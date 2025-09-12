Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Góc người tiêu dùng

Nỗ lực cải tiến quần jeans thành sản phẩm thân thiện môi trường

Lê Nam
Lê Nam
12/09/2025 20:31 GMT+7

Trong bối cảnh thời trang bị chỉ trích vì gây ô nhiễm, UNIQLO nỗ lực cải tiến quy trình sản xuất jeans theo hướng bền vững, tiết kiệm tài nguyên, giảm hóa chất và mang lại lựa chọn xanh cho người tiêu dùng.

Từng được biết đến như loại trang phục lao động thô ráp của thế kỷ 19, quần jeans ngày nay đã trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu, hiện diện trong tủ đồ của hầu hết mọi người. Nhưng phía sau chiếc quần jeans tưởng chừng đơn giản ấy lại là một quy trình sản xuất vốn tiêu tốn hàng ngàn lít nước, hóa chất và năng lượng. Chính vì vậy, những nỗ lực cải tiến để biến jeans thành sản phẩm thân thiện môi trường đang trở thành một xu hướng đáng chú ý cả với nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng.

Nỗ lực cải tiến quần jeans thành sản phẩm thân thiện môi trường- Ảnh 1.

Nỗ lực cải tiến những chiếc quần jeans trở nên thân thiện môi trường

ẢNH: LÊ NAM

Theo chia sẻ từ UNIQLO Việt Nam, thương hiệu này đã kiểm soát quy trình sản xuất jeans từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đầu ra của sản phẩm. Cotton được sử dụng trong BST UNIQLO Jeans 2025 được lựa chọn từ nguồn cung bền vững: giảm lượng nước tưới, hạn chế thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, đồng thời chú trọng bảo tồn đất và đảm bảo điều kiện làm việc cho nông dân. Đây là điểm khác biệt so với các loại cotton thông thường vốn gây áp lực lớn lên tài nguyên đất, nước.

Ở khâu sản xuất, công nghệ ozone và laser-wash thay thế cho phương pháp "giặt jeans" truyền thống. Nếu như trước đây, mỗi chiếc quần jeans có thể tiêu tốn tới hàng chục lít nước và nhiều loại hóa chất để tạo hiệu ứng bạc màu, thì nay ozone và laser giúp giảm đáng kể lượng nước và hóa chất. Laser-wash còn cho phép khắc trực tiếp hoa văn, hiệu ứng wash lên bề mặt denim với độ chính xác cao, vừa tiết kiệm năng lượng vừa tạo ra sản phẩm độc bản.

Ở góc độ người tiêu dùng, sự chuyển mình xanh của các thương hiệu thời trang không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn đem lại những giá trị thiết thực. Trước hết, chất lượng sản phẩm được nâng cao nhờ kiểm soát nguyên liệu và áp dụng công nghệ mới. Cotton bền vững giúp vải denim mềm mại hơn, co giãn linh hoạt hơn nhưng vẫn giữ được độ bền vốn có. Quần jeans vì thế vừa thoải mái khi mặc, vừa ít bị phai màu, sờn rách theo thời gian.

Nỗ lực cải tiến quần jeans thành sản phẩm thân thiện môi trường- Ảnh 2.

Người tiêu dùng được lợi gì từ những chiếc quần jeans 'xanh' này?

ẢNH: LÊ NAM

Thứ hai, công nghệ sản xuất xanh tạo ra sự an tâm cho người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ vốn ngày càng chú trọng đến tiêu dùng có trách nhiệm. Việc lựa chọn một chiếc quần jeans được làm ra bằng công nghệ tiết kiệm nước, hạn chế hóa chất cũng là cách người mua góp phần bảo vệ môi trường, dù chỉ là một hành động nhỏ.

Thứ ba, dù công nghệ tiên tiến có thể làm tăng chi phí sản xuất, thương hiệu khẳng định vẫn duy trì mức giá phù hợp với thời trang thiết yếu, chất lượng cao với giá hợp lý cho mọi người. Đây là điểm mấu chốt để các sản phẩm "xanh" không trở thành xa xỉ phẩm, mà thật sự đi vào đời sống hàng ngày.

Sự ra đời của Trung tâm cải tiến Jeans (Jeans Innovation Center – JIC) tại Los Angeles từ năm 2016 cho thấy thương hiệu đã có chiến lược dài hạn để cải thiện quy trình sản xuất denim. Không dừng lại ở việc ra mắt một vài mẫu mã mới, hãng đặt mục tiêu nhân rộng công nghệ xanh ra toàn bộ chuỗi cung ứng.

Tại Việt Nam, nơi nhu cầu tiêu dùng thời trang trẻ trung và tiện dụng ngày càng lớn, việc một thương hiệu lớn đầu tư vào công nghệ xanh có thể góp phần thay đổi nhận thức của người tiêu dùng. Người trẻ Việt vốn dễ dàng bắt nhịp xu hướng, và khi họ ưu tiên sản phẩm "xanh", thị trường buộc phải thay đổi để đáp ứng.

Tin liên quan

Dừa 'sốt' giá, nhiều nơi chặt bỏ cam sành, mít Thái để trồng dừa

Dừa 'sốt' giá, nhiều nơi chặt bỏ cam sành, mít Thái để trồng dừa

Nhu cầu tiêu thụ dừa tươi, nguyên liệu dừa để chế biến sản phẩm xuất khẩu tăng mạnh đã giúp ngành dừa khởi sắc, giá dừa tăng cao và nhiều nơi đã chặt bỏ cây trồng kém hiệu quả để chuyển sang trồng dừa.

Mua sắm an toàn và tăng trưởng bền vững với Shopee Mall

Kết cấu thép trên đường hội nhập

Khám phá thêm chủ đề

Quần jeans jeans quần jean người tiêu dùng UNIQLO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận