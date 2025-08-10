TikTok shop vượt mặt Shopee trong ngày siêu sale

Đơn hàng ngập tràn sau 2 ngày siêu sale 8.8 và 9.8 ẢNH: ĐINH ĐANG

Trong 2 ngày cuối tuần 8 và 9.8, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) tung chương trình săn sale, giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng. Cụ thể, sàn TMĐT Shopee tung chương trình giảm giá rẻ nhất chỉ 9.000 đồng, săn hàng triệu voucher giảm 20% và miễn phí vận chuyển toàn bộ đơn hàng. Trong khi đó, TikTok Shop cũng không kém cạnh khi tung hàng loạt chương trình khuyến mãi với mức giảm giá hấp dẫn.

Kết thúc 2 ngày super sale, thống kê của SwiftHub, đơn vị chuyên hoàn tất đơn hàng qua sàn cho thấy TikTok shop đã vượt Shopee về số lượng đơn hàng, với thị phần đơn hàng TikTok shop chiếm 53% trong khi thị phần của Shopee là 42%. Các nhóm sản phẩm thế mạnh của TikTok shop gồm: Thời trang, đồ ăn vặt, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, phụ kiện điện tử... Đáng chú ý, 72% người mua hàng trên TikTok shop là những người trước đây chỉ lướt TikTok để giải trí và đã bắt đầu chuyển sang mua sắm mới đây.

Thống kê thị phần từ tháng 7 đến nay, TikTok đã có tín hiệu vượt mặt Shopee nhờ tích hợp ứng dụng giải trí - mua sắm ẢNH: SWIFTHUB

Ông Trần Công Hoan, Giám đốc vận hành của SwiftHub phân tích: Điều này phản ánh sức mạnh vượt trội của mô hình livestream commerce kết hợp với hệ thống tiếp thị liên kết affiliate rộng khắp mà TikTok đang triển khai. Trong khi đó, Shopee dù đã điều chỉnh chiến lược tập trung hơn vào livestream, nhưng mức độ triển khai vẫn còn hạn chế. Nền tảng này vẫn phụ thuộc nhiều vào hình thức bán hàng truyền thống, và mạng lưới nhà sáng tạo nội dung cùng affiliate chưa thể cạnh tranh ngang bằng với TikTok.

Theo SwiftHub, từ tháng 7 trở đi, lượng đơn TikTok đã có tín hiệu tăng vượt Shopee, chủ yếu thế mạnh là nhóm khách hàng của TikTok là những người lướt xem video rồi thấy hay và kích thích nên mua. Trong khi Shopee vẫn là một nền tảng mua sắm đơn thuần, không tích hợp các ứng dụng giải trí.

Diễn biến này cũng phù hợp với nhận định của một số đơn vị nghiên cứu thị trường khác. Theo Metric, nền tảng dữ liệu thông minh, mặc dù Shopee vẫn đang dẫn đầu thị phần trong 6 tháng đầu năm nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với TikTok, phản ánh xu hướng thị trường đang ưa chuộng nền tảng giải trí kết hợp mua sắm. Sự thay đổi rõ rệt này là tín hiệu để các sàn điều chỉnh chiến lược, đặc biệt là đầu tư vào trải nghiệm nội dung và bán hàng tương tác trực tiếp.

Về phía các người bán, ghi nhận phản ảnh trong những ngày gần đây, một số chủ shop cho biết thuế phí quá cao (25-30%) mà các sàn TMĐT đang áp dụng khiến cho người bán cạnh tranh khó khăn và lợi nhuận giảm sút. Tuy nhiên, dự báo xu hướng chung, Metric cho rằng TMĐT vẫn tăng trướng vượt bậc, dự báo trong quý 3/2025 doanh số TMĐT sẽ đạt 122.800 tỉ đồng với 1,2 tỉ sản phẩm, tăng lần lượt 21% và 27% so với quý 2/2025 nhờ chương trình khuyến mãi 8.8 vừa qua và nhu cầu mua sắm tăng cao khi học sinh, sinh viên bước vào năm học mới.



