AI và hệ sinh thái nhà bán hàng 'chắp cánh' tăng trưởng thương mại điện tử

Tập trung nguồn lực hỗ trợ nhà bán hàng

Theo dữ liệu được Lazada công bố tại sự kiện "Mega Kick Off & Appreciation Gala" mới đây, các chỉ số kinh doanh trong nửa đầu năm ghi nhận sự tăng trưởng tập trung vào tệp khách hàng chất lượng cao. Cụ thể, trên kênh LazMall, giá trị đơn hàng trung bình và giá trị mua sắm hằng năm đều cao gấp hai lần so với mặt bằng chung của sàn. Nền tảng này cũng cho thấy khả năng giữ chân người dùng tốt, với hơn 60% khách hàng LazMall quay lại mua sắm trong vòng 30 ngày và hơn 25% chi tiêu trên 3 triệu đồng mỗi năm.

Bà Đoàn Trang Hà Thanh - Giám đốc vận hành Lazada Việt Nam - điểm lại dấu ấn 6 tháng đầu năm Ảnh: T.L



Động lực chính cho các kết quả này đến từ hiệu quả của các chiến dịch khuyến mãi lớn (Mega Campaign). Dữ liệu cho thấy, doanh số trung bình của các nhà bán hàng tham gia đầy đủ các chiến dịch tăng trưởng tới 600% và tỷ lệ chuyển đổi trong các khung giờ vàng tăng 200% so với giờ thường.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Lazada trong giai đoạn này là cải thiện và hỗ trợ hệ sinh thái nhà bán hàng. Nền tảng đã tiến hành nâng cấp hệ thống đăng ký tham gia chiến dịch, một thay đổi được cho là giúp nhà bán hàng tiết kiệm tới 2/3 thời gian thao tác và tối ưu hóa vận hành nhờ các tính năng mới. Về mặt chính sách, hãng tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ tài chính và công cụ tiếp thị. Giải pháp "Tài trợ Max" ghi nhận chỉ số ROI tăng trưởng 14% sau các cải tiến. Đáng chú ý, chương trình Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) được công bố với khoản đầu tư 100 triệu USD, cùng các chương trình thưởng cho đối tác.

Các nhà bán hàng mới cũng là đối tượng được tập trung hỗ trợ. Theo Lazada, 94% nhà bán hàng chiến lược mới có đơn hàng ngay trong tháng đầu tiên và số lượng đạt doanh thu trên 1.000 USD sau một tháng tăng nhanh hơn so với năm 2024. Các gói hỗ trợ đi kèm bao gồm miễn phí tham gia freeship, tặng ngân sách quảng cáo nội sàn và cung cấp chuyên viên hỗ trợ 1:1.

AI tạo sinh trở thành công cụ vận hành

Về mặt công nghệ, Lazada đang đẩy mạnh ứng dụng AI tạo sinh (Gen AI) vào các công cụ dành cho nhà bán hàng. Hai tính năng chính được giới thiệu là "Đăng tải sản phẩm thông minh" và "Tối ưu hóa sản phẩm thông minh".

Đại diện các ngành hàng tại Lazada chia sẻ chiến lược bứt phá cho giai đoạn tới Ảnh: T.L



Tính năng đầu tiên giúp tự động hóa việc điền các thuộc tính sản phẩm dựa trên hình ảnh hoặc từ khóa, đồng thời cải thiện chất lượng hình ảnh. Tính năng thứ hai sử dụng AI để phân tích và chỉ ra các điểm cần cải thiện trong tiêu đề, mô tả sản phẩm, giúp nhà bán hàng chỉnh sửa để tăng hiệu quả hiển thị và tỷ lệ chuyển đổi. Các công cụ AI khác như Cố vấn kinh doanh và Trợ lý cửa hàng (LISA) cũng liên tục được cập nhật.

Tại sự kiện, các chuyên gia cũng thảo luận về xu hướng livestream. Anh Trần Lâm (nhà sáng lập Julyhouse) nhận định đây là "phễu chuyển đổi cuối cùng" và cần được lên kế hoạch nội dung phù hợp với từng mùa sale. Trong khi đó, đại diện từ Huggies (Kimberly-Clark) cho rằng sức mạnh của livestream nằm ở khả năng tương tác thời gian thực, đáp ứng nhu cầu tư vấn tức thì của người mua.

Nhìn chung, chiến lược của Lazada trong năm 2025 thể hiện sự dịch chuyển rõ rệt, ưu tiên củng cố và trao quyền cho các nhà bán hàng thông qua việc cải tiến quy trình, cung cấp các gói hỗ trợ và tích hợp sâu các công cụ AI vào hoạt động vận hành hằng ngày.

Để sẵn sàng cho giai đoạn nửa cuối năm, tại sự kiện, Lazada chính thức kích hoạt kế hoạch cho chuỗi chiến dịch mua sắm cuối năm với trọng tâm là bốn ngành hàng xu hướng: Sức khỏe và Làm đẹp, Mẹ và Bé - Bách hóa, Thời trang, Điện tử và Đời sống. Đây là những lĩnh vực được dự báo sẽ bùng nổ sức mua trong giai đoạn sắp tới, mở ra cơ hội vàng cho nhà bán hàng mở rộng thị phần và bứt phá doanh thu.