Dân mạng tìm mua gì nhiều nhất trên sàn Shopee, TikTok?

Xu hướng mua sắm online qua các sàn TMĐT vẫn tăng trưởng mạnh ẢNH: T.N

Ngày 24.7, nền tảng dữ liệu thông minh Metric, chuyên tổng hợp phân tích các sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã công bố bản báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm. Theo Metric, sức mua trên các sàn TMĐT được duy trì tốc độ tăng trưởng cao từ đầu năm đến nay đồng thời ghi nhận xu hướng phát triển tích cực so với cùng kỳ 2024, với sức mua được thúc đẩy bởi mùa lễ hội, du lịch hè và nhu cầu tiêu dùng thiết yếu.

Tuy nhiên, giữa các sàn TMĐT đang có sự cạnh tranh khá gay gắt, trong đó chứng kiến sự nổi lên rõ rệt của các nền tảng giải trí kết hợp mua sắm. Cụ thể, ứng dụng TikTok Shop dẫn đầu về tăng trưởng với doanh số tăng đến 69% so với cùng kỳ, giúp thị phần tăng từ 29% lên 39%, cho thấy đà mở rộng mạnh mẽ của mô hình "giải trí - mua sắm tích hợp". Shopee tuy vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thị trường với 58% thị phần nhưng chỉ tăng trưởng nhẹ 16%, đồng thời có sự sụt giảm so với mức 63% cùng kỳ năm ngoái, phản ánh sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Ngược lại, Lazada và TIKI tiếp tục gặp khó khăn với mức giảm doanh số lần lượt 48% và 63%, đồng thời thị phần tiếp tục thu hẹp. Điều này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng và là tín hiệu để các sàn TMĐT điều chỉnh chiến lược, đặc biệt chú trọng đầu tư vào trải nghiệm nội dung và bán hàng tương tác trực tiếp.

Người tiêu dùng tỏ ra thích thú với hình thức mua hàng trực tiếp kết hợp giải trí và tương tác ẢNH: ĐINH ĐANG

Về tình hình kinh doanh của các shop, trong 6 tháng đầu năm 2025, số lượng shop phát sinh đơn hàng tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ và cuối năm 2024. Cụ thể, giảm hơn 80.000 shop so với 6 tháng đầu năm 2024 và hơn 55.000 shop so với 6 tháng cuối năm 2024. Xu hướng này cho thấy sự đào thải ngày càng khốc liệt trong TMĐT, khi thị trường đang tập trung vào nhóm nhà bán lớn có khả năng duy trì đơn hàng ổn định. Đặc biệt, khi cơ quan quản lý siết chặt việc truy xuất nguồn gốc và yêu cầu chặt chẽ hơn về hóa đơn chứng từ, kê khai thuế, xu hướng mua sắm đang có sự dịch chuyển mạnh về phía các thương hiệu có uy tín.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, từ khóa "túi xách nữ" dẫn đầu toàn thị trường TMĐT với hơn 17,3 triệu lượt tìm kiếm, phản ánh sức hút lớn từ ngành hàng thời trang nữ. Theo sau là các từ khóa quen thuộc như "áo" (15 triệu), "dép nữ" (14,7 triệu), cho thấy xu hướng tiêu dùng tập trung vào các sản phẩm thời trang cơ bản, dễ mua sắm online.

Đặc biệt, từ khóa "baby three" ghi nhận hơn 12 triệu lượt tìm kiếm, tiếp tục duy trì sức hút từ trào lưu đồ chơi trend mạng xã hội. Bên cạnh đó, các từ khóa như "áo khoác", "quần jean ống rộng", "bông tẩy trang", "tai nghe bluetooth" cũng nằm trong top tìm kiếm, phản ánh thói quen tiêu dùng cân bằng giữa các sản phẩm thời trang, đồ gia dụng tiện ích và sản phẩm theo mùa.