Hàng trăm doanh nghiệp triển lãm giải pháp đổi mới ngành công nghiệp nhựa, cao su

VietnamPlas 2025 quy tụ hơn 650 đơn vị, với 1.200 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm: Trung Quốc, Đức, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Iran, Iceland, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Ba Lan, Qatar, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, UAE, Mỹ và chủ nhà Việt Nam. với diện tích hơn 22.000 m², triển lãm giới thiệu các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi bền vững cho ngành nhựa và cao su.



Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, diện tích trồng cây cao su Việt Nam hiện gần 1 triệu ha, chiếm 7,2% tổng diện tích cao su toàn cầu. Năng suất bình quân của cao su Việt Nam đạt 1.720 kg/ha, đứng thứ nhất châu Á. Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cao su lớn thứ 3 thế giới, chiếm 17,4% tổng thương mại cao su toàn cầu. Hiện nay, ngành sản xuất nhựa và cao su của Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, chuyển hướng sang sản xuất xanh hơn.

Tại VietnamPlas 2025, các doanh nghiệp hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới sẽ trình diễn vận hành máy móc tiên tiến, các giải pháp đổi mới và nguyên vật liệu giá trị cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh ẢNH: QUANG THUẦN

Với trọng tâm mạnh mẽ vào phát triển thân thiện với môi trường, ngành nhựa và cao su của Việt Nam sẽ được tiếp cận với các giải pháp công nghệ mới, sáng tạo và hội nhập sâu hơn vào thương mại toàn cầu. Các buổi hội thảo diễn ra song song với triển lãm sẽ tập trung vào chiến lược phát triển ngành nhựa và cao su Việt Nam, sự chuyển dịch của xu hướng thị trường và các ứng dụng ngày càng đa dạng của các vật liệu nhựa sáng tạo trong bối cảnh kinh doanh hiện nay.



