên là khách đặt 30 ly chè muốn ghi tên từng người đã có thông báo về sự cố trong quá trình giao nhận đơn hàng.



Người đặt đơn bị tạm đình chỉ công việc

Ngay khi tiếp nhận thông tin, công ty tạm đình chỉ công tác nhân viên để xác minh sự việc, đồng thời chủ động kết nối và đứng ra hòa giải giữa hai bên. Các cá nhân liên quan đã thống nhất khép lại vụ việc trên tinh thần thiện chí.

Khách đặt 30 ly chè và nhờ ghi tên từng người gây ra nhiều tranh cãi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau sự việc, công ty triển khai một số biện pháp nhằm tránh trường hợp tương tự diễn ra trong thời gian tới như: rà soát và siết chặt nội quy nội bộ, đặc biệt chính sách cấm ăn uống trong giờ làm việc; ban hành bộ quy tắc ứng xử cộng đồng, chuẩn hóa hành vi ứng xử của toàn thể nhân viên; tăng cường đào tạo và truyền thông nội bộ, nâng cao kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống; rà soát cơ chế pháp lý và bảo vệ thương hiệu, nhằm gìn giữ hình ảnh doanh nghiệp trước những tác động ngoài mong muốn.

Phía công ty mong muốn dư luận nhìn nhận khách quan, không để sự việc mang tính cá nhân ảnh hưởng đến tập thể gần 1.000 người lao động của công ty.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng không mong muốn từ sự việc này và cam kết tiếp tục củng cố quản trị nội bộ, xây dựng môi trường ứng xử văn minh, nhằm mang đến những trải nghiệm tích cực và bền vững hơn cho cộng đồng", phía công ty bày tỏ.

Shipper mất việc

Anh P.V.Đ, shipper trong vụ việc cũng đăng bài nói lời tạm biệt công việc giao hàng sau 2 năm gắn bó với công ty. Theo email thông báo từ công ty, tài xế có hành vi đăng tải thông tin, hình ảnh của khách hàng lên mạng xã hội. Căn cứ vào mức độ vi phạm và theo quy định tại bộ quy tắc ứng xử, công ty thông báo ngưng hợp tác với anh từ ngày 18.8.

Khách hàng và shipper lời qua tiếng lại trước khi shipper đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Sự việc xảy ra ngày hôm đó đã khiến mình buồn và áp lực. Công việc vốn nhiều vất vả, áp lực thời gian và chịu những tình huống không mong muốn. Lúc nhận được những lời lẽ khó nghe, mình cảm thấy bị tổn thương, vì không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý cá nhân mà còn vì nghề nói chung thường bị đánh giá không đúng. Do đó, mình mới đăng tải câu chuyện lên để chia sẻ cũng mong mọi người có cái nhìn công bằng hơn với công việc của tụi mình", anh viết và bày tỏ mong muốn vụ việc được khép lại.

Trước đó, câu chuyện được shipper chia sẻ lên hội nhóm mạng xã hội với nội dung không hài lòng việc khách đặt đơn có 30 ly chè, giao về một địa chỉ với quãng đường khoảng 4 km. Khách nhắn tin cho shipper nhờ ghi tên từng người lên ly chè, kèm hình ảnh danh sách tên từng người với món mà họ gọi.

Phản hồi yêu cầu của khách hàng, shipper cho rằng lần sau khách nên chia nhỏ đơn thay vì đặt số lượng lớn. Người đặt đơn cũng không hài lòng với thái độ của người giao hàng, cho rằng nếu không muốn nhận có thể hủy để người khác nhận. Nam shipper đáp lại vì mỗi lần nhận đơn đều không biết số lượng cụ thể trước khi giao cho khách nên mới bấm nhận đơn hàng này.

Hai bên lời qua tiếng lại và shipper đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội thu hút nhiều bình luận của cư dân mạng. Sau đó, người đặt đơn gặp phiền phức khi dân mạng để lại bình luận tiêu cực buộc cô phải khóa bảo vệ trang cá nhân.