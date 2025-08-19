Khách đặt 30 ly chè, muốn ghi tên từng người: Shipper bức xúc, mạng 'dậy sóng'

Câu chuyện được một shipper tên V.Đ chia sẻ lên hội nhóm mạng xã hội với nội dung không hài lòng việc khách đặt đơn có 30 ly chè, giao về một địa chỉ với quãng đường khoảng 4 km. Khách nhắn tin cho shipper nhờ ghi tên từng người lên ly chè, kèm hình ảnh danh sách tên từng người với món mà họ gọi. "Ghi tên hộ mình ngoài ly chè với ạ", khách nhắn với shipper.



Tranh cãi gay gắt

Phản hồi yêu cầu của khách hàng, shipper cho rằng lần sau khách nên chia nhỏ đơn thay vì đặt số lượng lớn. "Ship ngấy (ngán - NV) nhất đơn thế này đó", nam shipper viết.

Vị khách cũng không hài lòng với thái độ của người giao hàng, cho rằng nếu không muốn nhận có thể hủy để người khác nhận. Nam shipper đáp lại vì mỗi lần nhận đơn đều không biết số lượng cụ thể trước khi giao cho khách nên mới bấm nhận đơn hàng này.

Khách đặt 30 ly chè và nhờ ghi tên từng người gây ra nhiều tranh cãi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hai bên lời qua tiếng lại và shipper đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội thu hút nhiều bình luận của cư dân mạng. Sau đó, vị khách gặp phiền phức khi dân mạng để lại bình luận tiêu cực buộc cô phải khóa bảo vệ trang cá nhân.

Nhiều người đặt câu hỏi vì sao thấy số lượng đơn hàng lớn, yêu cầu phiền phức từ khách hàng mà tài xế không hủy, vẫn nhận đơn rồi bày tỏ ý kiến với khách. Một số shipper cho rằng, họ không biết số lượng hàng có trong mỗi đơn trước khi nhận và nếu tự hủy sẽ mất tiền thưởng, những nỗ lực giao hàng trước đó không được công ty ghi nhận.

Việc đặt đồ ăn qua ứng dụng được nhiều người lựa chọn ẢNH: DƯƠNG LAN

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng, việc đặt đơn là của khách hàng, muốn đặt bao nhiêu cũng được còn nhận và giao hàng là nhiệm vụ của shipper. Khách không có nhiệm vụ phải nghĩ đến sự vất vả của shipper vì đã trả tiền dịch vụ này. Nhiều người lên tiếng bênh vực vị khách vì shipper đã công khai địa chỉ, số điện thoại khiến cô bị ảnh hưởng, gặp phiền phức.

Tài khoản Vũ Đức bình luận: "Thực ra với số lượng như thế này, quán nên chủ động đóng vào thùng carton, shipper chỉ việc chở cái thùng đi là xong. Còn việc ghi tên lên từng ly chè sẽ mất nhiều thời gian cho shipper quá, giao mỗi đơn hàng không được bao nhiêu. Quán đã dán nhãn từng loại lên ly rồi, khách nhìn vào đó mà phân chia".

Bạn Tất Duy viết: "Mình cũng hay đặt số lượng nhiều nhưng luôn chia đơn, mỗi đơn 6 - 7 ly thôi. Ứng dụng có ghép 2 - 3 đơn vô một shipper thì người đó vẫn được tiền 2 - 3 đơn. Ngoài ra việc yêu cầu shipper viết tên lên từng ly cũng mất nhiều thời gian, họ cũng đâu có mang theo cây viết bên người".

Nickname Vũ Hoàng bày tỏ: "Nếu không hài lòng với yêu cầu của khách, shipper có thể phản hồi lại lịch sự, cũng không nên công khai thông tin của khách lên mạng xã hội như vậy. Shipper cũng có thể từ chối nhận đơn hàng đó để người khác nhận, không nên đôi co với khách hàng vì khách bỏ tiền sử dụng dịch vụ".

Shipper, khách hàng nói gì?

Anh Huy Hùng (28 tuổi, ở phường Hòa Hưng, TP.HCM) là shipper của một ứng dụng giao đồ ăn. Anh cho biết, tiền giao hàng nhận được ở mỗi đơn hàng không phụ thuộc vào số lượng đơn. Khách đặt 1 ly chè hay 30 ly chè thì phí ship vẫn giữ nguyên.

Shipper xếp hàng chờ nhận đơn tại một quán ăn ẢNH: CAO AN BIÊN

"Số lượng đơn hàng lớn shipper sẽ mất thời gian chờ đợi quán chuẩn bị lâu hơn. Với những đơn hàng có số lượng lớn, tôi mong khách hàng nên chia nhỏ từng đơn, nhiều lúc ứng dụng có mã giảm giá, khách sử dụng sẽ không có nhiều chênh lệch. Việc khách có nhiều yêu cầu cũng ảnh hưởng đến thời gian của shipper. Tuy nhiên, nếu shipper cảm thấy đơn hàng khó giao có thể hủy, không nhận đơn hàng đó", anh Hùng chia sẻ.

Anh Đ.H (30 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa), shipper của một ứng dụng giao đồ ăn cho biết: "Shipper nhận xong mới xem được chi tiết đơn hàng, tới lúc đó hủy sẽ bị khóa ứng dụng một lúc. Mỗi đơn hàng chỉ được hơn 10.000 đồng, nên shipper thường phải gom 2 - 3 đơn mới đi được. Khách hàng cũng nên thông cảm cho shipper, ai cũng muốn giao sớm, khiến khách hài lòng nên nếu có những lúc chưa vừa ý hãy thông cảm, không nên báo lên tổng đài".

Chị Nguyễn Thu Thủy (26 tuổi, ở phường Bến Thành) chia sẻ bản thân thường đặt nước cho mọi người cùng công ty. Mỗi khi có số lượng lớn, chị đều thêm cho shipper 20.000 đồng.

"Với những đơn có số lượng lớn, tôi hạn chế ghi chú kiểu ít đường, thêm này bớt kia để cả shipper lẫn quán đỡ bị rối. Nếu chia 2 - 3 đơn phí vận chuyển nhiều nên tôi sẽ tip thêm cho shipper để đỡ mất thời gian đặt nhiều đơn", chị Thủy nói.

Chị Huỳnh Tâm (ở phường Xuân Hòa, TP.HCM) cho biết: "Có lần mình cũng đặt hơn chục ly nước vì lúc đó không biết đặt số lượng lớn. Sau shipper gọi có nói nhờ chia đơn ra nên mình có tip thêm cho anh ấy đỡ vất vả".