Xuất khẩu gạo Việt ảnh hưởng ra sao khi Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu?

Ngày 11.9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp với các doanh nghiệp đánh giá tình hình xuất khẩu gạo Việt Nam trước thông tin Philippines và Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo từ đầu tháng 9.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định thị trường xuất khẩu gạo Việt chịu ảnh hưởng không đáng kể khi Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo ẢNH: VĂN GIANG

Theo thông tin từ các doanh nghiệp, nông dân không cần lo lắng về đầu ra của hạt lúa khi các doanh nghiệp vẫn thực hiện kế hoạch thu mua.

Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty lúa gạo Trung An, cho biết hiện nay vụ hè thu cơ bản đã thu hoạch xong. Philippines tạm ngừng nhập khẩu không ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch xuất nhập khẩu.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Vinafood 1, khẳng định: "Dân có gạo là doanh nghiệp thu mua dự trữ để giữ nguồn hàng và ổn định giá".

Còn theo ông Trần Tấn Đức, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam, sau cú giảm giá ngắn hạn, giá lúa đang phục hồi nhờ nhập khẩu từ châu Phi và hoạt động thu mua dự trữ quốc gia. Dự báo từ ngày 11.9, lúa chất lượng cao đã vượt 6.000 đồng/kg, lúa thường giữ mức 5.000 đồng/kg.

Đại diện Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, cho biết đến hết tháng 8, cả nước thu hoạch 3,13 triệu ha lúa, đạt sản lượng 20,52 triệu tấn. Trong thời gian còn lại, các tỉnh Nam bộ có kế hoạch gieo hơn 708.000 ha và đây là dư địa quan trọng để điều tiết cung cầu.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật dự báo, 4 tháng cuối năm sản lượng lúa đạt thêm 13,8 triệu tấn, trong đó vụ thu đông riêng đồng bằng sông Cửu Long đóng góp khoảng 6 triệu tấn, đây là lợi thế đặc thù mà các nước trong khu vực không có.

Mở rộng xuất khẩu gạo sang châu Phi, Nam Mỹ

Ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khẳng định trong ngắn hạn, Philippines và Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo ảnh hưởng không đáng kể đến xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng ưu đãi tín dụng, hỗ trợ cơ cấu lại nợ, tháo gỡ vướng mắc về hoàn thuế VAT; kiến nghị bổ sung 5 tham tán nông nghiệp tại các thị trường trọng điểm để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng xuất khẩu gạo sang châu Phi, Nam Mỹ.

"Thị trường gạo Việt cần cả hai cánh tay, ứng phó nhanh trong ngắn hạn và chiến lược dài hạn, một mặt tháo gỡ tín dụng, thuế, xúc tiến thương mại; mặt khác khai thác lợi thế vụ thu đông, mở rộng thị trường mới, tái cơ cấu sản xuất để nông dân có lãi và có niềm tin", ông Thắng nói.