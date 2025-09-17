Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Hàng trăm doanh nghiệp triển lãm giải pháp đổi mới ngành công nghiệp nhựa, cao su

Quang Thuần
Quang Thuần
17/09/2025 14:22 GMT+7

Triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị công nghiệp ngành nhựa và cao su (VietnamPlas 2025) diễn ra từ ngày 17 - 20.9 tại Trung tâm triển lãm SECC (TP.HCM), quy tụ hơn 650 đơn vị, với 1.200 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hàng trăm doanh nghiệp triển lãm giải pháp đổi mới ngành công nghiệp nhựa, cao su - Ảnh 1.

VietnamPlas 2025 quy tụ hơn 650 đơn vị, với 1.200 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ

ẢNH: QUANG THUẦN

VietnamPlas 2025 quy tụ hơn 650 đơn vị, với 1.200 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm: Trung Quốc, Đức, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Iran, Iceland, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Ba Lan, Qatar, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, UAE, Mỹ và chủ nhà Việt Nam. với diện tích hơn 22.000 m², triển lãm giới thiệu các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi bền vững cho ngành nhựa và cao su.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, diện tích trồng cây cao su Việt Nam hiện gần 1 triệu ha, chiếm 7,2% tổng diện tích cao su toàn cầu. Năng suất bình quân của cao su Việt Nam đạt 1.720 kg/ha, đứng thứ nhất châu Á. Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cao su lớn thứ 3 thế giới, chiếm 17,4% tổng thương mại cao su toàn cầu. Hiện nay, ngành sản xuất nhựa và cao su của Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, chuyển hướng sang sản xuất xanh hơn. 

Hàng trăm doanh nghiệp triển lãm giải pháp đổi mới ngành công nghiệp nhựa, cao su - Ảnh 2.

Tại VietnamPlas 2025, các doanh nghiệp hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới sẽ trình diễn vận hành máy móc tiên tiến, các giải pháp đổi mới và nguyên vật liệu giá trị cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh

ẢNH: QUANG THUẦN

Với trọng tâm mạnh mẽ vào phát triển thân thiện với môi trường, ngành nhựa và cao su của Việt Nam sẽ được tiếp cận với các giải pháp công nghệ mới, sáng tạo và hội nhập sâu hơn vào thương mại toàn cầu. Các buổi hội thảo diễn ra song song với triển lãm sẽ tập trung vào chiến lược phát triển ngành nhựa và cao su Việt Nam, sự chuyển dịch của xu hướng thị trường và các ứng dụng ngày càng đa dạng của các vật liệu nhựa sáng tạo trong bối cảnh kinh doanh hiện nay.


Tin liên quan

Doanh nghiệp Trung Quốc áp đảo tại triển lãm in ấn quốc tế ở TP.HCM

Doanh nghiệp Trung Quốc áp đảo tại triển lãm in ấn quốc tế ở TP.HCM

Triển lãm quốc tế về máy móc thiết bị công nghiệp in ấn và đóng gói bao bì (VietnamPrintPack 2025) khai mạc sáng nay tại Trung tâm triển lãm SECC (TP.HCM), ghi nhận sự vượt trội về công nghệ và số lượng doanh nghiệp đến từ Trung Quốc.

'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Đổi mới công nghệ Chuyển đổi xanh NHỰA CAO SU
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận