Kết cấu thép trên đường hội nhập

Triển lãm không chỉ là ngày hội của toàn Đảng, toàn dân, mà còn là ngày hội của các doanh nghiệp được vinh danh trong chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Không gian triển lãm quy mô lớn bậc nhất toàn quốc, hơn 230 gian hàng quy tụ 34 tỉnh, 28 bộ, 100 doanh nghiệp tư nhân và 12 doanh nghiệp nhà nước. Với diện tích gian hàng 192 m2, ATAD tự hào được góp mặt trong triển lãm, giới thiệu hình ảnh, giải pháp công nghệ của hàng trăm công trình trong nước và quốc tế.

Gian hàng ATAD tại triển lãm Thành tựu Đất nước

Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc ATAD, cho biết: "Sau hơn 20 năm phát triển, ATAD đã thực hiện hơn 4.000 dự án tại 60 quốc gia, với 13 văn phòng tại Việt Nam và toàn cầu. Tiêu biểu như tuyến Metro MRT 7 tại Philippines, Nhà máy điện Jackson Generation (Mỹ), cầu vượt Kampala (Uganda). ATAD là doanh nghiệp kết cấu thép hiếm hoi tại Việt Nam đạt Thương hiệu Quốc gia và Giải vàng chất lượng Quốc gia. Đặc biệt, chúng tôi vinh dự góp mặt trong các công trình biểu tượng quốc gia như Sân bay quốc tế Long Thành, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội".

Người dân tham quan sa bàn Sân bay quốc tế Long Thành tại gian hàng ATAD

Ông Đào Đức Tùng, Giám đốc Kinh doanh ATAD, cho hay: "Chúng tôi tự hào về sự phát triển của doanh nghiệp Việt. Triển lãm là dịp để người dân và bạn bè quốc tế cảm nhận vai trò trụ cột, đổi mới mạnh mẽ của ngành xây dựng. Công ty quyết tâm chinh phục nhiều công trình đỉnh cao, cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, sản xuất, lắp dựng nhà thép tiền chế, kết cấu thép chất lượng cao".

Người dân tham quan Khu robot hàn tự động tại gian hàng ATAD

Người dân tham quan sa bàn nhà máy ATAD

Với hơn 2.700 nhân viên, cùng 3 nhà máy đạt chuẩn quốc tế, ATAD đã chinh phục nhiều dự án lớn: Sân bay quốc tế Long Thành, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội, Nhà ga T3, Tổ hợp sản xuất thép Hòa Phát - Dung Quất, cầu Trần Hoàng Na (Cần Thơ), các sân bay Cam Ranh, Đà Nẵng, Wattay (Lào)... Là doanh nghiệp kết cấu thép hiếm hoi đạt Thương hiệu Quốc gia và Giải vàng chất lượng Quốc gia, ATAD khẳng định sự khác biệt bằng uy tín, chất lượng chuẩn mực.

Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn chia sẻ thêm: "Chúng tôi kiên định chiến lược ba trụ cột: Chất lượng - Sáng tạo - Bền vững. Chất lượng chuẩn quốc tế tạo niềm tin lâu dài. Sáng tạo giúp tiên phong tự động hóa, số hóa và giải pháp xanh Bền vững theo chuẩn ESG đồng hành cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng".

ATAD tiếp tục đầu tư công nghệ, tự động hóa, số hóa, nguồn nhân lực để đưa công trình chuẩn quốc tế của Việt Nam ra thế giới, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt. Đây không chỉ là định hướng phát triển của công ty, mà còn thể hiện khát vọng đưa doanh nghiệp Việt vươn xa trên trường quốc tế của ATAD.