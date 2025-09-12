Nỗ lực cải tiến quần jeans thành sản phẩm thân thiện môi trường

Từng được biết đến như loại trang phục lao động thô ráp của thế kỷ 19, quần jeans ngày nay đã trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu, hiện diện trong tủ đồ của hầu hết mọi người. Nhưng phía sau chiếc quần jeans tưởng chừng đơn giản ấy lại là một quy trình sản xuất vốn tiêu tốn hàng ngàn lít nước, hóa chất và năng lượng. Chính vì vậy, những nỗ lực cải tiến để biến jeans thành sản phẩm thân thiện môi trường đang trở thành một xu hướng đáng chú ý cả với nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng.

Nỗ lực cải tiến những chiếc quần jeans trở nên thân thiện môi trường ẢNH: LÊ NAM

Theo chia sẻ từ UNIQLO Việt Nam, thương hiệu này đã kiểm soát quy trình sản xuất jeans từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đầu ra của sản phẩm. Cotton được sử dụng trong BST UNIQLO Jeans 2025 được lựa chọn từ nguồn cung bền vững: giảm lượng nước tưới, hạn chế thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, đồng thời chú trọng bảo tồn đất và đảm bảo điều kiện làm việc cho nông dân. Đây là điểm khác biệt so với các loại cotton thông thường vốn gây áp lực lớn lên tài nguyên đất, nước.

Ở khâu sản xuất, công nghệ ozone và laser-wash thay thế cho phương pháp "giặt jeans" truyền thống. Nếu như trước đây, mỗi chiếc quần jeans có thể tiêu tốn tới hàng chục lít nước và nhiều loại hóa chất để tạo hiệu ứng bạc màu, thì nay ozone và laser giúp giảm đáng kể lượng nước và hóa chất. Laser-wash còn cho phép khắc trực tiếp hoa văn, hiệu ứng wash lên bề mặt denim với độ chính xác cao, vừa tiết kiệm năng lượng vừa tạo ra sản phẩm độc bản.

Ở góc độ người tiêu dùng, sự chuyển mình xanh của các thương hiệu thời trang không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn đem lại những giá trị thiết thực. Trước hết, chất lượng sản phẩm được nâng cao nhờ kiểm soát nguyên liệu và áp dụng công nghệ mới. Cotton bền vững giúp vải denim mềm mại hơn, co giãn linh hoạt hơn nhưng vẫn giữ được độ bền vốn có. Quần jeans vì thế vừa thoải mái khi mặc, vừa ít bị phai màu, sờn rách theo thời gian.

Người tiêu dùng được lợi gì từ những chiếc quần jeans 'xanh' này? ẢNH: LÊ NAM

Thứ hai, công nghệ sản xuất xanh tạo ra sự an tâm cho người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ vốn ngày càng chú trọng đến tiêu dùng có trách nhiệm. Việc lựa chọn một chiếc quần jeans được làm ra bằng công nghệ tiết kiệm nước, hạn chế hóa chất cũng là cách người mua góp phần bảo vệ môi trường, dù chỉ là một hành động nhỏ.

Thứ ba, dù công nghệ tiên tiến có thể làm tăng chi phí sản xuất, thương hiệu khẳng định vẫn duy trì mức giá phù hợp với thời trang thiết yếu, chất lượng cao với giá hợp lý cho mọi người. Đây là điểm mấu chốt để các sản phẩm "xanh" không trở thành xa xỉ phẩm, mà thật sự đi vào đời sống hàng ngày.

Sự ra đời của Trung tâm cải tiến Jeans (Jeans Innovation Center – JIC) tại Los Angeles từ năm 2016 cho thấy thương hiệu đã có chiến lược dài hạn để cải thiện quy trình sản xuất denim. Không dừng lại ở việc ra mắt một vài mẫu mã mới, hãng đặt mục tiêu nhân rộng công nghệ xanh ra toàn bộ chuỗi cung ứng.

Tại Việt Nam, nơi nhu cầu tiêu dùng thời trang trẻ trung và tiện dụng ngày càng lớn, việc một thương hiệu lớn đầu tư vào công nghệ xanh có thể góp phần thay đổi nhận thức của người tiêu dùng. Người trẻ Việt vốn dễ dàng bắt nhịp xu hướng, và khi họ ưu tiên sản phẩm "xanh", thị trường buộc phải thay đổi để đáp ứng.