Dừa 'sốt' giá, nhiều nơi chặt bỏ cam sành, mít Thái để trồng dừa

Nhu cầu tiêu thụ dừa tăng mạnh

Giá dừa tăng cao vì nguyên liệu trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu thu mua nguyên liệu chế biến ẢNH: NVCC

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), hiện nay, nhu cầu sử dụng nguyên liệu dừa để chế biến xuất khẩu đang tăng mạnh, dẫn đến cung không đủ cầu và các doanh nghiệp đang phải nhập khẩu thêm nguyên liệu từ các thị trường khác. Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 12.9, ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam cũng xác nhận, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã chi đến 40 triệu USD nhập khẩu dừa để bổ sung làm nguyên liệu chế biến.

Theo ông Cao Bá Đăng Khoa, hiện cả nước có hơn 200.000 ha dừa, sản lượng khoảng 2 triệu tấn một năm. Những năm trước, có thời điểm giá dừa xuống thấp, nhiều nơi phải chặt bỏ hoặc không chăm sóc. Nhưng vài năm gần đây tình thế đã thay đổi, thương hiệu dừa Việt Nam ngày càng được các thị trường ưa chuộng, đặc biệt là tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ... Số nhà máy chế biến đầu tư tại Việt Nam cũng tăng nhanh, năm 2015 chỉ có 8 nhà máy thì đến nay đã có trên 45 nhà máy với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn như Betrimex, AIG, Lương Quới, Beinco... Tuy nhiên, diện tích và năng suất chưa tăng tương ứng, dẫn tới cạnh tranh gay gắt về nguyên liệu thô.

Trả lời PV Thanh Niên, đại diện Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) thừa nhận, hiện nay, nhu cầu tiêu thụ dừa để chế biến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa tăng rất cao, riêng tại các nhà máy của AIG đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trước diễn biến này, AIG và Công ty cổ phần Chế biến dừa Á Châu (ACP), một đơn vị thành viên đã triển khai phát triển vùng nguyên liệu dừa hữu cơ gần 10.000 hecta tại Vĩnh Long. Đồng thời, AIG cũng triển khai kế hoạch xây dựng thêm nhà máy sản xuất chế biến dừa mới với quy mô lớn và công nghệ hiện đại nhằm mở rộng quy mô sản xuất, phát triển nhiều dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu quốc tế.

Ông Cao Bá Đăng Khoa cho biết: Thương hiệu dừa Việt Nam ngày càng được nước ngoài ưa chuộng, nếu như năm trước các doanh nghiệp Việt chỉ mới xuất khẩu đến 80 thị trường quốc tế thì hiện nay đã xuất khẩu đến 125 thị trường; trước đây chỉ có khoảng 40 sản phẩm chế biến sâu thì giờ đã lên đến hàng trăm sản phẩm và nhu cầu tiêu thụ vẫn đang tăng mạnh. Việc Mỹ chính thức mở cửa cho dừa tươi Việt Nam từ năm 2023 và Trung Quốc từ tháng 8.2024 càng kích thích xuất khẩu. 7 tháng qua, mặt hàng này mang về 306,2 triệu USD, trong đó dừa nguyên trái đạt 102,8 triệu USD (tăng 14,9%), còn dừa chế biến đạt 203,4 triệu USD (tăng 56,8%). Ước tính cả năm nay, kim ngạch xuất khẩu ngành dừa sẽ tăng 15-20%, đạt trên 1,2 tỉ USD.

Trái dừa vượt mặt cam sành, mít Thái

Dừa đang trở thành loại cây mang lại kinh tế cao cho nông dân ẢNH: NVCC

Tại đồng bằng sông Cửu Long, giá dừa tươi lẫn dừa khô đang tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, dừa xiêm xanh bán tại vườn 175.000 - 185.000 đồng/chục; dừa khô 215.000 đồng/chục, tăng gấp 3 với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, giá dừa tươi bán lẻ cũng tăng mạnh ở mức 15.000 - 17.000 đồng/trái.



Nhiều nhà vườn cho biết, giá tăng cao do nguồn cung sụt giảm khi nhiều diện tích bị ảnh hưởng bởi hạn mặn những năm trước và sâu bệnh trong giai đoạn trổ buồng. Nhu cầu tiêu thụ dừa tươi tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc tăng mạnh trong mùa nắng nóng. Trong khi đó, doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để phục vụ xuất khẩu khiến thị trường dừa càng thêm khan hiếm. Với nhu cầu thu mua nguyên liệu tăng cao, để duy trì hoạt động sản xuất, nhiều doanh nghiệp phải nhập khẩu bổ sung nguyên liệu từ Indonesia và tìm thêm nguồn cung ở Papua New Guinea.

Theo quy luật cung cầu, nhận thấy trái dừa đang lên ngôi, nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long đã chặt bỏ cây trồng kém hiệu quả để chuyển sang trồng dừa. Hiệp hội Dừa Việt Nam cho biết: Ghi nhận tại các vùng nguyên liệu, gần đây người dân đã chặt bỏ các loại cây có giá trị kinh tế thấp như cam sành, mít Thái để chuyển sang trồng dừa.

Ông Lê Văn Quốc, chủ vườn cam sành tại xã Trà Côn (Vĩnh Long), chia sẻ: "Tôi trồng cam sành được khoảng 5 năm nay, năm đầu sau giai đoạn dịch Covid-19 giá bán khá tốt, có lãi. Nhưng 3 năm trở lại đây, giá cam rớt thê thảm, liên tục nằm ở mức 3.000 - 4.000 đồng/kg tại vườn. Giá bán này không thể nào có lãi được và không thể có chi phí tái đầu tư. Trong khi đó, cây dừa lại đang có giá, thương lái hỏi mua khắp nơi nên tôi quyết định chuyển một phần diện tích trồng cam để chuyển sang trồng dừa".

Theo lãnh đạo Hiệp hội Dừa Việt Nam, giá dừa trong nước đang ở mức cao nhất từ trước đến nay nhưng nếu so với giá dừa Thái Lan, đối thủ trong khu vực thì dừa Việt Nam vẫn còn thấp hơn. Điều này cho thấy trái dừa Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, việc nông dân mở rộng diện tích trồng dừa cũng không đáng quan ngại. Vấn đề quan trọng nhất là lựa chọn giống dừa đồng nhất để mang lại hiệu quả cao nhất khi thu hoạch đồng thời tìm giải pháp gắn kết với nhà máy chế biến để bao tiêu sản phẩm ngay từ đầu.